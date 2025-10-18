Real Valladolid vs Sporting: prueba del algodón en Zorrilla

El último derbi dejó algo más que tres puntos. El Real Valladolid halló en Burgos un patrón, la identidad con la que arrancó la temporada ... y que había perdido en semanas anteriores. El sello Almada que tanto gusta al técnico uruguayo y que tan alejado está del fútbol creativo y laborioso que pide la grada.

Puede llegar a sonar contradictorio pero en El Plantío, en el partido con más interrupciones en lo que va de curso (138), el equipo blanquivioleta retomó el mando y disfrutó del control casi absoluto. En un encuentro difícil de digerir para el aficionado, manejó los tiempos y no soltó el mango de la sartén, agarrado de nuevo a su presión alta para evitar que el juego rondara su propia área. Más ceñido a lo que sucedió sobre el césped, se podría decir que el partido durmió en sus brazos, fortuna aparte del libre directo de Chuki.

Un semana después, la visita del Sporting a Zorrilla mide la estabilidad de ese patrón en un contexto bien diferente para los dos equipos, que en la última jornada han recuperado una buena dosis de confianza.

Posibles alineaciones Real Valladolid: Guilherme; Koke, Pablo Tomeo, David Torres, Guille Bueno; Juric, Meseguer, Federico, Biuk, Chuki y Latasa

Sporting: Yáñez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego; Corredera, Justin Smith, Gelabert, Dubasin, Gaspar y Otero.

Árbitro: Salvador Lax Franco, del comité murciano. En el VAR estará Raúl Martín González Francés, del comité canario.

Hora y campo: 16:15h en el estadio Zorrilla.

La llegada de Borja Jiménez a Gijón cortó una racha de cinco derrotas consecutivas gracias a una victoria de prestigio (2-1 ante el Racing) que hace que el Sporting mire de nuevo hacia arriba en la clasificación. Con 12 puntos y más derrotas (5) que victorias (4), al equipo rojiblanco le preocupa ahora sellar su portería [solo cuatro equipos encajan más en la categoría] para despegar y pensar en objetivos más ambiciosos. En ese sentido, el aterrizaje del nuevo técnico es una garantía, tal y como dejó patente en su paso por el banquillo del Leganés [el menos goleado hace dos campañas en Segunda].

En su vuelta a la categoría, el técnico abulense deberá lidiar esta tarde con la maldición que persigue al Sporting en sus últimos enfrentamientos con el Real Valladolid. Los asturianos arrastran en la última década un balance de 4 derrotas, 1 empate, y una sola victoria ante el Pucela, la registrada en Zorrilla en abril de 2018 cuando se impuso por la mínima con gol de Rubén García a los tres minutos de juego (0-1).

La última ocasión que el Sporting visitó Zorrilla se remonta a agosto de 2023, primera jornada de liga (2-0, con goles de Cédric y Monchu), en un partido singular por la presencia de Ronaldo en el palco, Pezzolano en la grada, y Rofino, Tunde y el propio Cédric en el campo.

De aquella fecha sobreviven algunos jugadores del actual Sporting como el meta Rubén Yáñez, Gaspar Campos, Otero o Diego Sánchez, mientras que en el Pucela no queda más rastro que el del meta Álvaro Aceves.

Movimientos en los laterales

Conocida la animadversión de Almada a los cambios bruscos de guion, la cita no espera más alteraciones en el once que las obligadas. Movimientos obligados en las dos bandas por la lesión de Garri y la sanción de Alejo –Guille Bueno y Koke se postulan como sustitutos–, y también en la media punta por los problemas físicos de Sergi Tenés, con el goleador Chuki como relevo natural. Está en duda que Tenés entre finalmente en la convocatoria, si bien es más que probable que el técnico no arriesgue y no forme parte de la lista.

En el Sporting, Borja Jiménez podrá contar finalmente con Guille Rosas en el lateral derecho pese a las molestias que arrastra, y también con el zaguero Eric Curbelo, recuperado de los problemas musculares que le apartaron del grupo. No estará disponible Kevin Vázquez después de que el Comité de Apelación desestimara el recurso del club a la tarjeta roja que vio ante el Racing de Santander.