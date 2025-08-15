El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Chuki, que apunta a la media punta blanquivioleta, trata de controlar el esférico el pasado sábado en El Plantío. Tomás Alonso
Real Valladolid

El Pucela regresa hoy a Segunda con dudas sobre su potencial real

La pretemporada no ha aclarado la idea del equipo de un Almada que anuncia cambio de dibujo y de jugadores para el debut ante el Ceuta

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:22

Después de más de dos meses de cambios –estructurales y deportivos–, el Real Valladolid vuelve a la casilla de salida, en ese Día de la ... Marmota en el que se han convertido las temporadas del club blanquivioleta desde hace casi una década. Inicio en Primera; inicio en Segunda; inicio en Primera; inicio en Segunda... y así con ese mal llamada 'efecto ascensor' del que quiere huir la nueva propiedad del club tras la Era Ronaldo.

