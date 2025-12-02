El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El Real Alcázar de Segovia. Antonio Tanarro

Felipe VI concede al Alcázar de Segovia el título de 'Real'

El rey reconoce así la fidelidad a la Corona que la fortaleza ha tenido a lo largo de los siglos

El Norte

El Norte

Segovia

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:29

Comenta

Con fecha 22 de octubre, Felipe VI concedió la credencial de 'Real' al Alcázar de Segovia, en virtud de la fidelidad a la Corona que la fortaleza ha tenido, a lo largo de los siglos. La fortaleza segoviana fue la primera de la Corte de Castilla conocida como «alcaçar», es decir, «casa real», puesto que ya en tiempos de Alfonso VII se la denominaba así. Posteriormente, los monarcas de las dinastías Borgoña y Trastámara lo consideraron una de sus residencias predilectas, en una época en la que la Corte aún era itinerante.

En el Alcázar de la ciudad castellana, la princesa Isabel se alojó en numerosas ocasiones y de él partió con su cortejo para ser proclamada reina de Castilla en la iglesia de San Miguel. Su legado perdura en la fortaleza, que continúa simbolizando la unificación de los reinos y el surgimiento de un Estado moderno bajo el reinado de los reyes católicos.

Esta concesión del título responde a una solicitud que el Patronato del Alcázar envió al rey el pasado mes de mayo. La denominación de «Real Alcázar de Segovia» es, pues, todo un símbolo de la lealtad al rey y a la institución que representa. Para el Patronato del Alcázar, institución que desde 1951 rige la conservación, restauración y uso del monumento, no existe mejor manera de comenzar las celebraciones con motivo del 75º aniversario de su constitución. «La credencial que Su Majestad el rey Felipe VI ha entregado al Alcázar constituye motivo de orgullo no solo para el Patronato, sino también para la ciudad de Segovia», dicen fuentes del Patronato.

