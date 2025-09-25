El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Multitud de personas disfrutan de la inauguración del pórtico luminoso la pasada Navidad. Antonio de Torre

Segovia volverá a tener un pórtico luminoso junto al Acueducto en Navidad

El alcalde anuncia que el elemento ornamental también estará presente en el periodo navideño del próximo año

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:07

El Acueducto volverá a compartir espacio con un pórtico luminoso de grandes dimensiones la próxima Navidad. Esto se debe a que se trata de un ... elemento ornamental incluido en el contrato de iluminación navideña, que ha sido aprobado este jueves en junta de gobierno local del Ayuntamiento de Segovia, y abarca los periodos festivos de 2025 y 2026. El pliego, cuyo importe asciende a 200.000 euros, IVA incluido, saldrá a licitación en los próximos días y se valorará la presentación de decoraciones novedosas y su extensión por diferentes emplazamientos de la ciudad.

