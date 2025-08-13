El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Polígono de Villa y Tierra de Cuéllar. M. R.

Villa y Tierra de Cuéllar realizará inversiones por más de un millón de euros

La Junta de Procuradores aprueba una modificación del presupuesto para incorporar una depuradora y una red separativa en el polígono industrial

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Miércoles, 13 de agosto 2025, 08:09

La Junta de Procuradores de la Comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuéllar ha aprobado una modificación del presupuesto para incluir nuevas inversiones, ... como son una Edar (Estación Depuradora de Aguas Residuales) en el polígono industrial y una red separativa en el mismo lugar, con el fin de que evite la incorporación de pluviales a la nueva depuradora. Asimismo se aprobó la adjudicación de una máquina motoniveladora.

