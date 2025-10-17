Borja Jiménez: «Valladolid para mí es un sitio muy especial»

Borja Jiménez era uno de los dos finalistas al banquillo del Real Valladolid el pasado verano. Lo afirmó el director deportivo, Víctor Orta, en aquella ... presentación por todo lo alto del nuevo proyecto deportivo en Zorrilla, con la llegada de Ignite, con los copresidentes del club, Gabriel Solares y Enrique Uruñuela.

El casting estaba entre el extécnico del Leganés formado en la cantera blanquivioleta y Guillermo Almada. El final de la historia es conocida por todo el mundo. El uruguayo llegó al Pucela días después y Jiménez regresaría a los banquillos hace apenas diez días para hacerse cargo del Sporting de Gijón tras la destitución de Asier Garitano.

«Valladolid, para mí, es un sitio muy especial. La considero mi segunda casa. Empecé muy joven entrenando allí, me dieron esa oportunidad. Es un club al que tengo mucho cariño», admitió este viernes en su comparencencia previa al encuentro que disputarán su equipo y el Pucela este domingo en Zorrilla.

Además, Jiménez analizó el momento del Real Valladolid. «La última victoria les hizo coger aire. Es un club con mucha exigencia. Tienen quizá más posibilidades que el resto pero tenemos que mirarles a la cara con exigencia. Representamos un escudo que tiene que sentirse ganador desde el inicio siempre», aseveró.

En relación a su equipo, el preparador rojiblanco debutará lejos del Molinón en Valladolid. «Ojalá veamos un Sporting como el del otro día en El Molinón. Queremos ser más ofensivos y poder tener ataques más largos pese a que la inercia de nuestros futbolistas sea la de atacar de manera rápida», expuso sobre sus planteamientos a domicilio.

Si no hay ninguna sorpresa de última hora, el preparador tendrá a toda la plantilla a su disposición salvo Bernal y Christian Joel. «Guille no ha entrenado con el grupo, pero creemos que mañana podrá participar con alguna molestia, pero sin ningún riesgo. Eric entrenó hoy y lo hizo con normalidad. Ojalá todo siga igual y puedan estar los dos disponibles», desveló.

Borja describió cómo está siendo su segunda semana en Mareo después de sumar su primera victoria ante el Racing: «La primera fue buena porque llegó un entrenador nuevo, era normal. Sí es cierto que esta semana les vimos —a los jugadores— con más aire, el que les dio la victoria. La liberación fue más para ellos. Están todos disponibles y eso habla muy bien de cómo se están haciendo las cosas».