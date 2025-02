Rubio: «Puedes estar acertado no, pero hay que darlo todo para que nuestra gente se sienta orgullosa»

No podía dar por bueno el punto, sí la entrega y esfuerzo de los suyos, y a eso se agarró Álvaro Rubio, que además calificó ... en varias ocasiones de «inexplicable» que su equipo no convirtiera alguna más de las ocasiones que dispuso en la segunda parte.

Aun y con todo, lamentó el técnico del Real Valladolid la mala entrada al partido. «No hemos entrado bien al partido, estábamos un poco nerviosos en todos los sentidos y nos ha costado mucho. Luego hemos reaccionado tras el gol, con la expulsión nos hemos liberado y nos ha permitido llegar más al área contraria. Hay cosas difíciles de explicar, que no entre el balón con tantas ocasiones como ha habido», señaló, explicando el mensaje que lanzó al vestuario al descanso. «Les dije que teníamos que apretar y aumentar el ritmo, y jugar más ordenados porque estábamos precipitados. Los cambios nos han dado mucho empuje también, sobre todo con Iván en banda derecha que lo ha entendido a la perfección, pero no hemos sido capaces de acertar».

En cuanto al por qué su equipo mejoró con los cambios y no antes de inicio, Rubio indicó que no hubo variaciones en el estilo. «No difería mucho de lo que queríamos hacer al principio, pero es verdad que con los cambios lo hemos entendido mejor. Nos han dado ese plus para atacar mejor porque no estábamos siendo muy ordenados».

Al técnico se le preguntó por qué Iván Sánchez, revulsivo en la segunda parte, no había tenido más minutos y protagonismo en semanas pasadas. «No ha tenido ningún problema, entendí que en Bilbao tenía que jugar otro perfil de jugador, y hoy ha iniciado Anuar en esa banda porque creíamos que podíamos hacer mucho daño con su ruptura. Luego sabemos de la capacidad de desborde de Iván y por eso hemos hecho el cambio», admitió.

Sobre el futuro y lo que queda por delante, el técnico riojano se agarró a la actitud mostrada por los suyos ante Las Palmas. «Es la actitud que queremos, el empuje, las ganas,.. lo es todo, el ejemplo de lo que tenemos que hacer. Luego puedes estar acertado no, pero hay que darlo todo para que nuestra gente se sienta orgullosa. Y si salen partidos como estos, algún gol más meteremos», apuntó, resignado. «La realidad es dura y difícil, sabiendo que es muy complicado si no sumas de tres en tres, pero hasta que dé la máquina vamos a insistir».

Diego Martínez y sus dos partidos

El técnico de Las Palmas dio por bueno el punto, analizándolo desde el punto de inflexión marcado por la expulsión de McKennan. «Evidentemente queríamos ganar pero hay dos partidos, antes y después de la expulsión. Antes teníamos el partido donde queríamos. Hicimos el gol y tenemos el posible penalti. Luego reajustamos porque ellos incorporaron mucha gente, y ante tantos contratiempos nos agarramos al partido y al final de temporada este es un buen punto», aseguró, lamentando esa acción en el minuto 30 de partido. «Da mucha rabia porque teníamos el partido donde queríamos. Hemos sufrido mucho por la tensión del partido. Y luego hemos jugado con un equipo de Primera División, no nos olvidemos de ello».

Diego Martínez sigue siendo optimista pese a no haber ganado aún en este 2025. «Vine aquí en octubre con -5 puntos, y ahora estamos en la lucha y creemos en lo que hacemos», zanjó.