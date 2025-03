Juanmi Latasa: «El año que viene tendré que estar aquí, ayudando donde sea»

Arturo Posada Valladolid Miércoles, 12 de marzo 2025, 14:55 Comenta Compartir

Con Juanmi Latasa se produce un contraste evidente. El delantero del Real Valladolid ha marcado en los dos últimos partidos sus dos primeros goles en Liga como blanquivioleta, pero esos dos tantos sólo han dejado el exiguo punto logrado en Zorrilla ante Las Palmas. La alegría personal por encontrar el camino de las redes rivales que tanto se le había negado se contrapone con las últimas opciones dilapidadas ante rivales directos en una lucha virtualmente perdida por la salvación. «Lógicamente cuando uno mete y no es capaz de ayudar al equipo en forma de resultados no está igual de satisfecho. Al igual que todo el año, yo siempre he tratado de ayudar. A ver si en las próximas jornadas puede ser con resultados», dice el atacante.

La racha de Latasa se verá interrumpida de manera forzosa el próximo sábado ante el Celta (José Zorrilla, 14 horas) ya que el madrileño cumplirá sanción por acumulación de amonestaciones. «Me fastidia mucho porque ahora estoy en una buena dinámica y me gustaría ayudar, pero el equipo está capacitado con otros compañeros para hacerlo igual de bien, así que espero que podamos sacar los tres puntos».

Juanmi Latasa posee contrato con el Real Valladolid hasta 2029. Preguntado por su futuro la próxima campaña, de manera más que previsible en Segunda División, el futbolista prefiere pensar «primero a corto plazo para acabar este año de la mejor forma posible». «Luego, ya se verá. Obviamente tengo contrato y tendré que estar aquí. Espero que sea en Primera, aunque sé que es complicado. Si no, tendré que estar ayudando donde sea», apunta.

Latasa ha sufrido durante esta campaña molestias físicas que han lastrado su rendimiento, aunque él prefiere no escudarse en esa circunstancia. «Soy el primero que trabaja para marcar. Quien me conoce sabe que doy el 200% en cada entrenamiento. Los delanteros vivimos de rachas y es cierto que he tenido una mala y que, por fin, parece que ha terminado. No es excusa y poca gente lo sabe, pero al principio de la temporada estuve con unos problemas de espalda que por fin están solucionados. No es excusa. Me habría gustado que los goles llegasen antes y ahora trataré de ayudar hasta el final», insiste.

Los partidos sin marcar pusieron a prueba la fortaleza mental de Latasa, que admite que la situación le resultó frustrante. «Al final somos delanteros y vivimos de eso. Sentía cierta responsabilidad también por la situación del equipo, aunque es cierto que tampoco he gozado de los minutos que me hubiese gustado. Sí que tuve oportunidades y no logré anotar los goles que todo el mundo esperaba. Esto es así. La vida es así y el fútbol también. Así que a seguir».

Los vaivenes de entrenador durante el curso (Paulo Pezzolano, la interinidad de Álvaro Rubio, Diego Cocca, la confirmación final de Álvaro Rubio….) han creado «una situación complicada» en el vestuario «porque es mucha gente en poco tiempo» al frente del banquillo. «Pero los jugadores nos tenemos que adaptar. Es nuestro trabajo y somos profesionales. Debemos dar el máximo esté quien esté. Es cierto que han sido muchos entrenadores, pero hasta el final ya estamos a tope con Álvaro»

Durante su comparecencia de este miércoles, Latasa repasó también su relación con los árbitros, con los que también se ha sentido «frustrado» en más de una ocasión, «a veces con razón y otras no». «A lo mejor iba un poco sobrepasado. He trabajado y en los últimos partidos he mejorado mi comunicación con ellos. Lógicamente, los árbitros se equivocan y yo también. Intento estar más a lo mío, al juego. No me he sentido perseguido. Con algunos he tenido mis más y mis menos, pero en LaLiga hay muy buenos árbitros».

Juanmi Latasa valoró positivamente la llegada de Henrique Silva como último fichaje del Real Valladolid fuera del mercado. «Bienvenido sea. Le acogemos como a todo el que viene. Esperemos que nos pueda ayudar esta temporada», manifestó.

El delantero explicó que no hay una lucha interna entre los atacantes del Real Valladolid, en el sentido de ver quién acaba con más goles. «Creo que la situación no está para pensar en cada uno individualmente. Debemos centrarnos en el colectivo y en ser una piña ahora mismo. No podemos estar pendientes cada uno de lo nuestro. No estamos a eso ni lo hemos hablado. Lógicamente, todos queremos marcar, pero yo por lo menos no pienso en eso».