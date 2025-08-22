Cuéllar mejora las comunicaciones de la Policía Local con la adquisición de nuevas emisoras

El Ayuntamiento de Cuéllar continúa apostando por la mejora de los recursos de la Policía Local, tanto en el ámbito de personal como en ... el material disponible para su trabajo diario. A la reciente incorporación de dos agentes en prácticas, que en los próximos meses pasarán a formar parte de la plantilla de forma definitiva, se suma ahora una inversión en equipos de comunicación y la licitación para la adquisición de un nuevo vehículo.

Una de las principales demandas del cuerpo en los últimos años era la renovación de los equipos de comunicación, ya que los actuales estaban obsoletos, con más de veinte años de uso. Para atender esta necesidad, el Consistorio ha adquirido un conjunto de nuevos dispositivos que permitirán mejorar las comunicaciones internas entre los agentes y optimizar la coordinación en sus intervenciones.

La inversión ha incluido la compra de un repetidor, nueve emisoras con sus micrófonos, fundas, cables, conectores y otros elementos necesarios, así como la instalación y configuración de los nuevos equipos y la revisión de parte del material anterior. La actuación ha supuesto un gasto total de 11.454,59 euros y permitirá mejorar significativamente la operatividad del servicio, según ha señalado el alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile.

Además, el Ayuntamiento ha iniciado el proceso de licitación para la compra de un nuevo coche patrulla, dado que el vehículo más reciente del que dispone la Policía Local tiene ya 17 años de antigüedad. El importe máximo de licitación es de 30.000 euros, impuestos incluidos.

Entre los criterios de adjudicación se tendrá en cuenta la ampliación del plazo de garantía, la reducción en el tiempo de entrega —establecido inicialmente en un máximo de ocho meses—, así como una rebaja en el precio final ofertado. También se valorará positivamente la disponibilidad de un servicio técnico oficial a menos de 25 kilómetros del municipio.

El vehículo deberá entregarse ya rotulado conforme a los criterios establecidos por el Ayuntamiento y con toda la documentación y permisos necesarios para entrar en funcionamiento desde el momento de su recepción.