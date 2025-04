Rubio: «Pedir perdón a la afición porque no hemos estado a la altura»

Luis Miguel de Pablos Valladolid Viernes, 25 de abril 2025, 00:01 Comenta Compartir

Álvaro Rubio salió a la sala de prensa del Villamarín con el mismo guion de semanas anteriores, lamentando la falta de contundencia de los suyos ... y, eso sí, huyendo de las excusas para explicar una nueva derrota, goleada en este caso. «Estamos todos muy dolidos, son resultados que no son reales. La situación con el 3-1, que hasta ahí hemos competido, y luego el rival lo ve y nos machaca. Han estado muy acertados y no podemos poner excusas. No hemos estado a la altura de esta categoría, hay que ser realistas y a la vista están los datos que tenemos», aseguró, pidiendo disculpas por la imagen ofrecida durante la temporada.

«Sabíamos que iba a ser complicado en este campo, y ahora la moneda siempre cae del otro lado. Es inexplicable. No puede ser que siempre nos pase esto. Hay que asumir responsabilidades, saber que no lo hemos hecho bien y hay que intentar levantarse para seguir con la máxima dignidad posible por respeto al club y a la afición. Pedirles perdón porque no hemos estado a la altura», se sinceró el técnico riojano, sin refugiarse en un mal arbitraje de Hernández Maeso. «No voy a entrar. No he visto jugadas repetidas, pero la sensación es que es más fácil arbitrarnos fuera decasa. No quiero ponerlo de excusa, pero es verdad que es más sencillo arbitrarnos en esta situación», apuntó. Noticias relacionadas Juan Ángel Méndez El descenso solo podía llegar así, con goleada Javier Yepes Somos de Primera... Pero solo por bandera Por último, respondió al cambio de Raúl Moro, y a la situación marginal de Marcos André. «En el cambio de Raúl, hoy ha tenido una exigencia defensiva muy grande y he visto que le costaban las vueltas. Y en cuanto a Marcos André hay jugadores que están mejores que él y que están por delante», concluyó.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión