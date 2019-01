BALONCESTO - Euroliga femenina Doble estreno de un Avenida sin red en la Euroliga ente Sopron Elonu lanza ante el Sopron en Würzburg durante la primera vuelta. / MANUEL LAYA El equipo salmantino visita Hungría con el debut europeo de Loyd en el inicio de la segunda era Ortega en un duelo que marcará el futuro de las perfumeras JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Jueves, 31 enero 2019, 11:39

El CBAvenida tiene hoy un doble estreno en la Euroliga femenina: por una parte, en Hungría se podrá ver la primera actuación europea como perfumera del flamante fichaje Jewell Loyd tras su gran debut en Zamora el pasado sábado con 15 puntos en apenas 20 minutos con solo un entrenamiento a sus espaldas, y también el 'redebut' de Miguel Ángel Ortega en el banquillo azulón -ganó todos los títulos nacionales que disputó en su primera etapa- para sustituir al destituido Lino López tras la dolorosa derrota ante Riga del pasado miércoles. Y los dos harán un estreno sin red, es decir, sin margen de error ante el Sopron de Roberto Íñiguez a partir de las 18 horas.

Una derrota apartaría a las salmantinas de las todavía posibilidades que tienen de luchar por los cuartos de final (son ahora séptimas tras la victoria de ayer del CArolo Basket francés ante Riga) porque tras el partido de hoy solo restarán tres jornadas y una de ellas es la visita al intocable Dynamo de Kursk de Mondelo. Y no solo eso, porque tras las dos últimas e inesperadas victorias del desahuciado Hatay -se le han ido por los problemas económicos Paris, Glory Johnson y Bind- caer hoy podría poner incluso en peligro la clasificación para la Eurocup, la segunda competición continental qeu disputan el quinto y el sexto de cada grupo.

El Sopron, actual subcampeón de Europa, también se juega mucho porque ahora mismo esta fuera de las cuatro primeras plazas. Las de Íñiguez ya ganaron en Würzburg en la primera vuelta (70-78) y una victoria apartaría de la lucha definitivamente a un rival directo. Las húngaras llegan a la baja, porque a la inesperada derrota en la casa del colista Olympiakos hace dos jornadas (63-52) hay que unir la derrota la semana pasada ante el Fenerbahce (80-84), una pista en la que solo había ganado hasta entonces Kursk.

Sin Erika ni Eldebrink

El CB Avenida afrontará el resto de la Euroliga sin Erika de Souza, que es la que ha cedido su ficha de extracomunitaria a Loyd tras la decisión del club por lo que Laura Gil aumentarán sin duda su protagonismo en la cancha, ni la lesionada Eldebrink -tiene aún para varias semanas-, mientras que en Sopron y con respecto al partido de la primera vuelta, destaca el fichaje de la española Queralt Casas -antes en el Carolo Basket-, y la marcha de Ángela Salvadores. Las grandes referencias ofensivas siguen siendo Turner con 13.7 puntos, Dupree con 12,8, Zahui con 11,8 y Crvendakic con 10,8.

Ortega

El entrenador de Avenida señala ante el partido de esta tarde que «tengo cierta tensión, la verdad. Estoy nervioso también porque tengo ganas de ver qué respuesta tenemos como equipo». Para el preparador estos duelos, más allá de los resultados, tendrán una finalidad, «es muy importante hacer un gran esfuerzo para ilusionar a todo el mundo y construir una mentalidad de equipo para llegar al gran objetivo que es la Copa», comenta. «Queremos construir esa fortaleza mental para coger la confianza poder pelear por todos los títulos. Llógicamente ahora hemos metido mucha información y el trabajo táctico es importante pero ahora mismo para mí lo fundamental es encauzar el trabajo desde el punto de vista del estado de ánimo», reconoce. El objetivo, no obstante, para hoy está claro; «vamos a ir a ganar, siempre vamos a ello. Quizás Sopron no tenga su mejor día y nunca se sabe lo que pueda pasar. Tenemos que estar abiertos a realizar el esfuerzo máximo para intentar ganar. Por desgracia no estamos en un momento para estar pensando sólo en el rival, es una situación atípica, tenemos que pensar mucho en nosotras mismas».