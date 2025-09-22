Investigan una agresión con robo en Cuéllar relacionada con la desaparición de una menor Causaron lesiones graves al denunciante y le sustrajeron 2.000 euros en efectivo y un reloj valorado en 450 euros

El Norte Segovia Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:32 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Segovia ha procedido a la investigación de tres personas como presuntas autoras de un delito de lesiones y otro de robo con violencia e intimidación ocurrido en una vivienda de la localidad de Cuéllar.

Según lo manifestado, el perjudicado se encontraba descansando en su vivienda cuando fue sorprendido por un grupo de personas que, tras llamar al timbre, accedieron al interior y le agredieron de forma súbita con un objeto contundente, provocándole pérdida de conocimiento. Al recuperar la consciencia, constató la sustracción de 2.000 euros en efectivo y un reloj valorado en 450 euros, además de observar signos evidentes de desorden en el inmueble. El denunciante precisó asistencia sanitaria en el Hospital de Segovia, presentando lesiones de diversa consideración, especialmente en la zona facial.

Por todo, se inició una investigación, en colaboración con la Policía Local de Cuéllar, que permitió la identificación de cuatro personas presuntamente implicadas en los hechos, procediéndose a la investigación de tres de ellas, ya que la cuarta persona se encontraba fuera del territorio nacional.

Se pudo constatar que los hechos ocurridos estaban vinculados a un incidente previo relacionado con una menor, cuya desaparición fue denunciada. Tras tener conocimiento de su posible localización en el citado domicilio, varios familiares se desplazaron al lugar, donde se produjo una alteración del orden que derivó en la agresión denunciada. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Cuéllar.

Paralelamente, la Unidad Orgánica de Policía Judicial instruye diligencias complementarias tendentes al total esclarecimiento de los hechos en relación al incidente previo relacionado con la menor de edad.