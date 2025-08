Un área con margen de desarrollo: «Tengo mucha demanda de empresarios»

Pese a las mejoras pendientes, el polígono de Valverde del Majano tiene sobre la mesa propuestas para alojarse. «Tengo mucha demanda de empresarios que están ... buscando», resume su alcaldesa de este municipio del alfoz de Segovia, Olga Llorente. «Una de ellas busca muchos metros cuadrados». Más allá del espacio original, al que da nombre Nicomedes García, está la ampliación, bautizada como Europa, un proyecto con unas dimensiones desorbitantes que se paró como consecuencia de la crisis inmobiliaria de 2008. Es la zona donde están las empresas de pádel y una rotonda que no tiene salida. En ella, el Ayuntamiento tiene once parcelas municipales de entre 2.000 y 3.000 metros cuadrados y pretende sacarlas a la venta a finales de año o comienzos de 2026, en función de los trámites.

Por otro lado, hay 1,8 millones de metros cuadrados registrados, pero pendientes de ejecución. La propiedad está divida a partes casi iguales entre el Ayuntamiento valverdano y pequeños titulares debido a una permuta de parcelas rústicas por industriales.

«Habría que planificarlo, pero capacidad para crecer se tiene. Las parcelas que hay libres no son muy grandes», razona el presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Valverde (Asepinval), Manuel Cortés, que no ve prioritaria una ampliación. «Concentrarte en hacer algo nuevo cuando todavía te falta ordenar lo que tienes… Hay que dar valor a lo que tenemos. Nadie va a venir si no le pones unas buenas infraestructuras», asegura al cuestionar la filosofía de aumentar la cantidad de áreas industriales sin dedicar quizás el mismo celo a la calidad de las existentes. «Cuanto más espacio industrial y más empresas vengan, es bueno para todos, lo que no puede ser es que abramos por un lado y nos olvidemos del otro. Cuidemos las que tenemos y pongámoslas al nivel. Si no, vamos a tener un grandísimo polígono en Bernuy y el nuestro no tan bueno. ¿Se van a ir las empresas allí? ¿Estamos provocando una competencia entre nosotros? Es ridículo», expone Cortés.

Una tarea global en la que incluye a su colectivo en Valverde del Majano. «Los empresarios tenemos que poner de nuestra parte, somos los primeros responsables en participar de esto. La asociación lleva tiempo constituida, pero no tenía una actividad real», apunta el presidente de Asepinval. Pese a su resurgir, agrupa a una veintena de un área con más de un centenar de empresas, aunque no haya un censo en el que aparezcan. «Cuando hemos querido algo nos hemos acostumbrado a levantar el teléfono y llamar directamente al ayuntamiento, uno a uno. Es necesario que haya una sola voz, tanto por dar fuerza como criterio», insiste Manuel Cortés.