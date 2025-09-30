El fuerte desnivel y el difícil acceso complican la extinción del incendio en La Pinilla

La evolución del incendio forestal de Cerezo de Arriba es «favorable», coinciden quienes siguen atentos y participan en la gestión y la coordinación de la ... estrategia que se diseña en el puesto de mando avanzado instalado a los pies de la segoviana estación de esquí de La Pinilla. Precisamente, esta zona de alta montaña es la que más quebraderos de cabeza está causando en las tareas de 'asalto' por tierra y aire a los puntos calientes que permanecen latentes y amenazantes. Un golpe de viento, una racha fuerte que avive los rescoldos, que haga resurgir llamas que estaban dormitando y que las impulse por una orografía adversa de roca y pinar en su voraz camino de destrucción sería nefasto.

Este ha sido uno de los asuntos que se han puesto encima de la mesa del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que se ha reunido en la mañana de este martes en las dependencias de la Junta de Castilla y León en la capital segoviana. Es la cuarta vez que se citan las partes implicadas en la extinción del incendio, el más grave y desolador de cuantos han tenido lugar este año en la provincia de Segovia.

Ampliar Helicóptero lanza agua sobre algunos puntos calientes. De Torre

Las administraciones que participan en el trazado de la estrategia a seguir y en el despliegue y gestión de los medios han analizado los resultados de los trabajos desarrollados por el operativo de extinción durante la noche anterior y han actualizado el escenario al que se enfrentan.

Entre las conclusiones extraídas, es que, pese a la mejoría del panorama, el incendio de Cerezo de Arriba continúa sin estar controlado totalmente. Estabilizado, sí, vienen diciendo desde este lunes, gracias en buena parte a unas condiciones meteorológicas que esta vez se han aliado con las labores que llevan a cabo cuadrillas terrestres y medios aéreos. La humedad dejada por las tímidas precipitaciones del fin de semana ha sido crucial para favorecer el determinados enclaves las tareas para sofocar las llamas y atajar la progresión de los focos. Pero queda mucha tarea por hacer, tal y como ha anticipado la propia delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia al término de la reunión del centro de coordinación.

Aunque no haya llama activa

Raquel Alonso insiste así en primar la precaución y la previsión. No hay que lanzar las campanas al vuelo aunque no se atisbe fuego. De ahí que en el encuentro del Cecopi se haya decidido por mantener activado el nivel 2 del índice gravedad del riesgo por incendio forestal en este territorio afectado por el incendio que se combate en el nordeste de la geografía segoviana desde este pasado fin de semana.

Ampliar Puesto de mando avanzado contra el incendio de Cerezo de Arroba instalado en La Pinilla. De Torre

¿Qué quiere decir este grado en la escala del protocolo que se aplica? Ni más ni menos que sigue habiendo una amenaza para núcleos de población y bienes que no son propiamente forestales, como viviendas, naves o vehículos, por ejemplo. No solo la superficie de pasto, matorral o arbolado, en particular pino, está en peligro. Así pues, el incendio localizado en el término de Cerezo de Arriba, en el que está enclavada La Pinilla y por donde irrumpieron los frentes procedentes de la provincia de Guadalajara, al otro lado de la sierra de Ayllón, continúa entrañando un riesgo «serio» cuatro días después de que la lengua de fuego penetrara en el nordeste de Segovia.

La razón por la que de momento no se rebaja un grado ese nivel de peligro es que persisten «puntos calientes humeantes dentro de la zona arbolada», aseguran fuentes de la Junta de Castilla y León una vez acababa la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado, celebrada en la mañana de este martes. Desconfían de que pueda recrudecerse el incendio en esos focos localizados en la masa forestal, «aunque no hay llama activa», matizan esos mismos representantes de la Administración autonómica.

Tres carreteras cortadas

La delegada territorial ha calificado de «efectivas» las tareas que se han desarrollado durante la última noche. Al mismo tiempo, hace hincapié en la necesidad imperiosa de afianzar estos trabajos que están dando sus frutos y en perseverar en «la eliminación de puntos calientes entre el arbolado». Raquel Alonso ha detallado en este sentido la singular preocupación que hay por el devenir del incendio en la zona de La Pinilla.

«Es el sector más complicado para su extinción -expone la representante autonómica- por su pendiente y difícil acceso, pero también el más próximo a las infraestructuras turísticas y deportivas» de la popular estación de esquí, que cuando no hay nieve se ha convertido en uno de los referentes para los practicantes del ciclismo de montaña.

Multitud de aficionados acuden a este punto de la provincia de Segovia a descender por esas pendientes a toda velocidad mostrando su pericia y habilidad sobre dos ruedas en las pistas del 'bike park' que serpentean entre los pinos que ahora amenaza el fuego que vino de tierras manchegas, empujado por rachas de viento de entre 60 y 70 kilómetros por hora en la medianoche y madrugada del pasado sábado al domingo.

Aunque permanezca el nivel 2 de gravedad en la escala del riesgo, este martes las autoridades reiteran que «no hay riesgo para núcleos de población y los vecinos desalojados de la urbanización de La Pinilla y de Riofrío de Riaza pudieron regresar ayer [por el lunes] a sus casas con normalidad».

En función de la evolución, no se descarta que este mismo martes pudiera rebajarse la alerta. Por lo tanto, el hecho de mantener intacto el grado de peligro por cuarto día consecutivo, desde que el fuego saltara los límites geográficos entre Segovia y Guadalajara, responde también al corte de algunas carreteras. En concreto, continúa interrumpido el acceso desde Riaza a La Pinilla por la SG-114, así como las prohibiciones establecidas a la circulación de vehículos por la SG-115 y la SG-112 de acceso a Riofrío de Riaza.

Raquel Alonso arguye que esta decisión se adopta en aras de la seguridad y de asegurar el tránsito constante de medios de extinción, para que no se vean entorpecidos por otros vehículos. En cualquier caso, como viene ocurriendo desde el inicio de semana, se permite el paso de vecinos y de trabajadores. Otra cuestión son los excursionistas, turistas u otro tipo de visitantes, que no deben ni pueden pasar por esta zona para no interferir en el operativo.