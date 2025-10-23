El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos máquinas trabajan en el asfaltado de un paso de peatones elevado. M. R.

Tres nuevos reductores de velocidad y varios asfaltados mejorarán la seguridad en Cuéllar

Los trabajos de mejora del firme se centrarán en la carretera de Valladolid y llegarán en una primera fase a la calle Agustín Daza

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:43

Comenta

El Ayuntamiento de Cuéllar continúa trabajando en mejorar las condiciones de circulación del tráfico rodado en las calzadas de la villa y la seguridad para ... los vehículos y las personas, y, con ese objetivo, pondrá en marcha nuevos trabajos de asfaltado y la inclusión de tres nuevos reductores de velocidad.

