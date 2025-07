El control autonómico detecta 22 municipios de Segovia que incumplen la rendición de cuentas

La lupa del Consejo de Cuentas de Castilla y León, organismo dependiente de las Cortes regionales, sobrevuela el mapa de la comunidad autónoma para detectar ... quién cumple y quién no con las obligaciones contables. La lente con la que efectúa esta labor de fiscalización se posa de provincia en provincia, viaja de municipio en municipio, supervisa cada entidad local menor, cada mancomunidad y cada consorcio para controlar si las instituciones públicas actúan según la ley, con eficiencia y eficacia y acorde a los principios de economía, transparencia y sostenibilidad que se les exige a sus programas de gastos e ingresos.

El último ejercicio completo que ha estado sometido a esta tarea fiscalizadora es 2023. Todos los entes del sector público obligados a registrar sus contabilidades ante el consejo que preside Mario Amilivia disponían hasta el 31 de octubre de 2024 para cumplir con su deber. En el conjunto de Castilla y León, ese censo está integrado por 4.741 entidades, de las que un total de 262 se localizan en la provincia de Segovia sumando todas las formas administrativas.

El censo 209 municipios conforman la provincia de Segovia, incluida la capital. De ellos, veintidós ayuntamientos aún no habían rendido cuentas del ejercicio 2023 a fecha del pasado 20 de julio 36 mancomunidades registradas en el censo del Consejo de Cuentas de Castilla y León en la provincia de Segovia, de las que seis no han presentado sus cuentas de la anualidad 2023. 17 entidades locales menores existen en la provincia de Segovia, según el censo que maneja el Consejo de Cuentas de Castilla y León, de las que cuatro no han cumplido con la obligación del ejercicio 2023.

A fecha del reciente 20 de julio, el órgano autonómico recopila los datos recibidos. La actualización pone de relieve que de los 209 ayuntamientos que conforman el mapa segoviano, veintidós no han rendido todavía las cuentas de 2023. Son siete menos que en la revisión realizada doce meses atrás. Visto el vaso medio lleno el 89% son cumplidores. Entre los consistorios que de momento no han satisfecho la obligación, hay algunos a los que resultará extraño porque no suelen figurar en esta lista. Hay entidades novatas que 'debutan' después de un decenio sin mayor tacha en la gestión contable que la de haberse retrasado en algún periodo anterior y haber entregado el informe más allá del límite establecido en el calendario.

Remondo (con 316 habitantes en 2024) es la primera vez en los últimos diez años que a estas alturas aún no ha rendido cuentas del último ejercicio completo fiscalizado por el consejo autonómico. Lo mismo ocurre en Encinas (40 residentes) y en Pajarejos (24). Hasta ahora, al menos a lo largo del último decenio, nunca habían estado incluidos en la lista de ayuntamientos pendientes de presentar sus cuentas municipales.

Por su parte, Chañe (con 741 empadronados) ha sido más tardón en el cumplimiento de su deber durante este tiempo. Desde 2014 hasta 2024, su ayuntamiento ha cumplido siempre con su obligación de transparencia fiscal, salvo en lo que corresponde al último ejercicio analizado por el organismo regional, que a 20 de julio echaba en falta el último informe requerido a las corporaciones. Este consistorio suele hacerse de rogar. Al menos así se desprende de los datos recabados por el ente supervisor, ya que en ocho de las nueve anualidades anteriores se fue más allá del plazo estipulado para oficializar su entrega de las cuentas.

Ayuntamientos reincidentes

Además de estas localidades, ese vuelo de la lupa del Consejo de Cuentas sobre la geografía segoviana se posa en Gomezserracín y Sequera del Fresno, con 625 y 47 habitantes, respectivamente. Esto quiere decir que aunque el tamaño importe en cuanto a los padrones, nadie está libre de complicaciones que dificulten el cumplimiento, en tiempo y en forma, de la obligación de facilitar la información económica y financiera, tal y como les es reclamado a las entidades. En ambas es la segunda vez en diez años que el consejo echa de menos su fiscalización.

El resto, hasta llegar a los veintidós ayuntamientos segovianos que aún no han rendido cuentas, son corporaciones locales ya conocidas por el órgano de control. Los casos más sangrantes, como señalan fuentes de la institución autonómica, son aquellos que acumulan varios ejercicios sin pasar por el trámite de someter su actividad a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, así como a los de transparencia, sostenibilidad ambiental e igualdad de género, en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos.

Si se atiende a la cantidad de años en blanco, hay unos municipios más reincidentes que otros. Navas de Oro (con 1.274 habitantes en 2024) es el mayor padrón de esta lista y el que arroja un comportamiento más laxo en la provincia por lo que se deduce de la última comunicación difundida por el Consejo de Cuentas. Va camino de ser el octavo ejercicio consecutivo sin hacer los deberes.

Navas de Oro va camino de acumular ocho años consecutivos sin cumplir con la obligación de la fiscalización del Consejo de Cuentas

Seis años seguidos es lo que lleva la entidad de Montejo de la Vega de la Serrezuela (124 vecinos). Después hay un grupo de consistorios que encadenan, por ahora, un lustro sin rendir cuentas ante el órgano regional de supervisión. Son Tabanera la Luenga (53 vecinos); Valdevacas de Montejo (29); Escarabajosa de Cabezas (276); Escobar de Polendos (166); Villaverde de Montejo (21); Moral de Hornuez (40); Cabañas de Polendos (199), y Arcones (180).

También en la lista figura otro ayuntamiento que, con el incumplimiento provisional del ejercicio 2023, suma cinco años de diez en los que no han entregado la documentación contable correspondiente. Matabuena (207 residentes) no lo hizo en las anualidades 2018, 2019, 2020 y 2021; cumplió en 2022, y ahora se la echa en falta de nuevo, según el Consejo de Cuentas de Castilla y León al actualizar la situación a fecha del pasado 20 de julio.

Seis de 36 mancomunidades

Además, hay un cuarteto de entidades que, con el incumplimiento detectado por ahora con respecto a la última anualidad completa que se ha fiscalizado, llevan cuatro años sin pasar por el control del ente autonómico. Son Cuevas de Provanco (132 vecinos inscritos en el padrón); Aldealengua de Santa María (59); Vegas de Matute (339), y Laguna de Contreras (115). Cierra el listado Orejana (62). Si bien cumplió con la anualidad anterior, aún tiene que presentar la de 2023 y estuvo ausente entre 2019 y 2021, ambos inclusive.

La lupa fiscalizadora también se fija en las mancomunidades existentes en cada provincia. En la segoviana, el censo que maneja el Consejo de Cuentas dice que hay 36, de las que seis no han rendido las últimas cuentas. De hecho, cuatro no lo han hecho nunca en el periodo comprendido entre 2014 y 2024. Durante este decenio, ni la de Monte Matariego; ni la del Ochavo de Prádena; ni la intermunicipal de Los Ángeles de San Rafael, ni la Mancomunidad Salva Ríos han presentado la documentación requerida por el organismo regional. Además, en los últimos dos años tampoco ha cumplido con el trámite la Mancomunidad de Municipios de La Pedriza, y está pendiente la última anualidad de Tierra de Pinares de Migueláñez, Domingo García y Ortigosa del Pestaño.