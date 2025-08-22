El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Policía Local de Cuéllar. Mónica Rico

Cuéllar mejora las comunicaciones de la Policía Local con la adquisición de nuevas emisoras

Se han invertido cerca de 12.000 euros en la adquisición de este material y se ha licitado la compra de un vehículo para intervención policial

Mónica Rico

Mónica Rico

Segovia

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:44

El Ayuntamiento de Cuéllar continúa apostando por la mejora de los recursos de la Policía Local, tanto en el ámbito de personal como en ... el material disponible para su trabajo diario. A la reciente incorporación de dos agentes en prácticas, que en los próximos meses pasarán a formar parte de la plantilla de forma definitiva, se suma ahora una inversión en equipos de comunicación y la licitación para la adquisición de un nuevo vehículo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la hostelería por el fallecimiento a los 61 años de Jero, pionero de las tapas
  2. 2 Muere un hombre de 51 años en un tiroteo en Ávila
  3. 3

    Cuatro disparos, dos cadáveres y un ajuste de cuentas en un club de alterne de Medina del Campo
  4. 4

    Un oso corre por el terreno de la Montaña Palentina quemada
  5. 5 Hacen creer a un conductor que tiene una avería, fingen la reparación y le piden 1.850 euros en Valladolid
  6. 6 Un agosto en el infierno: el mapa de la «tormenta de incendios» que arrasa Castilla y León
  7. 7

    «Cosecha récord» en Valladolid: la añada de cereal 2025 llena las naves hasta desbordarse
  8. 8 La influencer que se ha tatuado a Pedro Sánchez: «Si me lo tuviera que quitar me pondría a Óscar Puente»
  9. 9 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo
  10. 10

    Los consejos de dos neumólogos tras 21 días de contaminación: «En estos casos lo mejor es salir lo imprescindible y protegerse»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cuéllar mejora las comunicaciones de la Policía Local con la adquisición de nuevas emisoras

Cuéllar mejora las comunicaciones de la Policía Local con la adquisición de nuevas emisoras