El asedio del Real Valladolid deja un botín muy escaso

El Real Valladolid mereció ganar a la UD Las Palmas, pero la realidad es que el triunfo resultó una quimera. El conjunto blanquivioleta peleó hasta ... vaciarse ante un rival que se quedó con diez jugadores en el minuto 28 y sometió a un auténtico asedio al equipo grancanario, con una miríada de ocasiones que no fructificaron. Zorrilla soñó con una remontada que no llegó tras el tanto inicial de Las Palmas, equilibrado por Juanmi Latasa en la segunda parte, pero la realidad es que el botín resultó escasísimo. El punto tiene muy poco valor nutritivo para un colista Pucela necesitado de victorias para agarrarse a algo tangible con lo que sortear su crisis.

Rubio revolucionó el once, como no podía ser de otra manera tras el 7-1 de San Mamés, con siete cambios, cambio de dibujo, remodelación en todas las líneas y la inclusión de todos los refuerzos invernales disponibles. La alineación invitaba a una versión más ofensiva ante un rival debilitado como la UDLas Palmas. En el conjunto canario, Diego Martínez mantuvo el esqueleto del once que cayó ante el Barça, con los únicos cambios de McKenna en el eje de la zaga y Campaña en la medular.

Real Valladolid Hein; Candela, Cömert, Javi Sánchez, Aznou; Nikitscher, Grillitsch; Anuar, Amallah, Raúl Moro; y Marcos André. 1 - 1 UD Las Palmas Cillessen; Viti Rozada, McKenna, Mika Mármol, Álex Muñoz; Campaña, Essugo; Sandro, Javi Muñoz, Moleiro; Mcburnie. Goles 0-1 Sandro, tras tocar en Javi Sánchez (m.21). 1-1 Latasa (m.62)

Árbitro De Burgos Bengoetxea (comité vasco), con Busquets Ferrer en el VAR. Amonestó a Moleiro, Nikitscher, Mario Martín. Expulsó a McKenna por roja directa (m.28)

Otros datos stadio José Zorrilla. Dato oficial al descanso de 15.643 espectadores en las gradas, aunque entraron aficionados en la segunda partes tras las protestas en los aledaños

Con un Zorrilla a medio gas en la primera parte por las ausencias de las peñas, el Real Valladolid compareció con signos depresivos. Las Palmas cogió la batuta del partido e hizo acopio de posesión. No encontraba el pulso el Pucela, aún resacoso tras la paliza de la pasada jornada. Moleiro buscó las cosquillas por la izquierda, en un territorio defendido por Candela. Una combinación entre Grillitsch y Moro despertó algunos aplausos en Zorrilla y el Pucela entendió la necesidad de percutir por la izquierda, con asociaciones crecientes entre los eléctricos Aznou y Moro. Anuar se incorporó por la otra orilla para tratar de rematar una proyección del lateral hispano-marroquí. El Real Valladolid empezó a estirarse, pero Las Palmas no volvió la cara. Viti probó la contundencia de los guantes de Hein con un disparo lejano que acabó con una palomita del cancerbero estonio. El aviso canario se tradujo en el 0-1 cuando el exblanquivioleta Sandro Ramírez armó la pierna y su disparó tocó en la bota de Javi Sánchez para despistar a Hein. El tanto heló aún más las desangeladas gradas, pero obligó al Pucela a dar un paso al frente.

Moro encendió la tuneladora para servir un centro que Marcos André cabeceó sin éxito. En medio del despliegue local, llegó la roja a McKenna, que efectuó un violento placaje a Anuar cuando el ceutí enfilaba hacia la portería visitante. La roja directa dejó a los canarios en inferioridad desde el minuto 28. Con un mundo por delante, el Pucela se vio exigido a la remontada y a ello se aplicó con intensidad y un punto de precipitación en múltiples ocasiones.

El conjunto de Álvaro Rubio intensificó los ataques por la izquierda, donde exploró las combinaciones de Aznou (poco exigido atrás ante la inferioridad visitante) y un Raúl Moro que siempre anda con ganas de armar el taco. El Real Valladolid sometió ya a Cillessen a un asedio constante antes del descanso: Nikitscher soltó un latigazo seco que exigió al portero visitante. Las Palmas dio un paso atrás, pero el Pucela no encontró la manera de clavar el colmillo. Anuar perforó la portería, aunque lo hizo en fuera de juego, como antes Marcos André.

La percusión blanquivioleta subió los decibelios, pero las ocasiones morían por exceso de ímpetu. Las Palmas sudó tinta por momentos, con un 4-4-1 que le impedía alcanzar con continuidad el área de Hein, aunque Sandro tuvo tiempo de merodear por territorio blanquivioleta antes de los siete minutos de prolongación del primer periodo. Antonio Candela se resbaló en el peor momento en una subida por la derecha tras una oleada final del Pucela previa al paso por vestuarios.

El conjunto de Álvaro Rubio pareció perder algo de fuelle al inicio de la segunda parte, con un ritmo muy espesado y circulación lenta. El técnico blanquivioleta introdujo cuatro cambios de una tacada para dar entrada a Luis Pérez, Mario Martín, Iván Sánchez y Juanmi Latasa. El refresco le sentó bien al Pucela, que empezó a punzar por todas las zonas del ataque. Ala inspiración constante de Moro por la izquierda se sumó el puñal de Iván Sánchez por la derecha. Las Palmas quedó contra las cuerdas y Juanmi Latasa marcó por fin el gol que tanto ansiaba en Liga con el Real Valladolid tras aprovechar un balón suelto tras un remate de Marcos André.

El 1-1 espoleó a un Pucela cada vez más desbocado sobre el área amarilla. Moro ejecutó una diablura tras otra e Iván Sánchez no se cansó de poner balones a la caja. Las gargantas se anudaron cuando Moro se lastimó el tobillo tras rematar un balón, pero el extremo siguió sobre el césped para crear ocasiones diáfanas, como un disparo que repelió Cillessen y que dio origen a remate sin tregua de Latasa y Grillitsch, todos con el 'huy' como apostilla. El Real Valladolid pudo mandar a la lona a Las Palmas en el tramo final:Aznou malgastó su bala tras otra genialidad de Moro y Mario Martín remató demasiado centrado un pase de Grillitsch.

El Pucela siguió con el pedal del acelerador hundido hasta el fondo sin lograr el gol que ansiaba un Zorrilla en vilo. Los minutos pasaron, Las Palmas paró el reloj todo lo que pudo y la victoria blanquivioleta quedó como un sueño no consumado. El silencio acompañó el vaciamiento de las gradas:el Real Valladolid luchó con ganas en pos del triunfo, pero tuvo que conformarse con un raquítico punto. Al menos, mostró capacidad de lucha y sometió a su rival. Eso sí, tampoco fue capaz de ganar contra diez.