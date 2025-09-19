Continúa la búsqueda del hombre que intentó quemar a su expareja en un coche

La investigación por el intento de homicidio de una mujer hace dos semanas en Cuéllar continúa abierta, con la Guardia Civil siguiendo pistas para localizar ... al presunto agresor, un hombre natural de Palencia que permanece en busca y captura, en palabras de la subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda. La agresión se produjo el pasado 4 de septiembre en plenas fiestas de la villa.

«Hubo pistas que nos hacían estar más cerca, porque al parecer el presunto agresor había dejado una serie de señuelos, pero, de momento, se sigue en la búsqueda de la persona que cometió ese terrible intento de homicidio», dijo ayer la subdelegada del Gobierno, Marian Rueda. La Guardia Civil investiga el caso como un homicidio en grado de tentativa en el marco de una acción de violencia machista.

La víctima permanece hospitalizada en estado grave con pronóstico reservado. «Seguimos, por supuesto, la evolución de la mujer, que es lo más importante, y por lo que sabemos, va recuperándose poco a poco, respondiendo al tratamiento que se le está dando», confirmó la subdelegada del Gobierno.

Vecina de Cuéllar de cincuenta y dos años, la mujer había acabado su turno de noche en la planta avícola de Uvesa cuando fue abordada por su expareja en el aparcamiento. Según los primeros indicios, el hombre la agredió y provocó el incendio del coche con la mujer en el interior. Testigos aseguran que huyó corriendo tras los hechos mientras el vehículo comenzaba a arder. Un camionero que se dirigía a la misma planta laboral escuchó un grito y vio al agresor escapar del lugar. Rápidamente acudió al coche envuelto en llamas y, junto con otras personas presentes, logró rescatar a la mujer inconsciente. Con extintores sofocaron las llamas hasta la llegada de los bomberos.

El presunto autor de los hechos ya ha sido identificado por la Guardia Civil. De hecho, el hombre había salido recientemente de prisión y residía en Cuéllar tras ser desterrado de la capital palentina, medida que se adopta en ocasiones entre personas de etnia gitana. Según confirmó la Subdelegación del Gobierno, la víctima consiguió identificarlo como responsable cuando recuperó la consciencia.

En el pasado, la mujer había estado incluida en el sistema VioGen, el programa del Ministerio del Interior para la protección de víctimas de violencia machista, aunque en la actualidad su caso figuraba como inactivo. Por ello en el momento del ataque no estaba bajo seguimiento policial.