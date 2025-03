El Real Valladolid, urgido a dar el máximo y mostrar orgullo en Zorrilla

Los números del Real Valladolid (16 puntos en 27 jornadas, a once de la salvación) le sitúan ya como un equipo fuera de la lucha ... por la permanencia. El desahucio es absoluto para una escuadra que no gana desde el pasado 11 de enero y que sólo ha sacado desde entonces un punto de 24 posibles (el insatisfactorio empate logrado por Álvaro Rubio ante Las Palmas). El Pucela tiene poco a lo que asirse, pero está obligado a dar el máximo sobre el césped y a mostrar orgullo competitivo en Zorrilla. Con esa idea en la mente, el hundido conjunto blanquivioleta recibe este sábado (14 horas) a un Celta de Vigo que atraviesa días de vino y rosas. El cuadro que entrena Claudio Giráldez ha encontrado la fórmula para colocarse en la novena posición de la tabla (36 puntos) y mirar ya hacia los puestos europeos. Con tres victorias y dos empates en las últimas cinco jornadas, los celestes atraviesan su mejor racha del campeonato en medio de una atmósfera que roza la euforia en Vigo. De nuevo, un partido de alto contraste para un Real Valladolid que llama la atención por su tremenda debilidad en la máxima categoría del fútbol español.

Rubio está enfrascado en una lucha doble que evite el desmoronamiento emocional definitivo y que otorgue algo de empaque táctico a una plantilla muy mal confeccionada en los despachos. El nivel de fragilidad es tan grande que cualquier contratiempo durante los partidos se convierte en un muro infranqueable.

Iago Aspas Raúl Moro Comparación de los equipos Real Valladolid Celta de Vigo Las escalas muestran un análisis comparativo de los dos equipos en tres aspectos: Defensa Goles concedidos por partido Balones recuperados por partido Portería a cero Despejes por partido Paradas por partido Ataque Goles por partido Tiros totales por partido Regates completados por partido Saques de esquina por partido Tiros a puerta por partido Disciplina Duelos ganados por partido Saques de puerta por partido Tarjetas amarillas por partido Fueras de juego por partido Faltas por partido Fuente: Elaboración propia a partir de datos de LaLiga Raúl Moro Iago Aspas Comparación de los equipos Real Valladolid Celta de Vigo Las escalas muestran un análisis comparativo de los dos equipos en tres aspectos: Defensa Goles concedidos por partido Balones recuperados por partido Portería a cero Despejes por partido Paradas por partido Ataque Goles por partido Tiros totales por partido Regates completados por partido Saques de esquina por partido Tiros a puerta por partido Disciplina Duelos ganados por partido Saques de puerta por partido Tarjetas amarillas por partido Fueras de juego por partido Faltas por partido Fuente: Elaboración propia a partir de datos de LaLiga Comparación de los equipos Real Valladolid Celta de Vigo Las escalas muestran un análisis comparativo de los dos equipos en tres aspectos: Disciplina Defensa Goles por partido Goles concedidos por partido Tiros totales por partido Regates completados por partido Balones recuperados por partido Portería a cero Saques de esquina por partido Tiros a puerta por partido Despejes por partido Paradas por partido Ataque Raúl Moro Iago Aspas Duelos ganados por partido Saques de puerta por partido Tarjetas amarillas por partido Fueras de juego por partido Faltas por partido Fuente: Elaboración propia a partir de datos de LaLiga

El Pucela cuenta con la baja de Juanmi Latasa, lo que puede llevar al técnico a variar el 4-4-2 que empleó la pasada jornada de inicio en Valencia o a dar la titularidad a Mamadou Sylla como acompañante de Marcos André si mantiene el dibujo. Álvaro Rubio cuenta con las bajas de André Ferreira y Joseph Aidoo por lesión, y de Latasa por sanción. Amath Ndiaye y Robert Kenedy siguen fuera por mandato del club y el recién fichado lateral izquierdo Henrique Silva no tiene ritmo competitivo tras disputar su último partido oficial en mayo. Al eje de la zaga puede incorporarse Eray Cömert después de que no pudiese jugar en Mestalla por la cláusula del miedo impuesta por el club che. También cuenta con opciones de aparecer como titular Mario Martín, sancionado la pasada jornada.

Alineaciones probables Real Valladolid Hein; Candela, Javi Sánchez, Cömert, David Torres; Iván Sánchez, Nikitscher, Mario Martín, Raúl Moro; Sylla y Marcos André.

Celta de Vigo Guaita; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Fran Beltrán, Hugo Sotelo, Mingueza; Iago Aspas, Borja Iglesias y Alfon.

Árbitro García Verdura (comité Cataluña), con Pizarro Gómez en el VAR.

Estadio, hora y televisión José Zorrilla, 14:00, DAZN

El Celta llega con las velas hinchadas y en plena racha de resultados positivos, aunque fuera de Balaídos presenta puntos débiles (es el cuarto peor visitante, con siete puntos a domicilio). «Sabemos los que nos está costando fuera de casa, así que iremos con las orejas bien tiesas», dijo este viernes Claudio Giráldez, en un desplazamiento especial para el técnico celeste, ya que su tío Pepe Lemos jugó tanto en el Real Valladolid como en el Celta y Giráldez acudía de pequeño como aficionado al estadio blanquivioleta.

El equipo vigués sólo cuenta con la baja de Williot Swedberg por lesión y recupera a Hugo Álvarez, incluido en la extensa convocatoria de Giráldez (24 futbolistas). Javi Rodríguez puede volver al once como central y Fran Beltrán al centro del campo, con la opción también de que Fer López releve en la banda derecha del ataque a Iago Aspas (máximo goleador del Celta este curso, con ocho tantos, cuatro de penalti).

«Es un año complicado para el Real Valladolid, con tres cambios de entrenador. Está en ese proceso de aclimatarse a lo que quiere el nuevo técnico en su segunda etapa. Han tenido momentos puntuales para llevarse los partidos, sobre todo en los dos últimos, pero la dinámica no les ha ayudado a puntuar más. Con Álvaro Rubio no han perdido en Zorrilla esta temporada. Va a ser un partido complicado ante un rival que no tiene muchas más vidas que esta», declaró Giráldez.

El Celta no ha ganado en ninguna de sus últimas cinco visitas a Zorrilla, con tres triunfos locales y dos empates. El precedente más reciente es la goleada por 4-1 que el Pucela endosó a los celestes hace dos campañas en Primera División.