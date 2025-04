Puente: «Si Ronaldo sigue el año que viene, al estadio no suben ni 8.000»

Juan J. López Valladolid Viernes, 25 de abril 2025, 14:49 | Actualizado 15:01h. Comenta Compartir

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, seguidor confeso del Real Valladolid y un asiduo del palco blanquivioleta en su etapa como alcalde de la ciudad, ha valorado el descenso del equipo y su actual crisis en el desayuno de El Norte de Castilla este viernes.

Puente se ha mostrado pesimista con el futuro del club si la actual directiva se mantiene en Zorrilla. «Creo que pensando en el futuro para que la gente vuelva a subir en masa al estadio hace falta un cambio. Es muy difícil que la afición se vaya a ilusionar con un presidente y un proyecto como el que tenemos en este momento», ha comenzado.

«De hecho, yo creo que si el proyecto tiene continuidad no creo que el año que viene pasemos de los 8.000 en el estadio», ha aventurado.

«Yo he vivido esas épocas de Segunda División de 8.000, 7.000, 6.000... Yy da rabia que en un estadio con 25.000 todas las semanas, todo eso se haya tirado por la borda», ha incidido el ministro.

El descenso del Real Valladolid para Puente ha sido una cosa «que se veía desde el primer día, con una plantilla que se confecciona sin lateral izquierdo, con la venta de Boyomo... Decisiones imposibles de entender, como que un extremo que se compra por casi 4 millones se ceda -en relación a Biuk-».

Sin embargo, el desenlace deportivo de la temporada no es lo peor para Óscar Puente, que ha pedido que el líder de la ciudad, entendiendo a este por su alcalde, «se implique y no sea una figura pasiva». «A mí ya no me preocupa este año, me preocupa el futuro, porque lo que le ha pasado al Real Valladolid ya se vio en otros equipos. Se vio en el Dépor. Lo preocupante no es bajar, sino que nos espera en el futuro. Es neceario un cambio en la cabeza y que quien venga sea capaz de trazar un proyecto coherente de ilusión, por lo menos para hacer que la gente no pierda la ilusión».

El exregidor vallisoletano sí se ha mostrado proclive a la que las instituciones se impliquen en situaciones como la actual de la entidad blanquivioleta. «Es una entidad que tiene mucho que ver con nuestros sentimientos, con nuestro sentido de pertenencia, con nuestra autoestima, y esos son valores que no son despreciables. No todo son centros cívicos o arreglar calles», ha concluido.