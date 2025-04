El peor Real Valladolid regresa a Segunda División por la vía rápida

A Segunda por la vía rápida, sin miramientos y tras una temporada que ha hecho mucho daño a la imagen del Real Valladolid. Descabezado, goleado, ... sin capacidad competitiva para la Primera División, el Pucela consumó ayer un descenso meteórico que va mucho más allá del césped. Lo hizo fiel al estilo que ha marcado su campaña en la máxima división del fútbol español, con una verbena defensiva, que le llevó a encajar cinco goles (de nuevo) y que echó por tierra los brotes verdes que llegaron a verse y que pusieron nervioso a un equipo que aspira a jugar la Champions como lo es el Betis.

Real Betis Adrián; Sabaly (Ruibal, min. 59), Natan, Bartra, Ricardo (Perraud, min. 59); Fornals (Lo Celso, min. 45), Jhonny, Isco; Antony, Jesús (Ez Abde, min. 59); y Cucho Hernández. 1 - 1 Real Valladolid André Ferreira; Luis Pérez, Cömert, Javi Sánchez (Aidoo, min. 5), Aznou; Juric (Iván Sánchez, min. 70), Anuar (Mario Martín, min. 59), Amallah (Sylla, min. 70), Chuki, Raúl Moro (Machis, min. 59); y Latasa. Goles 1-0 (min. 16): Jesús Rodríguez aprovecha un fallo de Aidoo para batir a Ferreira. 1-1 (min. 40): Chuki regatea al portero bético tras una gran contra blanquivioleta y anota a placer. 2-1 (min. 63): Cucho Hernández se adelanta a la defensa blanquivioleta y cabecea a la red. 3-1 (min. 65): Isco recibe un pase de la muerte y bate a Ferreira. 4-1 (min. 83): Perraud fusila a la red. 5-1 (min. 89): Abde.

Árbitro Hernández Maeso (comité Extremadura), con Del Cerro Grande en el VAR. Amonestó a Ruibal.

Otros datos Benito Villamarín. 35.230 espectadores. 33ª jornada de Liga en Primera División.

Las primeras lágrimas fueron las de Javi Sánchez, que se marchó lesionado en el minuto 5. Si algo puede salir mal, saldrá peor en este Pucela, y el epílogo en Primera no podía ser de otra manera, con el capitán sin apenas apoyar su pierna derecha y con gestos de mucho dolor, con preocupación por la rodilla y lo que eso puede significar a corto y medio plazo. Así, a la enésima revolución de Álvaro Rubio, con cinco cambios en el once con respecto al pasado domingo, con el único obligado de Aznou por Henrique, se sumó el de una nueva dupla de centrales en el Benito Villamarín, con Aidoo y Cömert –ninguno de los dos estará en Zorrilla en dos meses–. De hecho, el central africano fue protagonista en el primer gol verdiblanco. Blandito –como Sánchez, como Cömert, como Cenk, como Torres durante toda la temporada–, dejó un balón manso a Jesús Rodríguez, para que el canterano bético fusilase a Ferreira, que esta vez no pudo hacer nada. También quedó retratado Luis Pérez que regresó al once con polémica tras su pelea con Latasa.

Aguantó el Real Valladolid cuarto de hora, en el que el equipo no salía pero aguantaba la portería a cero, que con lo visto en las últimas jornadas ni tan mal ante un rival europeo. Con un rival en el que Antony se las presumía muy bonitas ante Aznou, pero en el que el lateral marroquí se mantuvo firme y hasta se prodigó en ataque, con una acción que bien pudo convertirse en penalti para los pucelanos. No lo consideró el colegiado, pese a que Fornals golpeó en el área al zaguero del Bayern Munich, y ni siquiera dejó que entrase el VAR.

El Betis lo vio muy fácil... con un equipo que estaba en Segunda de forma matemática. Taconcito de Antony, que si la pincha Isco, que si Jesús Rodríguez –el mejor– le tira el enésimo autopase a Luis Pérez. Lo vio muy fácil, tan fácil que el Pucela le cogió a la contra para darle un guantazo, que por momentos recordó al de la ida en Zorrilla. Los visitantes hilaron una de las mejores jugadas de la campaña. Latasa que descarga el juego para Moro, y el extremo catalán que con un sútil toque con el exterior adelanta a la defensa bética y habilita a Chuki, que por momentos emula al mejor Ronaldo –al jugador, no al presidente, que sigue en busca y captura– y quiebra al portero bético, le tira al suelo, e introduce el balón en la portería a placer. Lo celebró con rabia el canterano, titular en los últimos partidos y uno de esos futbolistas sobre los que se puede construir el proyecto en Segunda. El tanto le hizo daño al Betis. Pasó de la fiesta, de los aplausos a Pellegrini por su récoird de victorias como técnico verdiblanco, a los pitos por no pasar del empate ante un equipo desahuciado.

Pudo ser peor, y el Pucela terminó la primera parte arrinconando a los locales. Tuvo varias ocasiones con Moro incisivo, pero excesivamente individualista. Incluso un córner de Chuki, que completó su mejor partido con el primer equipo, estuvo a punto de colarse en las mallas verdiblancas. Ver para creer.

En la segunda mitad, el Real Valladolid siguió en la misma línea. Lejos de salir con la parsimonia del 90% de los minutos de esta Liga para olvidar, el equipo regresó con garra. Tanto, que prolongó los pitos de los aficionados, y con sustos como el que protagonizó Moro, al que una agresión de Sabaly, siendo el lateral el último jugador bético, metió el miedo a los locales con una posible roja y una situación muy favorable para los blanquivioleta. Revisó la jugada Hernández Maeso, pero apreció una mano previa del propio Moro y obvió el chichón del atacante catalán.

A partir de ahí se acabó el espejismo visitante y después de un momento en el que se vio a los blanquivioleta sacar orgullo, se recuperó la 'normalidad'.

La reacción de Rubio y su cuerpo técnico no fue la esperada. Cambió a Moro y a Anuar, con caras de extrañeza en ambos, y en apenas cinco minutos el Betis hizo el segundo y el tercero. Merece la pena pararse en el gol que echó a la lona a los pucelanos. El Cucho que se adelanta a los centrales para cabecear desde el área grande y hacer un golazo. No se dio cuenta el Betis que le bastaba con colgar balones para sacar las miserias de un equipo con ochenta y un goles en contra. Hizo el cuarto Perraud, un golazo, más propio de pachangas veraniegas que de un partido de la máximo división futbolística. ¿Y el quinto? Un eslalon de Abde entre conos, que rubricó el peor descenso express de la historia del Real Valladolid.