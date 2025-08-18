La Policía Local de Cuéllar inspecciona los locales donde se ubicarán las peñas

Un año más, con la mirada puesta en las próximas fiestas de Cuéllar, los grupos de amigos se reúnen en peñas no oficiales, y, buscan ... un punto de encuentro y reunión, un lugar para descansar o para realizar los tradicionales almuerzos y cenas que se celebran en las jornadas maratonianas jornadas festivas de la localidad. Estos espacios también son conocidos como peñas, y suelen estar ubicados en locales de antiguos comercios o cocheras y la Policía Local se encarga cada año de comprobar que estos espacios se encuentran en un estado correcto para su uso.

Aunque aún quedan dos semanas para el comienzo de las fiestas, muchos jóvenes han iniciado ya a preparar estos espacios, e incluso en algunos casos a utilizarlos, por lo que la Policía Local también se ha puesto en marcha para realizar las tradicionales inspecciones, aunque el número de locales que se utilizan como peñas cada año es menor, así como los problemas que suceden en los mismos.

Las inspecciones, que han comenzado esta misma semana, buscan verificar que las condiciones de los locales sean las adecuadas, principalmente por la seguridad de quienes se encuentran en el interior, según destacó Juan Pedro Alonso, oficial de la Policía local de Cuéllar, quien afirmó que los locales cada vez se encuentran en mejor estado, encontrando algunos con baño, además de agua y luz.

En cada visita se realiza una inspección ocular en la que los agentes levantan un acta, documento en el que se recogen los datos de la peña y de un representante, además de a sus tutores si es necesario en el caso de que sean menores de edad, identificando también al propietario del local, por si ocurriera algo. Si se da permiso a los agentes para acceder al interior, y en presencia de los responsables o representantes del grupo, se realiza un pequeño informe fotográfico que se incluye en un acta que se realiza en el que se recopila información.

En el acta se incluyen datos como la situación del local en el edificio, si cuenta con escaleras, rampa, ventanas, y si tienen o no vecinos. Se realiza una revisión rápida sobre el estado del inmueble y si el local es estructura nueva o vieja, si cuenta con agua corriente, aseos, electricidad, cables en superficie, instalación empotrada, gas, extintores o salidas de emergencia, entre otras. Con el paso de los años los lugares se encuentran más seguro.

Se toma nota de la posible existencia de enseres susceptibles de propagar un incendio, tales como sofá o colchones, y de la existencia de electrodomésticos, además de distinto mobiliario, equipo de sonido y bebidas alcohólicas.

Con estas inspecciones se trata de garantizar la seguridad de quienes decidan la utilizan de estos espacios como peñas, en su mayoría jóvenes. Además, en su paso por los locales, los agentes de la Policía Local realizan una serie de recomendaciones y se recuerdan prohibiciones, con el fin de evitar molestias a los vecinos por ruido, música o celebraciones.

Así, se les recuerda que no está permitido sacar mobiliario a la vía pública, puesto que esta no se puede utilizar como estancia. Se les pide que no pongan música fuerte ni golpeen en el interior y la prohibición de depositar enseres en la calle o junto a contenedores, una vez que finalice el periodo de apertura de la peña. Se les indica que se debe utilizar el punto limpio para depositar los utensilios que no necesiten una vez que concluyan las fiestas.

Se les pide que en todo caso extremen las precauciones, tanto con la electricidad como con el agua corriente, así como con aquellos aparatos, objetos o elementos susceptibles de originar un incendio, como velas, infiernillos, estufas, planchas eléctricas o resistencias.