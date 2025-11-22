El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Oficina de objetos perdidos del Ayuntamiento de Segovia. Antonio de Torre

Segovia

El Ayuntamiento podrá quedarse, donar o vender los objetos perdidos no reclamados

El gobierno municipal pretende aprobar en las próximos meses un reglamento que regule el funcionamiento de la oficina

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:51

El Ayuntamiento de Segovia ha dado un paso para modernizar y unificar el funcionamiento de la oficina de objetos perdidos con la aprobación de un nuevo reglamento específico que actualiza por completo el procedimiento de depósito, custodia y devolución de bienes extraviados en el municipio. El texto, adscrito al servicio de la Policía Local, sustituye a la normativa dispersa aplicada hasta ahora y pretende establece un marco claro para garantizar un trato homogéneo y seguro tanto a los propietarios como a los ciudadanos que entregan objetos hallados. Ayer terminó el periodo de exposición pública y se espera que pueda entrar en vigor durante los próximos meses.

