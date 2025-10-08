Villa y Tierra de Cuéllar ingresará 350.000 euros por el aprovechamiento de los montes

La Junta General de Procuradores de la Comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuéllar, ha aprobado este martes su presupuesto para el próximo ejercicio ... 2026, en el que el grueso de inversiones se centrará en la adecuación de naves de su polígono industrial. En el capítulo de partidas reales, que asciende a algo más de 35.000 euros, la mayor parte del importe total, 28.429 euros, se destina a esta iniciativa, aunque también aparecen asignaciones para la adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje, tanto para el polígono industrial de la entidad como para el servicio voluntario de bomberos.

El capítulo de costes de personal es el que se lleva el mayor montante, ya que supera los 236.000 euros. En él se incluyen todas las retribuciones de la plantilla y las cuotas de la Seguridad Social, también las del programa mixto, ya que se prevé que la comunidad pueda desarrollar un plan nuevo de cara al próximo año, tal y como viene haciendo desde hace tiempo.

Por su parte, los gastos corrientes del presupuesto ascienden a 202.927 euros. Ahí entran el suministro de combustible y carburantes, por valor de 27.000 euros, o los festejos populares y generadores que Villa y Tierra alquila para surtir a aquellas entidades que los necesitan, con una partida que asciende a 16.000 euros, muy similar a la de energía eléctrica. También existen consignaciones económicas para dietas, locomoción, reparación y conservación de edificios, material informático, comunicaciones, primas de seguros y varios gastos diversos.

Madera, piñas, resina y caza

En cuanto a la recaudación, destaca el capítulo de ingresos patrimoniales, donde aparecen las cantidades más destacadas de este presupuesto, que supera los 500.000 euros. Buena parte de esos importes corresponde a las explotaciones forestales de los montes públicos de la Comunidad de Villa y Tierra. La comunidad espera ingresar 250.000 euros por la venta de maderas, 100.000 por la de resina, unos 2.000 euros por la de piñas y 15.000 más relacionados a los aprovechamientos cinegéticos. En este apartado también destacan los 140.000 euros por arrendamientos de locales de negocios, que en su mayoría son alquileres de las naves del polígono industrial.

Por lo que respecta a las transferencias corrientes, se da cuenta de una de Diputación Provincial de Segovia que asciende a 15.000 euros, dinero que se ingresa por el convenio de bomberos.

La Junta de Procuradores ha aprobado además la renovación del contrato de bonificación de generadores, así como compensar el alquiler de un arrendatario del polígono industrial que ha realizado obras de mejora en su local.