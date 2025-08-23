El detenido por apuñalar a un comerciante había discutido con la víctima el día anterior

El detenido este viernes por la tarde por apuñalar a un comerciante en uno de los principales ejes comerciales de la ciudad de Segovia había ... mantenido una discusión con la víctima el día anterior. Así lo confirma la Subdelegación del Gobierno en Segovia, que detalla que el agresor atacó con un cuchillo al trabajador de un bazar oriental sin mediar palabra. El presunto autor de los hechos ya ha pasado a disposición judicial por tentativa de homicidio.

El suceso se produjo a las 16:45 horas, cuando los alertantes dieron la voz de alarma por un apuñalamiento a una persona en una tienda situada a la altura del número 64 de la calle José Zorrilla. El aviso llegó de inmediato al grupo de atención al ciudadano de la brigada provincial de seguridad ciudadana de la Comisaría de Policía Nacional de Segovia, que movilizó varias patrullas con el objetivo de auxiliar a la víctima y esclarecer lo sucedido.

Las primeras investigaciones apuntan a que el herido, un varón de 31 años que trabajaba en el bazar, había discutido el jueves con su agresor. Al día siguiente, el atacante regresó al establecimiento e hirió con un cuchillo a la víctima sin mediar palabra. El arma blanca ya ha sido intervenida por el personal de la brigada provincial de Policía Judicial, según informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Segovia. Los agentes se sirvieron del testimonio de los testigos del ataque y de las imágenes grabadas por cámaras para identificar al autor del apuñalamiento, por lo que procedieron a movilizarse para su localización.

Tras diversas gestiones y con el apoyo de Policía Local, el hombre fue detenido poco tiempo después de la agresión en su domicilio, situado en el barrio del Cristo del Mercado. A continuación, fue trasladado a Comisaría para continuar con las indagaciones. El investigado ya ha pasado a disposición judicial por tentativa de homicidio, mientras que la víctima, que presenta una herida de arma blanca en el costado, permanece ingresada en el Complejo Asistencial de Segovia con pronóstico reservado.

La presencia de coches patrulla y ambulancias generó un gran revuelo en el entorno de José Zorrilla, que en el momento del suceso contaba con gran afluencia de viandantes. Vecinos y comerciantes siguieron con inquietud la actuación policial y el traslado del herido. Una residente de la zona relató que vio cómo el trabajador abandonaba el local acompañado por los sanitarios: «Le sacaban vendado desde la cintura para abajo, pero iba por su propio pie. Enseguida le metieron en la ambulancia y se lo llevaron», indicó. Otros transeúntes explicaron que la víctima ayuda habitualmente a la mujer que regenta el comercio.

La incertidumbre se extendió este viernes por los distritos aledaños. Todo ello cuando «no es la primera vez que pasa algo aquí; ya hemos visto peleas, robos y altercados», aseguró una vecina, que expresó su preocupación por la «mala imagen» que estas situaciones generan en el barrio. Otros testimonios recogidos apuntan a incidentes previos en los que ya había tenido que intervenir la policía.