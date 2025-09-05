El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Árboles talados ayer en la plaza Bécquer del barrio de Nueva Segovia. Antonio Tanarro

El gobierno municipal resta importancia a la tala de árboles en Nueva Segovia

Mazarías sostiene que su eliminación forma parte del proyecto para renaturalizar cuatro plazas del barrio

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:34

El Ayuntamiento de Segovia ha vuelto a defender el inicio de las obras de renaturalización en cuatro plazas del barrio de Nueva Segovia (Calderón ... de la Barca, Fernando de Rojas, Tirso de Molina y Bécquer). El alcalde, José Mazarías, ha subrayado que se trata de una actuación «comprometida con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos», aunque ha reconocido que no está exenta de molestias: «Sabemos que durante tres meses habrá dificultades, sobre todo por la supresión de plazas de aparcamiento, pero estoy convencido de que, una vez finalizadas, los vecinos podrán disfrutar de espacios más amables y saludables».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  2. 2

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  3. 3

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  4. 4

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  5. 5 Una nueva tienda en Vallsur ofrecerá marcas internacionales desde octubre
  6. 6 El subdelegado del Gobierno advierte: «Las sanciones por alterar la contrarreloj de la Vuelta pueden arruinar a familias»
  7. 7 El modelo e influencer Yago Campos aparece sin vida en un hotel de lujo de Mykonos
  8. 8

    Tres caballos corneados en un peligroso encierro en Medina del Campo
  9. 9

    Rescatan a una mujer inconsciente en Cuéllar tras incendiarse su coche
  10. 10

    El corredor de Poniente y los aparcamientos de la Plaza Mayor y Moreras se cerrarán por las tardes de fiestas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El gobierno municipal resta importancia a la tala de árboles en Nueva Segovia

El gobierno municipal resta importancia a la tala de árboles en Nueva Segovia