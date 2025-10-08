El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Montes y pinar Comunidad Villa y Tierra de Cuéllar. M. Rico
Provincia de Segovia

Villa y Tierra de Cuéllar ingresará 350.000 euros por el aprovechamiento de los montes

La entidad aprueba un presupuesto en el que el grueso de las inversiones se centrará en la adecuación de naves en su polígono industrial

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:19

La Junta General de Procuradores de la Comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuéllar, ha aprobado este martes su presupuesto para el próximo ejercicio ... 2026, en el que el grueso de inversiones se centrará en la adecuación de naves de su polígono industrial. En el capítulo de partidas reales, que asciende a algo más de 35.000 euros, la mayor parte del importe total, 28.429 euros, se destina a esta iniciativa, aunque también aparecen asignaciones para la adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje, tanto para el polígono industrial de la entidad como para el servicio voluntario de bomberos.

