Una de las peñas, con los enseres fuera. M. Rico

La Policía Local de Cuéllar inspecciona los locales donde se ubicarán las peñas

Los agentes verifican que las condiciones de los espacios sean las adecuadas, principalmente por la seguridad de quienes se encuentran en su interior

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:24

Un año más, con la mirada puesta en las próximas fiestas de Cuéllar, los grupos de amigos se reúnen en peñas no oficiales, y, buscan ... un punto de encuentro y reunión, un lugar para descansar o para realizar los tradicionales almuerzos y cenas que se celebran en las jornadas maratonianas jornadas festivas de la localidad. Estos espacios también son conocidos como peñas, y suelen estar ubicados en locales de antiguos comercios o cocheras y la Policía Local se encarga cada año de comprobar que estos espacios se encuentran en un estado correcto para su uso.

