Extinguido después de quince días el grave incendio de Cerezo de Arriba

Los vecinos de la comarca próxima a Cerezo de Arriba al fin respiran con alivio. El fuego que se originó en Guadalajara y se extendió ... a la vertiente segoviana de la sierra el pasado 28 de septiembre ya figura como extinto. La Junta de Castilla y León confirma que la declaración se produjo este lunes por la tarde después de comprobar que todos los focos que estaban controlados, pero activos desde hace dos semanas, habían sido apagados. La Administración regional ha rebajado a su vez de 300 a 242 las hectáreas de superficie forestal afectada por las llamas.

La normalidad vuelve a ser la protagonista del día a día de los residentes en Cerezo de Arriba, Riaza y otros municipios próximos de Segovia que se vieron afectados por el fuego desatado el 21 de septiembre a partir de la caída de un rayo en la provincia de Guadalajara. El incendio cruzó al otro lado de la sierra al comienzo de la madrugada del día 28 del mismo mes y, tan solo unas horas después, fueron evacuados Riofrío de Riaza y la urbanización de La Pinilla por la «amenaza seria» que las llamas suponían para la población, lo que exigía poner en marcha «medidas de socorro y protección de bienes». Por este motivo, el incendio fue declarado con nivel 2 de peligrosidad, lo que obligó a activar el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y a solicitar el apoyo de la unidad militar de emergencias (UME).

Si bien es cierto que las llamas se propagaron rápidamente por las fuertes rachas de viento y la dificultad que tenía el operativo de extinción para acceder a los puntos calientes, debido a los fuertes desniveles, los efectivos lograron controlar el fuego apenas tres días después, con la llegada del ocaso el día 1 de octubre. Desde esa fecha, los profesionales seguían vigilando los focos más peligrosos a la vez que refrescaban la zona. Afortunadamente, en la última semana se han sucedido al menos dos jornadas con chubascos que han contribuido a apagar aquellas pequeñas áreas donde quedaban algunos rescoldos.

El dispositivo del Servicio Territorial de Medio Ambiente dio por extinguido a las 19:45 horas de este lunes el incendio que amenazaba el entorno de La Pinilla desde hace algo más de quince días. La Junta también ha aclarado que la superficie afectada es de 242 hectáreas y no de 300 como se había estimado en un principio. Del total, 122 se corresponden con arbolado -pinos-, un centenar de hectáreas son de matorral y veinte, de pasto. En el operativo para sofocar el fuego aunaron esfuerzos más de 250 medios procedentes de Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.