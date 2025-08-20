Cuéllar buscará la imagen que mejor represente a sus fiestas

Cuéllar buscará un año más la imagen que mejor represente a las fiestas de Cuéllar y sus tradiciones, y lo hará a través del concurso ... más longevo de la localidad, el fotográfico, que en esta ocasión cumple su trigésimo séptima edición abierto a la participación de todo el que lo desee, pues la inscripción es gratuita.

Eso sí, los participantes deberán presentar trabajos originales, bajo el tema las Fiestas de Cuéllar, debiendo corresponder las fotografías a los encierros o a las actividades que se desarrollen durante este año 2025. Además, las imágenes no deben haber sido presentados en ningún otro concurso fotográfico ni haber sido publicadas en prensa o redes sociales, entre otras, con el fin de no estar vinculadas a ningún autor. Se podrán presentar a concurso un máximo de cinco fotografías.

En esta ocasión se otorgarán varios premios, tres de ellos para las mejores imágenes del encierro de la localidad, que estarán dotados con 300, 150 y 75 euros, respectivamente. Además, se incluye por primera vez un premio especial a la mejor fotografía realizada fuera del transcurso de los encierros, que estará galardonada con 125 euros y diploma.

Además, como viene siendo habitual, distintas agrupaciones de la localidad colaboran con este concurso, otorgando distintos galardones, en esta ocasión también con novedades. La primera de ellas es que la Asociación Encierros de Cuéllar entregará dos premios, dotados con 100 euros cada uno de ellos. Los galardones se destinarán a la mejor fotografía de los encierros de Cuéllar de 2025 en su tramo urbano, y a la mejor fotografía correspondiente al encierro ganador del trofeo a la mejor ganadería de los encierros de Cuéllar 2025, que cada año entrega la misma asociación, y cuyo fallo se dará a conocer a lo largo del fin de semana tras la finalización del ciclo, con el fin de que los fotógrafos puedan seleccionar sus imágenes a presentar a concurso.

Para optar a este último premio, y facilitar así su elección, cada fotografía que corresponda a este encierro deberá ir marcada por detrás con un punto o círculo rojo. Aquellas imágenes que no cuenten con esta marca quedarán exentas de optar a este galardón. En el caso de que el premio a la mejor ganadería de los encierros quedara desierto, y por lo tanto no habría posibilidad de optar a la mejor fotografía de dicho encierro, todo el dinero, es decir, 200 euros, irán a parar al ganador de la mejor fotografía del tramo urbano de los encierros.

Conjunto

Además, la Asociación Cultural Panda El Soto otorgará un premio al mejor conjunto fotográfico de las fiestas de Cuéllar, que estará dotado con 200 euros y diploma, y se destinará a aquel conjunto de cinco imágenes que mejor representen las fiestas de Cuéllar.

El jurado estará formado por profesionales que designe el Ayuntamiento de Cuéllar, un representante de cada una de las asociaciones colaboradoras y un representante municipal. Su fallo tendrá carácter inapelable y será dado a conocer a partir del 19 de septiembre, mientras que el plazo de admisión de trabajos finalizará dos días antes, el miércoles 17 de septiembre. El jurado valorará las técnicas fotográficas y estéticas junto con los valores tradicionales de las fiestas que se identifiquen claramente con los encierros de Cuéllar.

Los requisitos que deben cumplir las imágenes en cuanto a tamaño, calidad y la forma de entrega de las mismas se pueden conocer en las bases que publicará el Ayuntamiento. Las obras premiadas quedarán en propiedad del Consistorio y de las asociaciones participantes. Asimismo, se podrán adquirir, al precio de 20 euros, tantas obras, distintas a las premiadas, como consideren, para su posterior utilización en las publicaciones que se realicen. El jurado también podrá realizar menciones especiales, que adquirirá el Ayuntamiento al precio de 30 euros.

Tras una selección previa de los originales, el patio del Ayuntamiento de Cuéllar albergará una exposición con las fotografías presentadas, que se podrá visitar en horario de oficina durante el mes de octubre, en fechas aún por concretar.