Latasa abre la lata y se quita una losa

Sólo los delanteros saben lo que se sufre (de verdad) cuando la pelota no entra.

Únicamente los 'nueves' conocen en toda su extensión la presión ... creciente por marcar.

El cóctel adquiere carácter explosivo si el atacante llega con vitola de 'fichaje estrella', mediante un fuerte desembolso y altas expectativas para que deje su impronta rápidamente... y los goles se resisten partido tras partido.

Juanmi Latasa ha pasado por ese torbellino diabólico, agravado por la crisis colectiva desatada en el Real Valladolid.

Cien minutos sobre el césped.

Doscientos.

Quinientos.

Seiscientos.

Y nada.

Ni un triste gol que llevarse a las botas.

Por eso, cuando Latasa logró perforar la portería de la UD Las Palmas después de 621 minutos y 18 partidos en Liga con la camiseta del Real Valladolid, una gran piedra desapareció. Y los pitos de una parte de Zorrilla se transmutaron en aplausos.

Los goles siempre tienen un efecto sanador.

«Obviamente, soy delantero y vivo del gol. Uno se frustra cuando no consigue los objetivos que tenía en mente. Yo siempre quiero ayudar al equipo. Tengo la conciencia muy tranquila porque cada día lo doy todo. Por fin ha llegado», declaró Latasa en la sala de prensa de Zorrilla tras el choque ante Las Palmas.

Desde fuera se puede imaginar la liberación que experimentó el madrileño el viernes por la noche. Es verdad que el 1-1 final dejó flotando una sensación colectiva de decepción porque el Real Valladolid dispuso de múltiples oportunidades para mandar a la lona al conjunto grancanario, que jugó en inferioridad desde el minuto 28 por la expulsión de McKenna.

Sin embargo, Latasa tenía motivos para reforzar su autoestima personal: marcó a los cinco minutos tras saltar desde el banquillo en el cuádruple cambio que ejecutó Álvaro Rubio y se mostró muy activo arriba, aprovechando su corpulencia y el juego de espaldas.

«Me he notado muy bien dentro del campo y, gracias a Dios, he podido ayudar al equipo con ese gol. Nadie de los que me conoce puede reprochar mi trabajo. Yo lucho cada día para ayudar al equipo», insistió Latasa, ajeno a los pitos que recibió cuando ingresó en el césped.

«Salí centrado en el partido, en lo que tenía que hacer para ayudar al equipo. Respeto lo que quiera manifestar la afición. Entendemos su frustración. Con segundas partes como esta y dando argumentos, meteremos a la gente», añadió el delantero.

Los números parecían conspirar contra Latasa: sus 18 remates previos habían acabado en agua de borrajas.

Pero es que hay más: Latasa logró su primer gol en Liga con el Real Valladolid... en su segundo lanzamiento entre los tres palos esta campaña. Dieciocho remates de los 20 totales que ha intentado hasta la fecha han acabado fuera (11) o bloqueados (7).

Sin embargo, estuvo donde debía para remachar sin contemplaciones la asistencia de cabeza de Marcos André tras un centro de Iván Sánchez desde la derecha. Latasa burló las vigilancias de Viti Rozada y Essugo –aprovechando el efecto arrastre de Marcos André– y el despiste de Herzog para fusilar con la zurda.

Juanmi Latasa recuperó con el Real Valladolid la sensación de marcar un gol en Primera División, algo que parecía perderse ya entre las hojas del calendario.La última vez que el madrileño había anotado en Liga fue con la camiseta del Getafe ante el Athletic Club el 27 de septiembre de 2023, en un gol que sirvió a los madrileños para sumar un punto. Desde entonces, sólo la Copa le había mantenido a flote como realizador ante rivales de categoría muy inferior.

Marcar de nuevo en la élite le hace recuperar la confianza perdida: «Los goles son rachas y espero que esto sirva para empezar», confió.

Por fin, Latasa abrió la lata.

Por fin, Latasa se quitó una losa.