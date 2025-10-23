Tres nuevos reductores de velocidad y varios asfaltados mejorarán la seguridad en Cuéllar

El Ayuntamiento de Cuéllar continúa trabajando en mejorar las condiciones de circulación del tráfico rodado en las calzadas de la villa y la seguridad para ... los vehículos y las personas, y, con ese objetivo, pondrá en marcha nuevos trabajos de asfaltado y la inclusión de tres nuevos reductores de velocidad.

Uno de los tramos donde se actuará con asfaltado es uno de los tramos de la carretera de Valladolid comprendido entre la calle Brasil y el cruce con el Camino Hondoun tramo que quedó pendiente cuando se asfaltó en esta zona el acceso a la autovía de Pinares y que ahora se retoma para dejar esta zona completamente renovada.

La intervención se centra en un tramo de 184 metros de longitud con una reparación que abarcará una superficie de actuación de unos 1.322 metros cuadrados aproximadamente. En este punto se intervendrá únicamente en la calzada y para ello se reparará el pavimento con la realización de un barrido previo profundo de la superficie para después llevar a cabo del extendido de una capa de mezcla bituminosa en caliente con cinco centímetros de espesor. De este modo todo el trayecto desde la rotonda de acceso de la A-601 hasta la zona de Cruz Roja quedará adecuado.

Otro de los puntos de la localidad donde se realizará un asfaltado es la calle Agustín Daza, comprendida entre la carretera del Henar y la calle de Orantes, una primera fase que llegará a un tramo de 197 metros de longitud, siendo la zona de intervención toda la calzada, afectando a una superficie aproximada de 2.456 metros cuadrados.

Se trata de una calle bastante transitada por el tráfico rodado, ya que es uno de los accesos desde la zona sur hasta el cementerio o la carretera del Henar, y su estado actual no es el más seguro ni el más estético, por lo que se ha decidido arreglar un primer tramo, y más adelante continuar con la mejora.

Para completar estas obras de mejora de la seguridad vial, desde el área de Tráfico y en colaboración con la Policía Local se ha trabajado para buscar la mejor ubicación para la instalación de tres nuevos pasos de peatones elevados, reductores de velocidad tipo lomo de asno, que se implementarán en tres puntos distintos de la localidad, lugares en los que se ha detectado que los vehículos van más rápido que lo debido y que su inclusión podrá mejorar la seguridad de los peatones.

Estos reductores se instalarán en la calle Calzada de San Isidro, también conocida como calle Cubo, en concreto en la zona sur de la villa, bajo el parque de la Huerta del Duque; en la calle Puerto Rico, cerca de la intersección con la calle Modesto Fraile, sobre un paso de cebra existente; y en la avenida Camilo José Cela, en la intersección con la calle Concepción, también en un lugar donde ya existe un paso de peatones.

Todas estas obras se financian con cargo a fondos de cooperación y se completan con fondos propios municipales, y supondrán un coste de más de 67.000 euros. El plazo de ejecución es de dos semanas.