La futura concejala del PP, Berta Migueláñez, durante la presentación de la candidatura. Antonio de Torre

Berta Migueláñez tomará posesión del acta de concejal a finales de noviembre

Las funciones de la titular de Hacienda, Fondos Europeos y Contratación se distribuirán provisionalmente entre los miembros del equipo de gobierno

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Jueves, 16 de octubre 2025, 22:19

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segovia se afana en distribuir las carteras que quedan vacantes tras la dimisión de Rosalía Serrano, teniente de ... alcalde y titular de Hacienda, Fondos Europeos y Contratación. El tiempo apremia, sobre todo cuando estos días comienza el proceso de elaboración de los nuevos presupuestos de cara a 2026. La siguiente en la lista de la candidatura con la que se presentó el Partido Popular a las elecciones, Berta Migueláñez Arribas, ha accedido a tomar posesión de acta de concejal. Sin embargo, su incorporación no se hará efectiva hasta finales de noviembre, ya que antes requiere el cese de Serrano en sesión plenaria.

