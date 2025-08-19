El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Colas en las taquillas de la plaza de toros, ayer. M. R.

La feria taurina de Cuéllar tendrá abonos desde 63 euros y entradas desde 17

Hay precios especiales para jóvenes, peñas y las entradas para el concurso de cortes costarán entre 8 y 15 euros

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Martes, 19 de agosto 2025, 10:12

Esta semana las taquillas de la plaza de toros de Cuéllar vuelven a abrir sus puertas para iniciar la venta de abonos y entradas para ... la feria taurina de la localidad, que se desarrollará desde el 31 de agosto hasta el 4 de septiembre incluyendo cuatro festejos, a lo que se suma un concurso de cortes fuera de abono, que se celebrará el viernes 29 de agosto, y con entrada general a 15 euros, que se reduce a los 8 euros para los nacidos entre 2011 y 2020.

