El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guardia Civil, en Cuéllar. El Norte

Investigan una agresión con robo en Cuéllar relacionada con la desaparición de una menor

Causaron lesiones graves al denunciante y le sustrajeron 2.000 euros en efectivo y un reloj valorado en 450 euros

El Norte

El Norte

Segovia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:32

La Guardia Civil de Segovia ha procedido a la investigación de tres personas como presuntas autoras de un delito de lesiones y otro de robo con violencia e intimidación ocurrido en una vivienda de la localidad de Cuéllar.

Según lo manifestado, el perjudicado se encontraba descansando en su vivienda cuando fue sorprendido por un grupo de personas que, tras llamar al timbre, accedieron al interior y le agredieron de forma súbita con un objeto contundente, provocándole pérdida de conocimiento. Al recuperar la consciencia, constató la sustracción de 2.000 euros en efectivo y un reloj valorado en 450 euros, además de observar signos evidentes de desorden en el inmueble. El denunciante precisó asistencia sanitaria en el Hospital de Segovia, presentando lesiones de diversa consideración, especialmente en la zona facial.

Por todo, se inició una investigación, en colaboración con la Policía Local de Cuéllar, que permitió la identificación de cuatro personas presuntamente implicadas en los hechos, procediéndose a la investigación de tres de ellas, ya que la cuarta persona se encontraba fuera del territorio nacional.

Se pudo constatar que los hechos ocurridos estaban vinculados a un incidente previo relacionado con una menor, cuya desaparición fue denunciada. Tras tener conocimiento de su posible localización en el citado domicilio, varios familiares se desplazaron al lugar, donde se produjo una alteración del orden que derivó en la agresión denunciada. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Cuéllar.

Paralelamente, la Unidad Orgánica de Policía Judicial instruye diligencias complementarias tendentes al total esclarecimiento de los hechos en relación al incidente previo relacionado con la menor de edad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un joven de 22 años en un choque frontal con un camión en Traspinedo
  2. 2

    Cerrado el centro al tráfico privado hasta las diez de la noche por el Día sin Coche
  3. 3

    Carlos Soto: «Las tapas de los domingos del bar Kaché son espectaculares»
  4. 4 Cuatro detenidos por una riña tumultuaria con armas en el barrio de Delicias
  5. 5 Cae en Valladolid una banda que aprovechó las fiestas para robar móviles y carteras
  6. 6

    Verónica Casado logra la acreditación como catedrática que permite su retorno a la universidad
  7. 7

    El Real Valladolid pierde en Albacete el partido que debió perder semanas atrás
  8. 8

    Un año de la agresión del Desierto Rojo: «Sospechas de todo el mundo, la estética ya no es un signo de identidad»
  9. 9

    El encierro de Madrigal de las Altas Torres se salda con un herido y la muerte de un caballo
  10. 10 Nápoles llora la muerte de la Erasmus leonesa: «Eres una estrella que seguirá brillando en el cielo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Investigan una agresión con robo en Cuéllar relacionada con la desaparición de una menor

Investigan una agresión con robo en Cuéllar relacionada con la desaparición de una menor