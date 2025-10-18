El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Almada frente a Borja Jiménez, el técnico del Real Valladolid y el que pudo ser, ahora en el Sporting. A. M.
La previa

Real Valladolid vs Sporting: prueba del algodón en Zorrilla

La visita del Sporting mide el patrón blanquivioleta recuperado en Burgos, con cambios obligados en las dos bandas

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:32

Comenta

El último derbi dejó algo más que tres puntos. El Real Valladolid halló en Burgos un patrón, la identidad con la que arrancó la temporada ... y que había perdido en semanas anteriores. El sello Almada que tanto gusta al técnico uruguayo y que tan alejado está del fútbol creativo y laborioso que pide la grada.

