Varias personas pasean cerca del establecimiento comercial donde se produjo el apuñalamiento. Óscar Costa

Segovia

El detenido por apuñalar a un comerciante había discutido con la víctima el día anterior

La persona herida por arma blanca, un varón de 31 años, permanece ingresada en el Hospital General con pronóstico reservado

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:00

El detenido este viernes por la tarde por apuñalar a un comerciante en uno de los principales ejes comerciales de la ciudad de Segovia había ... mantenido una discusión con la víctima el día anterior. Así lo confirma la Subdelegación del Gobierno en Segovia, que detalla que el agresor atacó con un cuchillo al trabajador de un bazar oriental sin mediar palabra. El presunto autor de los hechos ya ha pasado a disposición judicial por tentativa de homicidio.

