El encendido de las luces de Navidad en Segovia ya tiene fecha Ya ha comenzado la colocación de algunos de los adornos principales que lucirán en las calles de la ciudad

El Norte Segovia Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:24 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Segovia ha comenzado a colocar los principales adornos que vestirán la ciudad durante la próxima Navidad. Operarios de la empresa adjudicataria trabajan ya en puntos simbólicos como la fachada del Consistorio, en la Plaza Mayor, y el gran árbol que se instala cada año junto a la iglesia de San Millán, uno de los rincones más fotografiados por segovianos y visitantes en estas fechas.

Aunque los trabajos se prolongarán todavía varias jornadas, con el montaje de arcos luminosos y elementos decorativos en distintas calles y plazas, el encendido no será inminente. A diferencia de otras ciudades que hace años adelantan la 'inauguración' navideña a mediados de noviembre, Segovia mantiene la tradición de esperar al entorno del puente de la Constitución. Según confirman fuentes municipales, será el próximo 4 de diciembre cuando la Navidad empiece oficialmente a iluminar las calles.

Entre los atractivos que volverán esta campaña está el gran pórtico luminoso de la avenida del Acueducto, que el año pasado congregó a miles de personas en su estreno y se convirtió en uno de los grandes reclamos del invierno. El contrato de iluminación navideña, aprobado en septiembre en junta de gobierno local, garantiza su permanencia al menos durante las Navidades de 2025 y 2026, con un presupuesto global de 200.000 euros, IVA incluido. El montaje repetirá el esquema que funcionó en 2024: una portada de unos 14 metros de alto y 12 de ancho, con más de 4.000 luces LED, y una galería que recorre buena parte de la avenida, generando un túnel de luz y música. El Ayuntamiento ya avanzó que se renovarán colores, ritmos y composiciones para que el espectáculo tenga un componente digital distinto al del año anterior y vuelva a sorprender al público que acuda al entorno del monumento.

El nuevo contrato también pone el foco en los barrios, donde se valoran de forma especial las propuestas que extiendan la iluminación más allá del centro histórico. La intención del gobierno municipal es que el ambiente navideño llegue a más calles de Nueva Segovia, San José, La Albuera o el Cristo del Mercado, reforzando el comercio de proximidad y repartiendo los puntos de interés por toda la ciudad.