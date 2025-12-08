La Granja arreglará dos aparcamientos junto a la Real Fábrica de Cristales

El mal estado que presentan varios aparcamientos situados a escasos metros de la Real Fábrica de Cristales de La Granja provoca que muchos usuarios decidan ... buscar otra alternativa y adentrarse así en el casco urbano para estacionar sus coches. Son muchos los visitantes y vecinos que han advertido de este problema en los últimos años, lo que ha llevado al Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso a activar la maquinaria necesaria para resolver esta situación. Precisamente, recientemente ha dado uno de los primeros pasos al sacar a licitación un proyecto que no solo contempla el arreglo de estas infraestructuras deterioradas, sino también la renaturalización del paseo de Santa Isabel y la creación de un camino peatonal.

La inversión prevista para las diferentes actuaciones supera los 247.000 euros y la propuesta será financiada con fondos europeos, mediante un plan dirigido a la modernización y competitividad del sector turístico. El ámbito de las obras se localiza fundamentalmente en el entorno del paseo de Santa Isabel, que conecta la Fábrica de Cristales con el recinto de la plaza de toros, por lo que se trata de un espacio urbanizado donde existen varios bloques de edificos con acerados, zonas verdes y una superficie que los residentes emplean para dejar sus coches. Por otro lado, el aparcamiento disuasorio de uso libre que será remodelado se sitúa en el paseo Fuente del Príncipe, el cual cada día recibe la visita de multitud de autocares y camiones, además de vehículos particulares.

Son lugares del Real Sitio de San Ildefonso muy frecuentados por turistas que visitan el municipio y la Real Fábrica de Vidrio, por trabajadores de la empresa Verescence, entre otros negocios cercanos; y por los propios habitantes. Se trata de una ubicación privilegiada que, debido a la intensa frecuencia de su uso, se ha ido degradando con el paso de los años, lo que obliga a ejecutar labores de remodelación o mantenimiento.

La inversión prevista asciende a 247.000 euros y contempla tres líneas de actuación diferenciadas

El proyecto establece así tres líneas de actuación diferenciadas. La primera de ellas -que será la más cuantiosa al suponer 145.700 euros- consiste en la renaturalización y creación de una senda de carácter peatonal, cuyo objetivo es conectar el patrimonio cultural con el natural. La segunda medida, que requiere un desembolso de 43.600 euros, supondrá la mejora de la biodiverdad urbana; mientras que la última, por valor de 58.000 euros, estará centrada en el arreglo del aparcamiento disuasorio de amplia superficie.

Los corredores verdes pretenden sustituir la pavimentación peatonal deteriorada que se extiende por el paseo de Santa Isabel, donde existen varias zonas con barreras arquitectónicas -escalones y desniveles- que «se eliminarán», tal y como indica el pliego disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Por ello, se demolerá el camino en mal estado y se creará un nuevo sendero con mayor anchura, que contará a su vez con una zona de aparcamiento para bicicletas para fomentar una movilidad sostenible.

Este itinerario, que discurrirá hasta la Casa de la Cultura, se empleará como una vía cicloturista en paralelo, pero antes será necesario reforzar la seguridad en la calzada. Al ser el paseo de Santa Isabel una cuesta muy pronunciada, algunos coches transitan a una gran velocidad, por lo que se ejecutará un paso sobreelevado de peatones «aprovechando uno existente en la actualidad». Las posibles zonas conflictivas para la convivencia de tráfico peatonal y rodado estarán separadas por un vallado, además de por jardineras. En este mismo paraje existe un aparcamiento para residentes, que se reordenará y se acondicionará para evitar la invasión de zonas verdes por parte de los vehículos privados.

Eliminación de árboles

La protección de la naturaleza y biodiversidad es otra prioridad reconocida en el proyecto. Las jardineras y zonas verdes existentes en el paseo de Santa Isabel lamentan cierta degradación, con maleza y escasa vegetación, por lo que se ha optado por talar aquellos árboles que estén enfermos, raquíticos y secos para sustituirlos por otros sanos. En todo caso, se plantarán especies arbóreas consideradas «más adecuadas» para las condiciones climáticas de esta ubicación, lo que se complementará con arbustos, que estarán provistos de una red de riego. También se prevé la instalación de hoteles o casas de insectos con el fin de facilitar el proceso de polinización.

Finalmente, llegará el turno de la rehabilitación integral del aparcamiento disuasorio situado en el paseo Fuente del Príncipe, colindante con la Real Fábrica de Cristales, una infraestructura que el Ayuntamiento considera necesaria al «disminuir la congesión vehicular en el centro urbano y, en consecuencia, las emisiones contaminantes». La amplia superficie al aire libre destinada al estacionamiento de vehículos de diversa tipología será rediseñada con el propósito de ordenar y regular el uso conjunto de camiones y coches particulares, lo que supondrá a su vez la dotación de plazas para uso exclusivo de personas discapacitadas.

Esta iniciativa implicará la mejora del firme y su vial de servicio para eliminar ruidos derivados de su «mal estado» y la puesta en marcha de una nueva señalización. Una de las acciones destacables será la colocación de un panel led informativo, que divulgará mensajes dirigidos a fomentar la movilidad sostenible y a la promoción de las rutas turísticas existentes en este municipio de la provincia de Segovia que puedan ser de interés para los usuarios.

El plazo de ejecución de las distintas obras será de tres meses y obligarán a restringir la circulación en este enclave del Real Sitio de San Ildefonso de forma puntual. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas para optar por este contrato hasta el próximo 9 de diciembre. El pliego salió a licitación a finales del pasado mes de noviembre.