El Ayuntamiento podrá quedarse, donar o vender los objetos perdidos no reclamados

El Ayuntamiento de Segovia ha dado un paso para modernizar y unificar el funcionamiento de la oficina de objetos perdidos con la aprobación de ... un nuevo reglamento específico que actualiza por completo el procedimiento de depósito, custodia y devolución de bienes extraviados en el municipio. El texto, adscrito al servicio de la Policía Local, sustituye a la normativa dispersa aplicada hasta ahora y pretende establece un marco claro para garantizar un trato homogéneo y seguro tanto a los propietarios como a los ciudadanos que entregan objetos hallados. Ayer terminó el periodo de exposición pública y se espera que pueda entrar en vigor durante los próximos meses.

La regulación se adapta además a la normativa estatal en materia de patrimonio, régimen local y protección de datos, e incorpora por primera vez la posibilidad de firmar convenios de colaboración con entidades públicas o privadas para reforzar la gestión del servicio cuando sea necesario. Según explica el borrador, esta medida permitirá ampliar la capacidad de depósito en momentos de saturación o ante la llegada de bienes de gran volumen o valor histórico.

El reglamento comienza definiendo conceptos claves que, hasta ahora, no estaban detallados. Es el caso de qué se considera un objeto perdido, quién es el hallador del mismo y qué bienes no serán admitidos bajo ningún concepto. En este último grupo se incluyen objetos peligrosos, contaminantes, perecederos, materiales insalubres, animales vivos, armas, explosivos, vehículos u objetos hallados fuera del término municipal de Segovia. También quedarán excluidos aquellos que estén bajo custodia judicial o policial. Cuando un objeto no pueda ser recibido, la oficina registrará el rechazo mediante una diligencia explicativa a petición del hallador.

El Consistorio publicará mensualmente en su página web los objetos hallados

Una de las novedades es la fijación de un plazo máximo de depósito de dos años que comenzará a contar desde la publicación mensual del anuncio de objetos hallados en el tablón de edictos y en la web municipal. Si durante ese periodo el propietario no reclama el bien, este pasará al hallador, siempre que haya manifestado su voluntad de adquirirlo, o en su defecto al propio Ayuntamiento. Esta transmisión se realizará por la vía de la ocupación, permitiendo al Consistorio integrar estos bienes en su inventario patrimonial.

El procedimiento también detalla, por primera vez, qué ocurre cuando se trata de bienes especialmente sensibles. La documentación extranjera se remitirá al Ministerio del Interior si no se reclama en dos meses, mientras que el dinero en efectivo será ingresado en la cuenta municipal pasados tres meses, aunque se devolverá al propietario o al hallador en caso de reclamación justificada. Si se trata de soportes electrónicos con datos personales, el Ayuntamiento deberá formatearlos antes de cualquier entrega para garantizar la privacidad.

El dinero en efectivo será ingresado en la cuenta municipal pasados tres meses, aunque se devolverá si la reclamación es justificada

En lo relativo a la gestión cotidiana, la oficina de objetos perdidos seguirá un protocolo estricto. Primero habrá un registro informático detallado, seguido de un almacenamiento ordenado por fecha y procedencia y de la adopción de medidas de seguridad para bienes de valor y comunicación directa con el propietario cuando existan elementos que permitan su identificación. Para retirar un objeto será necesario demostrar la propiedad mediante documentos, fotografías, facturas o descripciones precisas. En caso de envíos a domicilio, el receptor deberá abonar los gastos.

Si pasado el tiempo legal ninguno de los implicados reclama el objeto, el Ayuntamiento podrá disponer de él según tres vías: su uso por los servicios municipales, su enajenación o su cesión gratuita a entidades sin ánimo de lucro, previa valoración técnica que certifique su justiprecio. Aquello que no pueda reutilizarse será destruido siguiendo la normativa vigente de gestión de residuos. Además, si algún bien presenta interés histórico o artístico, se comunicará al órgano municipal competente en patrimonio antes de decidir su destino.

Con esta norma, el Ayuntamiento persigue ordenar un servicio que cada año gestiona centenares de objetos extraviados, desde móviles y carteras hasta ropa, llaves, documentos y equipajes.