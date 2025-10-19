El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Local en el polígono de la Comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuéllar planteado para los exámenes de conducir. M. Rico
Provincia de Segovia

Cuéllar busca un espacio para los exámenes de conducir

La Comunidad de Villa y Tierra Antigua inicia los trámites para reformar una planta de un local situado en el polígono de su propiedad

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Domingo, 19 de octubre 2025, 08:40

La Comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuéllar adecuará un local de su polígono industrial con el fin de poder albergar la realización de ... los exámenes teóricos del carné de conducir de la comarca, que en la actualidad se desarrollan en una de las salas del palacio de Pedro I, en el municipio segoviano, un espacio que ya no cumple con los requisitos que pide la Dirección General de Tráfico (DGT), especialmente respecto a las distancias que hay que mantener entre los puestos que ocupen los alumnos que se examinan.

