Segovia volverá a tener un pórtico luminoso junto al Acueducto en Navidad

El Acueducto volverá a compartir espacio con un pórtico luminoso de grandes dimensiones la próxima Navidad. Esto se debe a que se trata de un ... elemento ornamental incluido en el contrato de iluminación navideña, que ha sido aprobado este jueves en junta de gobierno local del Ayuntamiento de Segovia, y abarca los periodos festivos de 2025 y 2026. El pliego, cuyo importe asciende a 200.000 euros, IVA incluido, saldrá a licitación en los próximos días y se valorará la presentación de decoraciones novedosas y su extensión por diferentes emplazamientos de la ciudad.

Segovia volverá a tener un pórtico navideño. «Es una propuesta que tuvo tanto éxito el año pasado que evidentemente lo repetiremos la próxima Navidad», subrayó el alcalde de la ciudad, José Mazarías, en referencia al elemento ornamental que se ubicó en 2024 en la avenida del Acueducto, que requirió una inversión de 72.600 euros. En los periodos festivos de 2025 y 2026, el emplazamiento del pórtico volverá a ser el mismo y contará con unas dimensiones y un diseño similares.

Esto significa que el montaje estará formado por una portada de 14 metros de alto y 12 de ancho, con más de 4.000 luces LED, así como una galería luminosa que se extenderá por buena parte de la calle. «Cambiaremos las luces, los colores y la música, todo con el objetivo de dar la posibilidad de que nuestros vecinos vuelvan a disfrutar del atractivo de este espacio que tan buena acogida tuvo el año pasado», reiteró el regidor. Al tener un importante componente digital, el espectáculo será diferente en relación con 2024.

MÁS INFORMACIÓN La Navidad irrumpe en Segovia con un espectacular encendido al que asisten más de 3.000 personas

La licitación se publicará en los próximos días y permitirá a las empresas interesadas presentar sus correspondientes ofertas. El Ayuntamiento valorará especialmente las mejoras en los planes de iluminación y las propuestas novedosas dirigidas a ornamentar los diferentes barrios de Segovia capital durante el periodo navideño.