Cuéllar busca un espacio para los exámenes de conducir

La Comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuéllar adecuará un local de su polígono industrial con el fin de poder albergar la realización de ... los exámenes teóricos del carné de conducir de la comarca, que en la actualidad se desarrollan en una de las salas del palacio de Pedro I, en el municipio segoviano, un espacio que ya no cumple con los requisitos que pide la Dirección General de Tráfico (DGT), especialmente respecto a las distancias que hay que mantener entre los puestos que ocupen los alumnos que se examinan.

Esta problemática y la posibilidad de perder las pruebas presenciales, lo que obligaría a aspirantes a conductores a desplazarse a Valladolid o Segovia para su realización han encontrado respuesta en la Comunidad de Villa y Tierra, en cuyo seno surgió la idea de ceder uno de los locales con los que se cuenta en el polígono industrial de su propiedad, un recinto que, en principio, sí cumpliría las condiciones.

En ello se lleva trabajando desde hace unos meses y esta misma semana la entidad celebró comisión sexmera y junta general extraordinaria con el fin de poder realizar una modificación presupuestaria para incorporar a remanente un importe para poder llevar a cabo la adecuación del local que se pretende ceder.

La idea inicial era utilizar las dependencias que se sitúan en la primera planta, para lo cual se elaboró una memoria valorada en unos 130.000 euros, ya que había que incluir la instalación de un ascensor para cumplir con la normativa de accesibilidad. Se trata de un espacio más idóneo que la planta baja al tener mejor iluminación; pero la Comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuéllar ya no puede incorporar más dinero a los remanentes de tesorería. Así pues, de momento, y ante la falta de certezas de si Tráfico admitirá este espacio para albergar estos exámenes, se ha decidido adecuar la planta baja.

Modificación presupuestaria

Así, la junta de procuradores aprobó una modificación presupuestaria por un importe de 84.777 euros para incorporarlo al remanente «y tenerlo preparado, a expensas de lo que nos vayan diciendo desde Tráfico», señaló la gerente de la comunidad, Elena García, teniendo en cuenta además la posibilidad de que en un futuro se pueda rehabilitar la primera planta.

Al ser un tema de relevancia para los vecinos de toda la comarca y la mayoría de los pueblos que forman parte de la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, un total de 36 de Segovia y Valladolid, se ha decidido iniciar los trámites de la obra, y al mismo tiempo negociar con las diputaciones para ver si pueden colaborar.