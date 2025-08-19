La feria taurina de Cuéllar tendrá abonos desde 63 euros y entradas desde 17

Esta semana las taquillas de la plaza de toros de Cuéllar vuelven a abrir sus puertas para iniciar la venta de abonos y entradas para ... la feria taurina de la localidad, que se desarrollará desde el 31 de agosto hasta el 4 de septiembre incluyendo cuatro festejos, a lo que se suma un concurso de cortes fuera de abono, que se celebrará el viernes 29 de agosto, y con entrada general a 15 euros, que se reduce a los 8 euros para los nacidos entre 2011 y 2020.

Los abonos para los cuatro festejos, que incluyen dos corridas de toros, una de rejones y una novillada, tienen un precio especial de 63 euros para las peñas, en tendido general al sol. Si no se es socio de ninguna peña, el precio de este abono aumenta hasta los 70 euros. En el caso del sol, si se elige contrabarrera el precio es de 90 euros, y de 100 en barrera.

En los tendidos de sombra, los precios oscilan entre los 130 euros, que cuesta un abono de las filas entre la 8 y la 14, a los 160 euros en barrera, mientras que de sol y sombra no se han puesto a la venta abonos y únicamente se venderán localidades sueltas.

Este año se establecen varios abonos especiales para jóvenes, en el tendido general sol, para los nacidos entre los años 2000 y 2010. El que incluye los cuatro festejos tiene un precio es de 50 euros. Se oferta un pack de dos corridas para el mismo rango de edad, por 30 euros. Y, además en esta ocasión se realiza una segunda oferta de pack, que incluye una corrida y la novillada, con un precio de 25 euros.

Además existe un abono infantil, para los nacidos entre los años 2011 y 2015, con un coste de 20 euros. En este caso, deben ir acompañados obligatoriamente de un adulto ys u descuento es solo para tendido, no para barrera ni contrabarrera. En el caso de entradas sueltas, los nacidos entre 2011 y 2015 pueden acceder a las corridas por 8 euros ya la novillada por 6 euros.

En lo que respecta al público adulto, las entradas para las corridas de toros o rejones, en los tendidos de sol se pueden adquirir por entre 30 y 45 euros, mientras que para la novillada los precios oscilan entre los 17 y los 20 euros. En la sombra, las corridas tienen unos precios de entre 40 y 80 euros, y la novillada de entre 22 y 35 euros. En el tendido de sol y sombra las corridas tienen precios de entre 35 y 65 euros, y la novillada entre 20 y 29 euros.

Carteles

Tras el concurso de cortes, la feria se abre el domingo 31 de agosto con toros de Araúz de Robles para Morenito de Aranda, Javier Herrero y Álvaro Lorenzo; a la que seguirá la segunda corrida de toros, el lunes 1 de septiembre, con astados de la ganadería Partido de Resina, que serán toreados por los espadas Juan de Castilla, Jesús Enrique Colombo y André Lagravere.

La corrida de rejones tendrá lugar el martes 2 de septiembre, cuando se lidiarán toros de Rosa Rodríguez para los rejoneadores Luis Rouxinol Jr., Guillermo Hermoso de Mendoza y Sebastián Fernánez. El miércoles 3 de septiembre no se celebrará festejo de plaza, por lo que los aficionados quedan emplazados al jueves 4 de septiembre, cuando se celebrará una novillada con picadores, con astados de la ganadería de Aurelio Hernando para los novilleros Borja Wimelis, Jesús Yglesias y Salvador Herrero.

Los días 21 y 22 de agosto están reservados para la renovación de abonos, que se realizará en las taquillas de la plaza de toros de la localidad en horario de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. La adquisición de nuevos abonos se abrirá el próximo lunes 25 de agosto y las entradas sueltas se podrán adquirir a partir del miércoles 27 de agosto.