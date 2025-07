Quién es Diogo Jota, el futbolista del Liverpool fallecido en Zamora once días después de su boda

E. N. Jueves, 3 de julio 2025, 11:13 Comenta Compartir

Volvía a Inglaterra, en coche, por la A-52, a la altura de Cernadilla (Zamora) cuando un trágico accidente de tráfico acabó con su vida. Tenía apenas 28 años. Regresaba a Liverpool para empezar la pretemporada en su club y lo hacía apenas once días después de su boda. El pasado domingo 22 de junio, el delantero de la Premier Diogo Jota contrajo matrimonio en Oporto con Rute Cardoso, la mujer con la que tenía tres hijos (Dinis, nacido en 2021, Duarte, de 2023 y una pequeña nacida en 2024). Tan solo unos días después, el futbolista fallecía en carretera, en un aparatoso accidente en la provincia de Zamora.

Se truncaba así no solo una vida, sino también una exitosa carrera futbolística. Diogo José Teixeira da Silva nació en Massarelos, Portugal, el 4 de diciembre de 1996. Con nueve años, ingresó en las categorías inferiores del Gondomar S. C., un club centenario del distrito de Oporto en el que jugó hasta el año 2013, cuando fue traspasado al equipo de Paços de Ferreira. El 19 de octubre de 2014 debutó en la primera división de la liga portuguesa. Fichado por el Atlético de Madrid en 2016 (pagó siete millones de euros), Diogo Jota nunca jugó con el club colchonero, ya que fue cedido al Porto. Su carrera futbolística saltó a Inglaterra en 2017 al Wolverhampton Wanderers, antes de su fichaje en 2020 por el Liverpool, entrenado por Jürgen Klopp, el club que pagó por él 44,7 millones de euros y en el que militaba en la actualidad. El Liverpool es el vigente campeón de la Premier League.

Fue también un importante jugador de la selección portuguesa (marcó 14 goles en 49 partidos), con quien compitió en las Eurocopas de 2020 y 2024 y con quien ganó dos Ligas de Naciones (la última en este mismo 2025).

El futbolista compartía el pasado 22 de junio un mensaje en sus redes sociales con varias fotografías de su boda con Rute Cardoso, su pareja desde hace doce años. Comenzaron como novios en 2013, cuando ambos coincidieron en el instituto. Ella decidió mudarse junto a él a Inglaterra cuando en 2017 fichó por la Premier.

• 22 de Junho de 2025 •

Sim, para sempre ♾️ pic.twitter.com/pZvQwKADgd — Diogo Jota (@DiogoJota18) June 28, 2025

«Sí, para siempre» y un símbolo de infinito, eran las palabras que acompañaban a estas imágenes de felicidad ahora empañadas por el accidente en el que Diogo Jota perdía la vida en el coche con el que viajaba junto a su hermano André, de 25 años, también fallecido. Andrés era futbolista, en este caso del equipo portugués Penafiel.

Hace nueve semanas, Rute Cardoso publicaba una fotografía junto a su pareja, Diogo Jota, junto con un mensaje que hacía referencia al tradicional himno que los aficionados al Liverpool cantan a su equipo. «Walk on, walk on. With hope in your heart, and you'll never walk alone» (con el corazón lleno de esperanza, nunca caminarás solo).

