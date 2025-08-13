El cartel de los encierros, «casi de sobresaliente» La presentación de los astados reunión a corredores y aficionados, que destacaron la calidad de las ganadarías y el ciclo taurino de este año

Mónica Rico Cuéllar Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:23 Comenta Compartir

Las fiestas de Cuéllar comienzan a calentar motores con la presentación del cartel de los astados que protagonizarán los encierros, acto organizado por la Asociación Encierros de Cuéllar y considerado por muchos como el inicio extraoficial de las celebraciones. En el evento, corredores y organizadores analizaron las ganaderías del ciclo.

Arauz de Robles, premiada en 2023 y 2024, presenta reses nobles y bien encabestradas, con la ilusión de lograr un tercer trofeo. Partido de Resina llega con ocho toros y buena presentación, aunque se espera que mantengan fuerza hasta las calles. Rosa Rodríguez debuta con ejemplares «dinamita pura», que exigirán distancia y pericia. Montes de Oca, prevista para el 3 de septiembre, es una incógnita por no lidiarse en plaza, mientras que Aurelio Hernando cerrará el ciclo el día 4, con toros que ya destacaron en San Miguel. La diversidad de encastes fue aplaudida y se calificó el cartel como «casi de sobresaliente», insistiendo en mantener lo que funciona y en apartar algún buey en el campo para lograr encierros más limpios.

Temas

Cuéllar