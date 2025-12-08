El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Estado actual de los aparcamientos que serán reacondicionados en el Real Sitio de San Ildefonso. Antonio de Torre

La Granja arreglará dos aparcamientos junto a la Real Fábrica de Cristales

El proyecto de mejoras, financiado con fondos europeos, contempla también la renaturalización del paseo de Santa Isabel

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:09

El mal estado que presentan varios aparcamientos situados a escasos metros de la Real Fábrica de Cristales de La Granja provoca que muchos usuarios decidan ... buscar otra alternativa y adentrarse así en el casco urbano para estacionar sus coches. Son muchos los visitantes y vecinos que han advertido de este problema en los últimos años, lo que ha llevado al Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso a activar la maquinaria necesaria para resolver esta situación. Precisamente, recientemente ha dado uno de los primeros pasos al sacar a licitación un proyecto que no solo contempla el arreglo de estas infraestructuras deterioradas, sino también la renaturalización del paseo de Santa Isabel y la creación de un camino peatonal.

