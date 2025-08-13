Cuéllar contará con más de medio centenar de actividades taurinas y musicales en sus fiestas

El Ayuntamiento de Cuéllar ha presentado el programa oficial de las fiestas patronales de 2025, que se celebrarán del 31 de agosto al 4 ... de septiembre y que incluirán más de medio centenar de actividades taurinas, musicales, infantiles, religiosas y organizadas por las peñas. Una propuesta variada y pensada para todos los públicos, fruto en gran medida del consenso y el debate en el seno del consejo sectorial de fiestas, tal y como destacó el alcalde, Carlos Fraile, durante la presentación.

El regidor subrayó que este año el programa incorpora ajustes, especialmente en materia taurina, con el objetivo de optimizar los recursos públicos municipales. Además, quiso agradecer el esfuerzo y la implicación de todos los colectivos que han participado en su elaboración, con mención especial a la Concejalía de Festejos, que dirige Raquel Gilsanz, que comienza la planificación desde el mes de octubre para poder contratar las actividades. Fraile recordó que la parte administrativa de la organización es cada vez más compleja y extensa.

Asimismo, el alcalde expresó su reconocimiento a asociaciones, pandas, peñas oficiales, Policía Local, Protección Civil, servicios municipales, Guardia Civil y Banda Municipal de Música por su papel esencial en el desarrollo de las fiestas. Destacó también que el programa, además de informar sobre las actividades, es «una obra de coleccionista, para conservar en nuestras casas y recordar dentro de unos años lo que fueron las fiestas de Cuéllar en el año 2025».

El diseño ha corrido a cargo de la empresa cuellarana Alea Comunicación, con la tradición como protagonista, en línea con el cartel oficial. Incluye elementos como tejidos, bordados y detalles de los trajes típicos de segoviana y segoviano, combinados con imágenes y referencias a los vecinos y a todo lo que rodea a estas fiestas.

El programa rinde homenaje a figuras entrañables de la localidad: Ramón Barrancos y Emilia Galicia, conocidos por llevar las sopas de ajo hasta la suelta en los corrales del río Cega; José Luis de Diego 'Bias', fotógrafo local que documentó la evolución de Cuéllar y sus fiestas; Isaías Rodrigo 'Pache', fallecido este 2025 a los 100 años, enamorado de la historia y las tradiciones cuellaranas; y Pedro García 'El Peque', personaje emblemático desde los años 80 hasta las primeras décadas del siglo XXI, que llenó de humor y colorido las calles con sus disfraces.

Se han editado 5.000 ejemplares del programa, 3.900 de ellos gracias a la colaboración de empresas locales, apoyo que el alcalde agradeció de forma especial.

Actividades

La programación comenzará el miércoles 27 de agosto con la bajada de la Virgen del Rosario desde la parroquia de San Miguel a la capilla de Santo Tomé. Desde allí, la imagen regresará en procesión el sábado 30 de agosto, marcando la inauguración oficial de las fiestas. El viernes 29, víspera del inicio, se celebrarán concursos de limonada y cortes, visitas a las peñas oficiales, la inauguración del alumbrado ferial y un concierto.

La música será uno de los ejes principales, con dos verbenas a cargo de las orquestas Cañón y Pikante (sábado y lunes) y cinco conciertos que abarcan desde el rock hasta un tributo a La Oreja de Van Gogh, pasando por música de las décadas de los 60, 70 y 80. A ello se sumarán charangas diurnas y nocturnas, tres discomóviles, bailes de rueda, pasacalles y chateos populares con animación musical.

Los más pequeños podrán disfrutar de dos tardes de teatro familiar (domingo y miércoles), con entrada gratuita y aforo limitado a 300 personas; una jornada de hinchables y tres días de gigantes y cabezudos. Las peñas organizarán actividades como los encierros del chupete, el Toro Amarillo, la piñata infantil, la fiesta de la espuma o el descenso de San Pedro, este último abierto a todas las edades.

Entre las novedades destacan un tardeo con Flau y Cía el lunes, un pasacalles con los Batucantes de Zereia el martes, clases de cortes, saltos y quiebros en la Huerta Herrera impartidas por recortadores cuellaranos y un concurso de disfraces impulsado por la Asociación de Jóvenes Cuellaranos.

Los encierros, los más antiguos de España y declarados de Interés Turístico Internacional, volverán a ser el corazón de las fiestas. Desde el domingo 31 de agosto hasta el jueves 4 de septiembre, las calles de Cuéllar se llenarán de emoción con encierros tradicionales, probadillas, encierros de promoción y festejos de plaza que combinan la tradición taurina con el ambiente festivo de la villa.