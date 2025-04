«Hasta que no han estabilizado Madrid no han autorizado energizar la subestación de Segovia»

«Frustración». Es el sentimiento que la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Raquel Alonso, asegura que ha generado el ... hecho de que la provincia fuera uno de los últimos territorios del país en recuperar el suministro eléctrico tras el apagón que se produjo en toda España y Portugal a las 12:33 horas del lunes. Entre quince y veintidós horas de apagón eléctrico, en función de lugar de la provincia, que convirtieron a Segovia en una de las zonas más afectadas por la falta de electricidad.

El disgusto hecho público por la representante de la Junta de Castilla y León en Segovia también es compartido por otras instituciones como la Diputación Provincial. En ambos casos, su frustración no se debe tanto a que Segovia fuera una de las últimas zonas de España en tener luz, sino a que consideran que fue un problema evitable o, al menos, que se pudo minimizar.

La provincia fue, junto a Toledo, de los últimos territorios del país en recuperar el suministro de luz

En primer lugar, Alonso entiende que la provincia reúne las condiciones para contar con una infraestructura eléctrica más potente y mejor preparada para este tipo de situaciones. Explica que de las seis líneas eléctricas de gran capacidad (hasta 400 kilovoltios cada una de ellas) que conectan el norte de la Península Ibérica con la Comunidad de Madrid, cinco lo hacen atravesando Segovia. Por lo tanto, cree que existe la posibilidad de tener acceso desde la provincia a gran cantidad de energía que llega hasta la capital de España desde el noroeste de la península.

Pero además, y en el caso concreto del apagón que sacudió la provincia durante más de quince horas, Alonso pone encima de la mesa que Segovia fue el territorio de Castilla y León donde más se tardó en recuperar el suministro, con diferencias de más de siete horas con provincias limítrofes como Soria o Valladolid. Para la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, esta demora obedece a una única decisión: tan solo se autorizó recuperar el suministro eléctrico en Segovia una vez que se estabilizó la dotación de energía en todos los municipios de la Comunidad de Madrid.

Emilio García de Castro, jefe del Servicio Territorial de Industria de la provincia de Segovia, respalda las declaraciones de la delegada territorial. «Hasta que no han estabilizado Madrid no han dejado energizar Lastras del Pozo», dijo sobre el momento en el que llegó la electricidad a la única subestación de la red de transporte con la que cuenta la provincia de Segovia. Según explicó, la orden a Unión Fenosa no llegó hasta unos minutos antes de las tres de la madrugada, cuando en otras zonas próximas de Madrid, Salamanca o Valladolid ya tenían luz desde al menos seis horas antes.

La primera subestación que recibió energía fue la de Perogordo y de ahí se dotó de suministro a casi toda Segovia capital

Tanto Alonso como García de Castro lamentan la situación que se vivió en Segovia desde la media tarde del lunes, cuando los hogares, negocios e industrias carecían de luz pese a que por la provincia había cinco líneas eléctricas de gran capacidad que a esas horas ya estaban transportando energía hacia la Comunidad de Madrid.

En Cantalejo

«La electricidad pasa por encima de nuestras cabezas pero no se puede derivar», precisa la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia. Se refiere a que de esas cinco líneas, solo una aporta energía de forma directa a la provincia de Segovia. La que pasa por Lastras del Pozo. De las otras cuatro, sin subestación que sea capaz de gestionar esa energía, no se puede recoger electricidad. Por ello, recuerda que desde hace dos decenios la provincia lleva reclamando una segunda subestación. En este sentido, el jefe del Servicio Territorial de Industria apunta que incluso se llegó a diseñar el proyecto para su construcción en Cantalejo, por donde pasa una de las otras cuatro líneas que atraviesan Segovia de camino a Madrid.

Con esta medida, añade García de Castro, no solo se ampliaría la infraestructura eléctrica de Segovia ante incidencias como el apagón ocurrido este lunes. También supondría un extra para el posible desarrollo industrial del nordeste de la provincia de Segovia, que tendría una subestación de la red de transporte independiente a la de Lastras del Pozo para esta zona de la provincia.

El apagón de este lunes, unido a la demora para recuperar el suministro eléctrico en la provincia de Segovia, no solo ha provocado que la Junta de Castilla y León haya hecho público su enfado con la situación de la red eléctrica. Ha ido un paso más allá y junto a Unión Fenosa ha iniciado la tramitación de un expediente para reclamar a Red Eléctrica Española y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que Segovia cuente con una segunda subestación.