Berta Migueláñez tomará posesión del acta de concejal a finales de noviembre

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segovia se afana en distribuir las carteras que quedan vacantes tras la dimisión de Rosalía Serrano, teniente de ... alcalde y titular de Hacienda, Fondos Europeos y Contratación. El tiempo apremia, sobre todo cuando estos días comienza el proceso de elaboración de los nuevos presupuestos de cara a 2026. La siguiente en la lista de la candidatura con la que se presentó el Partido Popular a las elecciones, Berta Migueláñez Arribas, ha accedido a tomar posesión de acta de concejal. Sin embargo, su incorporación no se hará efectiva hasta finales de noviembre, ya que antes requiere el cese de Serrano en sesión plenaria.

La primera reunión para abordar los presupuestos correspondientes al 2026 se celebrará la próxima semana

La futura edil popular ocupaba el puesto número 14 en el listado de los anteriores comicios locales, al colocarse justo detrás de María Carpio, quien entró a formar parte del gobierno municipal tras la renuncia de Raquel Alonso a su puesto en el Ayuntamiento con el objetivo de sustituir a José Luis Sanz Merino al frente de la Delegación de la Junta de Castilla y León. La ronda de contactos no se demoró por mucho tiempo. Berta Migueláñez, licenciada en Ciencias y Tecnología de los Alimentos y profesora de Formación Profesional en el centro Felipe VI, recibió la llamada del grupo municipal del PP y aceptó el cargo de concejala.

«A partir de ahora empezamos a trabajar ya junto a ella para tratar de reformar las responsabilidades delegadas y ver cómo cuadramos esta situación que ahora nos encontramos», aseguró el alcalde de Segovia capital, José Mazarías. La remodelación del grupo popular y las nuevas atribuciones de los concejales se anunciarán en la sesión plenaria correspondiente al mes de noviembre, cuando tomará posesión Migueláñez.

Esto no será un obstáculo a la hora de seguir con los planes del gobierno municipal, que ahora se centran en sacar adelante las cuentas para el próximo ejercicio. Las funciones de Rosalía Serrano serán delegadas entre los diferentes miembros del equipo de Mazarías, quien confirmó este jueves que ya habían elaborado un primer esbozo, aunque no quiso ampliar más detalles al no ser un reparto definitivo. «Vamos a ver de qué manera distribuimos de forma provisional el área de Hacienda, Fondos Europeos y Contratación; no va a quedar nada en el aire», especificó el regidor.

Las negociaciones para elaborar los nuevos presupuestos comenzarán la próxima semana. En esta ocasión, «el estilo va a cambiar». A diferencia de lo que ocurrió con la ordenanza fiscal, el borrador de las cuentas para 2026 se redactará desde cero en colaboración con las diferentes formaciones políticas que integran la corporación. «Con las propuestas que nos hagan, iniciaremos la construcción del presupuesto», señaló Mazarías.