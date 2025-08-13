Villa y Tierra de Cuéllar realizará inversiones por más de un millón de euros

La Junta de Procuradores de la Comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuéllar ha aprobado una modificación del presupuesto para incluir nuevas inversiones, ... como son una Edar (Estación Depuradora de Aguas Residuales) en el polígono industrial y una red separativa en el mismo lugar, con el fin de que evite la incorporación de pluviales a la nueva depuradora. Asimismo se aprobó la adjudicación de una máquina motoniveladora.

En total, las tres inversiones superan el millón de euros y se realizarán con fondos propios de la entidad, con cargo al remanente de tesorería. Para la motoniveladora, eso sí, se espera contar con una subvención de 35.000 euros de la Junta de Castilla y León. Esta máquina ha sido adjudicada a la empresa Autopalas Valladolid por un valor de 411.279 euros.

Por otro lado ya se llevaba tiempo trabajando en el proyecto de una Edarpara el polígono y hace unos meses se propuso a la Confederación Hidrográfica del Duero la posibilidad de poner en marcha una red separativa, cuestión que ha contado con el visto bueno de la entidad, por lo que ahora se comenzarán a dar los primeros pasos para realizar ambas inversiones. Para la Edar se ha consignado una cantidad de 226.454 euros, mientras que para la red separativa que evitará la incorporación de pluviales a la nueva depuradora se cuenta con un montante de 370.549 euros. El presidente de Villa y Tierra, Carlos Fraile, apuntó que es una solución con la que se evita tener que realizar un tanque de tormentas, además de una depuradora de mayores dimensiones.

Si bien, la red separativa implicará la instalación de un sistema de saneamiento con tuberías distribuidas por toda la campa del polígono, cuyo objetivo es recoger el agua de lluvia y evitar que esta llegue a la depuradora. De este modo, las aguas residuales serán conducidas a la planta de tratamiento, mientras que las pluviales se verterán directamente al río.

La implantación de la red separativa de saneamiento en el polígono industrial de la Comunidad cuenta con varios beneficios, como una reducción significativa de la inversión económica para la ejecución de la nueva depuradora, pues reduce el volumen de aguas que deben ser tratadas en la Edar proyectada, con lo cual se disminuye el coste del tratamiento y los costes futuros de mantenimiento de dicha instalación.

También se espera un mejor comportamiento ante episodios de fuerte lluvia, pues la red separativa asume de forma más eficaz los excesos de caudal y minimiza el riesgo de colapso de la depuradora en casos de fuertes precipitaciones.