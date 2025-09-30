El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Trasiego del operativo en la llegada a La Pinilla, donde está el puesto de mando avanzado frente al incendio de Cerezo de Arriba. Antonio de Torre
Sucesos en Segovia

El fuerte desnivel y el difícil acceso complican la extinción del incendio en La Pinilla

Aunque no haya llama visible, persisten puntos calientes en zona de pinar, por lo que de momento se mantiene el nivel 2 de gravedad del riesgo

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:37

La evolución del incendio forestal de Cerezo de Arriba es «favorable», coinciden quienes siguen atentos y participan en la gestión y la coordinación de la ... estrategia que se diseña en el puesto de mando avanzado instalado a los pies de la segoviana estación de esquí de La Pinilla. Precisamente, esta zona de alta montaña es la que más quebraderos de cabeza está causando en las tareas de 'asalto' por tierra y aire a los puntos calientes que permanecen latentes y amenazantes. Un golpe de viento, una racha fuerte que avive los rescoldos, que haga resurgir llamas que estaban dormitando y que las impulse por una orografía adversa de roca y pinar en su voraz camino de destrucción sería nefasto.

