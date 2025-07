Muere Michael Madsen, actor fetiche de Tarantino, a los 67 años

C.P.S Jueves, 3 de julio 2025, 20:18 | Actualizado 20:42h. Comenta Compartir

Michael Madsen, actor conocido por sus colaboraciones con el director Quentin Tarantino en películas como 'Reservoir dogs', 'Kill Bill' o 'Los odiosos ocho', ha fallecido a los 67 años en su domicilio de Malibú a causa de un paro cardíaco.

El intérpetre fue encontrado inconsciente en su casa de Malibú la mañana del jueves, según confirmo su representante a Variety. Hasta su casa -situada en el condado de Los Ángeles- acudieron agentes de Policía tras una llamada de los servicios de emergencia el jueves.

«En los últimos dos años, Michael Madsen ha realizado un trabajo increíble en el cine independiente, incluyendo los próximos largometrajes 'Resurrección en el Camino', 'Concesiones' y 'Cookbook for Southern Housewives', y esperaba con ilusión este nuevo capítulo de su vida», declararon en un comunicado conjunto los representantes de Madsen, Susan Ferris y Ron Smith, y la publicista Liz Rodríguez.

Ese mismo mensaje difundido por sus representantes apunta a que Madsen también se preparaba para publicar un nuevo libro titulado: 'Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems', el cual se encuentra actualmente en edición«. Y concluye que fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, a quien muchos extrañaremos».

Temas

Quentin Jerome Tarantino