Charo Hernández Maíllo destaca el carácter luchador de este pueblo en su pregón Participantes en la tarde de ayer en la inauguración de las fiestas patronales de El Cerro. / JACINTO FRADES EL CERRO Es la encargada de abrir con su discurso y de forma oficial las fiestas patronales en honor a San Ramón Nonato M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD EL CERRO Jueves, 30 agosto 2018, 11:25

Las fiestas patronales en honor a San Ramón Nonato ya han sido inauguradas en El Cerro. Tras unos días en los que los vecinos han podido participar y disfrutar con el campeonato de fútbol, desarrollado el lunes y el martes; ayer llegaba la apertura oficial de las fiestas con el pregón a cargo de Charo Hernández Maíllo y con el chupinazo.

Previamente, y por la tarde, se había celebrado un campeonato de chinchón en el Hogar del Jubilado y los cabezudos habían realizado un pasacalles por el pueblo.

Pero a las siete, todos los vecinos se dieron cita junto al Ayuntamiento para escuchar las palabras de la pregonera, quien tras agradecer la confianza de la Corporación al encomendarle dicha tarea, tuvo palabras para el santo que se festeja, que nació «en un pueblecito de Lérida hace 814 años».

Pero pronto volvió a los agradecimientos, en esta ocasión «a todos vosotros. A los que cada día me cruzo por estas calles en esos fríos inviernos o en las cálidas tardes de verano. A los que cada año venís a pasar vuestras vacaciones y afectuosamente me saludáis, como si fuera una vecina más del pueblo». «Es fácil sentirse una más entre vosotros», apostilló, señalando que «la palabra forastero jamás la he escuchado en vuestro pueblo», donde acogen a los que llegan con «los brazos abiertos, una sonrisa en los labios y mucho cariño».

Esta madrileña lleva unida al municipio desde hace 9 años por motivos de trabajo

Y destacó «el grado de unión, apoyo y fuerza que hacéis todos juntos», como lo han demostrado en varias ocasiones: en el caso de Andrea, de Nacho (niño que desciende de Valdelamantanza, a los que mandó un beso y mucha fuerza) o con la carretera. «Día a día seguís luchando todos juntos» porque «sois un pueblo luchador, volcado en hacer de este lugar un sitio de convivencia especial y de bienestar».

Además, Charo Hernández hizo referencia a los recuerdos que le unen a El Cerro, que se remontan a su juventud. «Allá por los años 80, cuando vivía en Madrid, mi ciudad natal y pasaba mis veranos en Lagunilla», tiempo en el que asistía a las fiestas de este pueblo. Más tarde, «hace 10 años, por destinos de la vida, cambié mi lugar de residencia» a Lagunilla, y «hace camino de 9 años empecé, tímidamente, a convivir en este lugar por motivos de trabajo», explicando así la relación que la une a El Cerro. A lo que añadió que «lo que me empezó a unir a este pueblo, el trabajo, con el tiempo se fue transformando en cariño. Cariño a sus gentes amables, dispuestas y voluntariosas», pero también «cariño por cada rincón, cada calle, cada fuente, esos preciosos paisajes que sabiamente conserváis y sabéis ensalzar con orgullo».

Y tras hacer referencia a la fiesta del Emigrante y a todos aquellos que un día tuvieron que partir, quiso despedirse pidiendo a todos los presentes «una sola cosa, por favor, que nada ni nadie os haga cambiar».

De esta forma y con el chupinazo quedaron inauguradas las fiestas.