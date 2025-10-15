El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Efectivos de una brigada forestal en el incendio de La Pinilla. Antonio de Torre

Extinguido después de quince días el grave incendio de Cerezo de Arriba

Algunos focos permanecían activos, pero controlados, y las lluvias de estos días han contribuido a su extinción definitiva

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:35

Los vecinos de la comarca próxima a Cerezo de Arriba al fin respiran con alivio. El fuego que se originó en Guadalajara y se extendió ... a la vertiente segoviana de la sierra el pasado 28 de septiembre ya figura como extinto. La Junta de Castilla y León confirma que la declaración se produjo este lunes por la tarde después de comprobar que todos los focos que estaban controlados, pero activos desde hace dos semanas, habían sido apagados. La Administración regional ha rebajado a su vez de 300 a 242 las hectáreas de superficie forestal afectada por las llamas.

