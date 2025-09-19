El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Coche donde tuvo lugar el intento de homicidio el pasado 4 de septiembre. Antonio Tanarro

Continúa la búsqueda del hombre que intentó quemar a su expareja en un coche

La mujer responde al tratamiento y evoluciona favorablemente

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:54

La investigación por el intento de homicidio de una mujer hace dos semanas en Cuéllar continúa abierta, con la Guardia Civil siguiendo pistas para localizar ... al presunto agresor, un hombre natural de Palencia que permanece en busca y captura, en palabras de la subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda. La agresión se produjo el pasado 4 de septiembre en plenas fiestas de la villa.

