El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inmaculada Martínez, fiscal jefe de Segovia, durante un juicio. Antonio de Torre

Segovia

Los acciones emprendidas por la Fiscalía por malos tratos habituales se disparan un 852%

En Segovia, la pulsera electrónica es la medida cautelar de protección más solicitada cuando el riesgo para la víctima es alto o extremo

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:25

Al hablar de infracciones penales en el ámbito jurisdiccional de la violencia contra la mujer, la memoria en la que la Fiscalía General del Estado ... recoge la actividad desarrollada el año pasado en los distintos territorios del país da cuenta de dos tendencias inversas en la provincia. Una, en sentido muy ascendente, es la que marca la evolución de los casos de malos tratos habituales vistos y atendidos en comparación con los datos del informe recopilatorio de 2023; mientras tanto, los ocasionales dibujan una curva descendente, aunque no tan acusada si la lectura se hace en términos relativos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un motorista en una colisión con un coche en la rotonda del San Agustín
  2. 2 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  3. 3

    Una tromba de agua encharca Valladolid después de 67 días sin llover
  4. 4

    Una valla para impedir el paso de peatones bajo el viaducto de Arco de Ladrillo
  5. 5 Un joven de 18 años, autor del atropello mortal a Saray Arias, la Erasmus leonesa fallecida en Nápoles
  6. 6

    El Gobierno promoverá 200 pisos en el cuartel de La Rubia y el Ayuntamiento recuerda que cabrían 720
  7. 7 Un restaurante especialista en arroces con gran variedad en su menú
  8. 8

    El Cuadro, la zona de Valladolid donde Brad Pitt salió de fiesta: «Ahora vivimos más tranquilos»
  9. 9 Hallan muerto en su domicilio en Palencia a un hombre de 77 años
  10. 10

    Valladolid alcanza el pico de un episodio de calor «excepcional» con 35,5 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los acciones emprendidas por la Fiscalía por malos tratos habituales se disparan un 852%

Los acciones emprendidas por la Fiscalía por malos tratos habituales se disparan un 852%