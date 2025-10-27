Estos son los objetos perdidos en Cuéllar: cientos de llaves y una tabla de surf La oficina que gestiona la Policía Local de la villa segoviana recoge al año un amplio abanico de artículos, desde gafas o móviles hasta dentaduras postizas

Un policía local de Cuéllar muestra algunos de los artículos custodiados en la Oficina de Objetos Perdidos.

Cuellaranos y visitantes de la villa pierden cada año cientos de artículos. Las redes sociales sirven de útil tablón de anuncios para dar a conocer aquellos efectos perdidos y encontrados; pero, en su mayoría, los habitantes recurren a la Oficina de Objetos Perdidos que gestiona la Policía Local en la localidad.

Las dependencias del cuerpo municipal reciben cada año cientos de ejemplos de 'mercancía' extraviada. Los más frecuentes son los juegos de llaves, algunas de vehículos con el mando a distancia incorporado incluso. Los cálculos que hacen en el departamento es que cada año recepcionan en torno a 150 llaves; pero también hay otros artículos habituales en las dependencias que guardan los descuidos. Así, se cuentan por decenas las gafas que pasan a formar parte del catálogo de objetos perdidos en este municipio de la provincia de Segovia. Las hay de sol, pero la mayoría son de personas que las echarán en falta porque sin ellas no verán de manera nítida al tener los cristales graduados.

También son muy numerosos otros artículos tales como carteras o relojes, y, cómo no, en una sociedad tecnológica pendiente del teléfono, cada vez se recaban más teléfonos móviles.

En el último año, los agentes han intervenido desde armas simuladas hasta collares luminosos o una cámara de vídeo

Además de estos grupos de efectos más cotidianos y de uso habitual, a las oficinas municipales también llegan otros más curiosos y excéntricos. Es el caso de una tabla de surf en plena meseta. Fue hallada por una vecina en las inmediaciones del castillo de los Duques de Alburquerque. En este caso, no fue reclamada por el propietario, por lo que, tras transcurrir el plazo legal de dos años, se le entregó a la persona que la encontró.

En el listado de artículos curiosos también tienen cabida otros como un juego de palos de golf o una bomba de insulina. Asimismo, no son tan raras las dentaduras postizas o los aparatos de ortodoncia, además de maletas con ropa, zapatos, e incluso documentación de importancia. Ni más ni menos que la Policía Local de Cuéllar ha llegado a custodiar las escrituras de un inmueble o un reloj de teleasistencia.

En los últimos meses, el cuerpo de seguridad de la villa segoviana ha entregado a su titular, o, en su defecto, a la persona que lo halló y dejó sus datos para reclamarlo tras concluir el plazo legal de dos años, un total de dieciocho teléfonos móviles, además de la tabla de surf, un audífono y un pulsómetro, sin olvidarse de las carteras, llaves, relojes o gafas, cuyas pérdidas son más normales, además de gorros, abrigos, joyas o bisutería.

Dos años en depósito

La Policía Local mantiene los objetos perdidos dos años en depósito con el fin de que puedan ser recuperados por sus propietarios, si bien, una vez expirado ese plazo legal establecido en el Código Civil, se procede a la destrucción de esos efectos. El año pasado, los agentes del cuerpo municipal se deshicieron de diecisiete teléfonos móviles, un autorradio, una treintena de monederos, un ordenador portátil, dos maletas de viaje con ropa, dos altavoces y medio centenar de cartuchos de caza, además de trescientos cohetes y petardos, algunos encontrados y otros requisados y decomisados.

En la lista de objetos intervenidos por el cuerpo de seguridad en el último año hay un arma simulada, más de 250 petardos, dos pistolas simuladas, pistolas de burbuja de jabón, collares luminosos, monos de peluche, diademas luminosas, tabaco, alcohol y una cámara de vídeo. Algunos de ellos fueron interceptados por venta ilegal o porque no cumplían la normativa, mientras que otros se decomisaron por pertenencia ilegal.

Ampliar Móviles, llaves y gafas son algunos de los objetos que se extravían con más frecuencia.

Cuando una persona acude a las dependencias de la Policía Local y entrega un objeto, se le solicitan los datos personales y el número de teléfono. En el caso de que el propietario no haya aparecido en el plazo de dos años, se contacta con él para conocer si lo quiere recoger y, en caso afirmativo, se realiza un acta de entrega.

Cuando lo que se recibe es dinero en metálico, en el caso de que la cantidad encontrada sea superior a los 1.000 euros, se deposita en el banco para su custodia durante el tiempo necesario. El mayor importe que se ha entregado a la Policía Local de la villa fueron 12.000 euros, hace varios años, y fue el propietario quien acudió a las dependencias a reclamarlo.

En el caso de que una persona acuda a solicitar alguno de los objetos extraviados, en función de cual sea el artículo, se le piden una serie de detalles. Por ejemplo, para los móviles se demanda el desbloqueo del terminal, mientras que para bolsos o carteras se solicita que se especifique el contenido. Para joyas y otros objetos se piden diferentes detalles, especialmente descriptivos. Por ello, desde la Policía Local recomiendan guardar facturas y conservar datos como los modelos o los números de serie, especialmente en lo que se refiere a artículos electrónicos.

