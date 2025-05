Una fuerte granizada provoca importantes daños en la zona de mayor altitud de Ribera del Duero

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Viernes, 16 de mayo 2025, 08:55 Comenta Compartir

La fuerte granizada vivida el pasado miércoles ha provocado daños importantes en los viñedos situados en la zona de mayor altitud de la Denominación de Origen Ribera del Duero. La intensa tormenta que cubrió de blanco las parcelas de viñedo se situó, especialmente, en la confluencia de las provincias de Burgos y Segovia, dentro de la zona de calidad vitivinícola. El epicentro del pedrisco se localizó en el municipio burgalés de Fuentenebro, aunque también se vieron afectadas las localidades de Honrubia y Aldehorno en la provincia segoviana, y Pardilla Moradillo de Roa en Burgos. Asimismo, se han localizado daños en otra zona de la Denominación de Origen, en concreto en Olmedillo de Roa (Burgos) y alrededores.

Hasta el momento, los viñedos de Ribera del Duero habían librado de heladas de primavera, pero el temor a la llegada del pedrisco se ha confirmado, en lo que se considera el primer percance importante del ciclo de la vid. Los viticultores afectados confirman que hay parcelas con daños «graves», aunque, de momento, no tienen una valoración «global» de las consecuencias, al no poder entrar en muchas de las parcelas por su situación. «Estuvo apedreando cerca de una hora, han caído unos 60 litros por metro cuadrado, y se acumularon entre cinco y ocho centímetros de granizo. Fue impresionante, a gente del pueblo dice que no había visto cosa igual, incluso se hundió una bodega histórica”, detalla Miguel Otero viticultor de la localidad Fuentenebro, donde trabaja viñedos situados a más de mil metros de altitud.

En esta línea, apunta a que, tras un recorrido por las parcelas, ha constatado que «hay muchos tallos rotos, hojas rotas y también racimos que eran muy pequeños todavía». En cualquier caso, añade que, de momento, no ha podido entrar a valorar la mayor parte de sus parcelas «porque están llenas de barro y hoy ha estado lloviendo».

Percances

El productor lamenta que los percances climatológicos se van acumulando en los últimos cuatro años. «En 2024 nos afectaron las heladas de primavera con daños muy graves y perdidas importantes, hace dos años también pedrisco… Este año que pintaba muy bien, se ha torcido y todavía queda mucho riesgo de tormentas en el horizonte», lamenta. El viticultor cree que cada vez se hace más evidente la necesidad de tener las parcelas aseguradas, aunque las pólizas «se están disparando, han subido hasta en un 33%».

Respecto a la forma de actuar con los viñedos tocados por el pedrisco, Otero considera que habrá que valorar cada caso en concreto. «Está la posibilidad de hacer una poda de verano para intentar que rebroten las yemas secundarias y que tengas varas que no estén tocadas, o, no tocar nada, dejar lo poco que tenga y hacer poda en verde fina», precisa.

De momento, tampoco ha podido entrar a analizar los daños en sus viñedos Estrella Pérez, también viticultora en Fuentenebro, quien confirma que «no ha sido posible valorar bien todos los daños en global todavía, pero tengo una parcela que está tocada, y mucho». Por otra parte, en la localidad segoviana de Honrubia de la Cuesta también lamentan las consecuencias de la tormenta de granizo, una situación que llega a una zona afectada el pasado año por las heladas de primavera, que supusieron la perdida de gran parte de la cosecha. «No nos salvamos ni una», lamenta el viticultor, Daniel Sualdea.

Temas

Fuentenebro