«Afortunadamente ningún paciente se quedó a medias»

«Menos mal que no nos pilló con una cita a medias». Ese es el mensaje de alivio que se repetían este martes los trabajadores ... de la Clínica Dental Provencio, próxima al Acueducto. Justo acababa de finalizar uno de los turnos con pacientes cuando la luz se fue y no regresó hasta quince horas después. «Teníamos alrededor de 20 pacientes por la tarde que no pudimos atender, hemos perdido casi un día de trabajo», sostiene el médico dentista Anselmo Mesa.

Noticia relacionada La rotura del cristal de un bar, única incidencia de la noche sin luz en Segovia Los primeros instantes del apagón se vivieron con gran incertidumbre. Los datáfonos no funcionaban y algunos clientes no disponían de dinero en metálico. Y si alguien tenía una urgencia odontológica, «no podíamos hacer nada», sostiene. Fueron horas complejas en esta clínica de segovia capital, pero podían haber sido peores: «Imagina que se va la luz cuando estás con una extracción, que empieza a sangrar y no puedes aspirar», insiste. La recuperación de la normalidad ha tardado unas horas en llegar, ya que han experimentado dificultades con la línea telefónica, el internet e incluso el hilo musical. A ello se suma que «no pudimos avisar con el apagón y hay algunos pacientes que no han venido», concluye Mesa.

