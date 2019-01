BALONCESTO - Liga Femenina Avenida disfruta a la espera de Ortega en el ilusionante debut de Jewell Loyd en Zamora (49-92) Loyd, con el balón, en su debut en Zamora. / ÁLEX LÓPEZ El equipo salmantino, con Raquel Romo a los mandos y la americana dejando destellos, da un recital ofensivo en Zamora JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 26 enero 2019, 21:38

El CB Avenida sumó este sábado una nueva victoria en la Liga Femenina al imponerse con gran facilidad al Quesos El Pastor de Zamora por un contundente 49-92 tras una semana plagada de altibajos y seguirá como colíder. Ha sido un día histórico para el CB Avenida con el debut al frente del equipo de una entrenadora, Raquel Romo, que dirigió el partido en Zamora tras la destitución esta semana de Lino López tras la dura derrota del equipo en la Euroliga y la llegada este lunes de Miguel Ángel Ortega, que regresa al club solo seis meses después de decidir no renovar con la entidad. También ha sido histórico por el debut del por ahora último fichaje, Jewell Loyd, actual campeona del mundo y de la WNBA que cuajó una buena actuación con 15 puntos en 20 minutos de juego. Seis jugadoras anotaron al menos 10 puntos, Romo rotó a todas las jugadoras, el porcentaje de triples fue muy elevado (13 de 24)... ante un rival en el que solo Nogaye Lo (21 puntos) inquitó a la defensa azulona.

Raquel Romo presentó en el Ángel Nieto de Zamora un quinteto con Silvia Domínguez, Givens, Elonu, Gil y Robinson. El equipo salmantino, tras la dura derrota en Euroliga en casa ante el TTT Riga, salió a no correr riesgos y no tardó en abrir hueco ante el conjunto zamorano. Apenas tardó en superar la decena de puntos algo menos de seis minutos con un 2+1 de Elonu (6-17), distancia que no paró de aumentarse gracias a que Avenida dominaba cada parcela del juego, incluso aprovechando su físico para coger continuos rebotes ofensivos para anotar en segundas acciones -solo cogió tres rebotes en total el Zamarat en los primeros diez minutos-. El 12-28 era fiel reflejo de ello al final del primer periodo en el que Robinson ya llevaba 8 puntos en un cuarto en el que lo más destacado fue el debut de Jewell Loyd a 2.49 del final.

La norteamericana dejó ya destellos de su enorme clase en el segundo cuarto anotando sus primeros puntos ante un Zamarat empeñado en lanzamientos exteriores (0 de 12 en la primera parte) sin ningún acierto, todo lo contario que las perfumeras con tres triples, uno de ellos de Loyd. El partido ya quedó sentenciando aquí superando los 20 puntos de renta (14-35) muy pronto y Raquel Romo decidió incluso poner en pista ya en este periodo a la cantera María Roters. El resultado era más que significativo al descanso con 20-47 para las visitantes ante un Zamarat que solo anotó 8 puntos en el segundo cuarto.

Con todo decidido, los alicientes en la segunda parte estaban en ver en cuanto se quedaría la distancia o los destellos de Jewell Loyd en su primer partido. La americana dejó dos triples en este cuarto, uno con paso hacia atrás de mucho nivel, en el que Avenida alcanzó una máxima renta de +37 (24-61) y que se quedó al final del periodo en 35-68.

En el último periodo y tras tres triples seguidos perfumeros en el arranque, dos de ellos de Laura Gil, Fran García tuvo que parar de nuevo el partido cuando la renta de Avenida se iba por encima de los 40 puntos cuando quedaban más de cinco minutos para la conclusión (37-79). También tuvo minutos aquí la otra canterana desplazada a Zamora, Lola García, un partido que se cerró con 49-92.