El gobierno municipal resta importancia a la tala de árboles en Nueva Segovia

El Ayuntamiento de Segovia ha vuelto a defender el inicio de las obras de renaturalización en cuatro plazas del barrio de Nueva Segovia (Calderón ... de la Barca, Fernando de Rojas, Tirso de Molina y Bécquer). El alcalde, José Mazarías, ha subrayado que se trata de una actuación «comprometida con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos», aunque ha reconocido que no está exenta de molestias: «Sabemos que durante tres meses habrá dificultades, sobre todo por la supresión de plazas de aparcamiento, pero estoy convencido de que, una vez finalizadas, los vecinos podrán disfrutar de espacios más amables y saludables».

Una de las últimas críticas vecinales y políticas se centra en la tala de árboles. En este punto, Mazarías quiso desmentir que se trate de ejemplares históricos o en buen estado: «En ningún caso son árboles centenarios. Muchos están enfermos o tienen mal porte. No hacemos nada que no estuviera en el proyecto, ni nada que no se hubiera informado previamente», defendió. Por la mañana, varios vecinos recriminaron a los operarios del Ayuntamiento y de las empresa que ejecuta las obras la desaparición de los árboles. La tensión no fue a mayores, aunque una patrulla de la Policía Local tuvo que desplazarse hasta la zona.

El regidor recordó que el objetivo es mejorar las condiciones ambientales del barrio, aunque admitió que la tala resulta difícil de explicar cuando el proyecto se presenta como una iniciativa de renaturalización. «Entendemos las dudas, pero pedimos paciencia y confianza. Igual que ocurrió con decisiones históricas como el corte del tráfico bajo el Acueducto o la construcción del aparcamiento en la calle Fernández Ladreda -hoy avenida del Acueducto)- que en su día generaron rechazo, con el tiempo se verán como medidas necesarias y beneficiosas», comparó.

El Ayuntamiento ha habilitado un aparcamiento provisional junto al colegio Elena Fortún, con el fin de compensar en parte la pérdida temporal de estacionamiento en las plazas en obras. Según Mazarías, la decisión de acometer las cuatro actuaciones a la vez responde al propósito de «concentrar las molestias en un plazo más corto». Además, insistió en que el proyecto mantiene la subvención europea conseguida en el mandato anterior, pero «mejorado» para reducir la supresión de plazas de aparcamiento inicialmente prevista por el anterior equipo de gobierno socialista.

El concejal de Obras, José Luis Horcajo, fue más allá en sus declaraciones, acusando al PSOE de «enmendarse a sí mismo» y de actuar de forma «desleal» con sus críticas a los proyectos que se van a ejecutar. «Lo único que ha hecho el equipo de gobierno es intentar mejorar un proyecto heredado para que los vecinos salgan menos perjudicados. Mientras tanto, el PSOE intenta agitar el avispero con medias verdades e incluso mentiras. Es una oposición de medio pelo, más interesada en desgastar que en ayudar a la ciudad», aseguró tras recordar que la memoria del proyecto, presentada por el anterior gobierno socialista de la ciudad, contemplaba la supresión de la mitad de plazas de aparcamiento. El edil también sostuvo que en el proceso de participación vecinal se recogieron aportaciones que han permitido reducir el impacto inicial y defendió que el resultado final «será sustancialmente mejor» para el barrio.

El gobierno municipal también confirmó que en su agenda está acometer la renovación del abastecimiento de agua en las cuatro plazas. Mazarías y Horcajo recordaron que la red de Nueva Segovia sufre roturas recurrentes, pero que su renovación depende de fondos Feder aún pendientes de resolución. «Son actuaciones separadas, pero tenemos el compromiso de abordarlas en cuanto sea posible», apuntó Horcajo.

Sobre la posibilidad de extender las renaturalizaciones a las otras plazas del barrio sin apenas vegetación -Miguel de Unamuno, Azorín, Valle Inclán o Góngora- el concejal prefirió ser cauto: «Vamos a ir paso a paso. Primero veremos el resultado de estas y luego estableceremos prioridades. Hoy por hoy, para mí la renovación de la red de abastecimiento es más urgente».

Incoherencias

Por su parte, el portavoz de Segovia en Marcha, Guillermo San Juan, mostró su preocupación por un proyecto que, a su juicio, «tiene todo lo que no se debe hacer». Según explicó, «la memoria técnica fue improvisada, no se consultó a los vecinos ni se evaluó el impacto social. Cualquier política de sostenibilidad tiene que ser justa socialmente; de lo contrario, se convierte en algo contraproducente».

San Juan criticó especialmente la falta de datos objetivos en la planificación: «No se ha tenido en cuenta el número de garajes comunitarios, los vehículos censados en la zona ni que Nueva Segovia concentra buena parte de las instalaciones deportivas de la ciudad sin aparcamientos específicos».

Respecto a la tala de árboles, el portavoz lo considera contradictorio con el objetivo de renaturalizar. «Se habla de crear espacios más verdes y sostenibles, pero se arranca arbolado adulto que ya proporciona sombra y frescor. Eso va en sentido contrario y afecta directamente a la calidad de vida», dijo.

Además, criticó que el plan excluye otras plazas como Valle Inclán y Unamuno, igualmente necesitadas de intervención, y alertó del riesgo de que el malestar generado «pueda ser instrumentalizado por la extrema derecha en el barrio».