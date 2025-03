Así son los polígonos industriales segovianos

Estas son las características de los dieciocho polígonos industriales, en marcha o proyectados.

Abades. La Junta destinará 6 millones de euros en sus presupuestos ... al futuro polígono. Parte con debilidades como la inexistencia de tejido empresarial, déficit estructural, escasez de infraestructuras y servicios o la proximidad a polígonos ya desarrollados, pero esgrime disponibilidad de suelo para la creación de nuevas empresas, recursos del territorio para explotar y potenciar la economía o la disponibilidad de espacios para el ocio y deportes al aire libre.

Bernuy de Porreros. La Junta desarrollará más de 100 hectáreas de suelo industrial en el polígono de Los Hitales con una inversión de 20 millones de euros. Ya ha licitado la redacción del proyecto de urbanización a través del Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León), promotor y urbanizador.

Boceguillas. El polígono cuenta con una superficie de 55.000 m² distribuida en 60 parcelas de propiedad privada –la mayoría–, de la Junta y dos parcelas municipales. Solo en torno al 40% están edificadas con una empresa establecida. Tiene acceso directo a la autovía A-1 y a las carreteras SG232 y SG-V-9112, que comunican con toda la comarca del Nordeste, a una hora aproximada de varias capitales como Madrid, Segovia, Valladolid o Burgos.

Campo de San Pedro. Este pueblo, tradicionalmente se ha dedicado al cultivo de cereal, que en las últimas décadas se ha compaginado con la ganadería de porcino y ovino. El polígono Las Coronas cuenta con una superficie de 70.000 m², distribuido en 27 parcelas: 8 de propiedad particular y 19 municipales. De ellas, 17 están ocupadas y 10 disponibles.

Cantalejo. De un total de 95 parcelas (221.757 m²) están ocupadas 71 (130.888 m²). Cuenta con 24 parcelas disponibles (90.869 m²) de las cuales 22 son de propiedad particular y 2 municipales. Esgrime una muy buena localización –cruce de caminos que unen norte, sur, este y oeste– y el Ayuntamiento cuenta con 5000 m² de suelo para vender.

Cantimpalos. El polígono tiene todo vendido y casi todo desarrollado. Carece de suelo industrial disponible. El Ayuntamiento tiene una parcela de 600 m² resultado de una permuta y están en proceso de cambio de las normas urbanísticas para marcar nuevas zonas de polígono y catalogar suelo como industrial.

Carbonero el Mayor. Carece de suelo industrial disponible, cuenta con parcelas no ocupadas de titularidad particular. Por dificultades normativas no se lleva a cabo la instalación de una empresa de paneles solares. Cuenta con dos zonas: Carracafría (I Y II), –con agua, alcantarillado, red eléctrica (baja tensión), canalización voz y datos– y Valdegalindo, sin servicios disponibles.

Coca. Tiene dos polígonos. Las Salinas I: 49.845 m², 12 parcelas ocupadas y 25 disponibles de las cuales 11 son de propiedad municipal y 14 de otras administraciones (Junta), construido al 70/80 %. Y Las Salinas II: 57.157 m², 9 parcelas ocupadas y 36 disponibles de titularidad municipal. Problemas con la de potencia eléctrica: los costes de traerlo desde Nava de la Asunción serían de 100.000 euros. Tiene empresas de relevancia establecidas con intención y capacidad de crecimiento como Copese o El Pinar Berries.

Cuéllar. Infraestructuras limitadas, varias zonas industriales dispersas: Malriega (47.774,05 m²), El Contodo (83.594,01 m²), Prado Vega (103.391,49 m²) y El Pelayo (63.212,00 m²). Tiene capacidad de crecimiento con el desarrollo del Plan Parcial y posibles adquisiciones de terreno, así como la intención de crecimiento de empresas ya establecidas.

El Espinar. El polígono de Los Llanos tiene una superficie de 10.126 m² de los cuales hay 15 parcelas disponibles, 10 (7.109 m²) de titularidad particular y 5 (3.017 m²) de otras administraciones. La zona industrial 'La Pililla' cuenta con una superficie de 26.776 m², con 4 parcelas disponibles de titularidad particular. (26.776 m²). El núcleo de San Rafael, de 4.108 m², tiene una parcela de titularidad particular. Falta suelo, no hay parcelas disponibles. El Ayuntamiento tiene dos parcelas pequeñas. Amazon buscó allí suelo y se estableció en Illescas.

Nava de la Asunción. Tiene el polígono Navaciruela, con una superficie de 40.917,28 m². Cuenta con 30 parcelas de titularidad particular (38.986,85 m²) ocupadas y 1 disponible de titularidad municipal (1.930,43 m²).

Navalmanzano. El polígono Revilla tiene varios sectores. El A-3 o La Pegurilla tiene 4 parcelas (107.623m²) de titularidad particular, de las cuales 3 están disponibles; el A-4 cuenta con 3 parcelas (33.845 m²) de titularidad particular, de las cuales una está disponible. La zona industrial es de titularidad privada. Existe la posibilidad de comprar y ampliar, pues hay suelo industrial sin desarrollar.

Riaza. El polígono La Dehesa de Juan Antonio Alcón, con una superficie de 24.271 m². Es un área de planeamiento asumido de desarrollo sin culminar, uso predominante industrial. Actualmente la única posibilidad de ampliación o crecimiento sería en pequeñas zonas, no hay espacio para otra cosa. No hay naves.

Sanchonuño. La zona industrial existente está totalmente ocupada. Tiene varias zonas alrededor de las empresas ya establecidas por donde se podría crecer. Una de las zonas de titularidad particular cuenta con unas 11 hectáreas. situación muy buena, pero el propietario no vende; otras son de tierras y pinares. Suelo urbanizable industrial actualmente en redacción del Plan de Actuación titularidad municipal (9,5 hectáreas).

Vallelado. El principal problema es la situación irregular del polígono Los Arenales, en trámites con la Comisión Territorial de Urbanismo y Medio Ambiente. Suelo Urbano Industrial: 49.497,00 m², 25 parcelas de titularidad particular de la cuales hay 6 disponibles que suman 6.076 m². Suelo urbanizable (industrial sin urbanizar): 69.509,00 m², 27 parcelas disponibles.

Valseca. No cuentan con polígonos: tienen dos sectores uno de suelo industrial (S4) y otro terciario (S5). Estos dos sectores se tienen que desarrollar de manera conjunta, comparten servicios.

Valverde del Majano. Con una superficie de 1.000.000 de m². Está totalmente desarrollado, quedando únicamente 7 parcelas disponibles, de las cuales 6 son de titularidad privada y una es propiedad del Ayuntamiento.

Villacastín. El polígono Valdeherrera tiene 594.730,15m² de los cuales pertenecen al Ayuntamiento 8.379,09 m² de suelo industrial y 14.546,98 m² de equipamiento. Pese a su buena localización, tiene una escasez de empresas y el tamaño de las existentes es reducido.