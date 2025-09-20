El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Control de seguridad en la entrada al edificio de los juzgados de Segovia. Antonio de Torre

Segovia

Las valoraciones forenses en casos de violencia machista arrastran retrasos de hasta ocho meses

La memoria de la Fiscalía correspondiente al año pasado revela que las diligencias urgentes y los juicios rápidos se han cuadruplicado en Segovia

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:24

La Unidad de Valoración Forense Integral de Segovia es la que más retrasos acumula en Castilla y León. Lo dice la memoria de la Fiscalía ... General del Estado, recientemente presentada. Este equipo multidisciplinar es uno de los engranajes de la maquinaria que promueve la Administración de Justicia para proteger a las víctimas de violencia de género. En resto de capitales de provincia de Castilla y León no se libra de este palo en la rueda. Valladolid, por ejemplo, carece de un ente específico de estas características; en Zamora, la tardanza media es de tres meses, y en Burgos han triplicado el tiempo de respuesta. Son ejemplos de que esta pieza falla. Así lo refleja el repaso a lo que fue 2024 en la actividad del Ministerio Público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un motorista en una colisión con un coche en la rotonda del San Agustín
  2. 2 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  3. 3

    Una tromba de agua encharca Valladolid después de 67 días sin llover
  4. 4

    Una valla para impedir el paso de peatones bajo el viaducto de Arco de Ladrillo
  5. 5 Un joven de 18 años, autor del atropello mortal a Saray Arias, la Erasmus leonesa fallecida en Nápoles
  6. 6

    El Gobierno promoverá 200 pisos en el cuartel de La Rubia y el Ayuntamiento recuerda que cabrían 720
  7. 7 Un restaurante especialista en arroces con gran variedad en su menú
  8. 8

    El Cuadro, la zona de Valladolid donde Brad Pitt salió de fiesta: «Ahora vivimos más tranquilos»
  9. 9 Hallan muerto en su domicilio en Palencia a un hombre de 77 años
  10. 10

    Valladolid alcanza el pico de un episodio de calor «excepcional» con 35,5 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las valoraciones forenses en casos de violencia machista arrastran retrasos de hasta ocho meses

Las valoraciones forenses en casos de violencia machista arrastran retrasos de hasta ocho meses