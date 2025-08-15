El Pucela regresa hoy a Segunda con dudas sobre su potencial real

Después de más de dos meses de cambios –estructurales y deportivos–, el Real Valladolid vuelve a la casilla de salida, en ese Día de la ... Marmota en el que se han convertido las temporadas del club blanquivioleta desde hace casi una década. Inicio en Primera; inicio en Segunda; inicio en Primera; inicio en Segunda... y así con ese mal llamada 'efecto ascensor' del que quiere huir la nueva propiedad del club tras la Era Ronaldo.

Nazário es historia y esa es la primera piedra –a juicio de una buena parte de los aficionados– para crecer. ¿El objetivo? «La estabilidad en Primera». No son palabras de la Federación de Peñas, ni del Fondo Norte... Es la misiva de la nueva directiva y del propio Víctor Orta, elevado al fichaje más importante para construir el Real Valladolid del futuro.

Este arranca este viernes, a las 21:30 horas, y en Zorrilla, pese a las dudas sobre el estado del terreno de juego, que obligó a suspender el Trofeo Ciudad de Valladolid hace nueve días. «Está para jugar», confesó el técnico, un Guillermo Almada, que al igual que el equipo, se presenta ante su público.

El preparador uruguayo goza del beneficio de la duda en una hinchada que, pese al varapalo histórico de la pasada campaña, ha respondido al «voto de confianza» solicitado por Gabriel Solares y Enrique Uruñuela como nuevos presidentes de la entidad. Más de 22.000 socios como aliento para hinchar las velas de un buque que inicia ante el Ceuta el proyecto deportivo. De la pelotita dependerá que este vaya más o menos deprisa, y tras una pretemporada que ha dejado muchas dudas, pero de las que el entrenador asegura haber sacado muchas conclusiones.

Del último encuentro ante el Burgos el pasado sábado, Almada ha extraído que quizá el 4-4-2 no sea la mejor opción para su equipo a día de hoy ante la falta de un centrocampista que cree más fútbol, un reclamo que ya ha hecho a la dirección deportiva.

Este futbolista, que podría ser Mathis Lachuer, a la espera de que este se decida o no por la oferta blanquivioleta, condiciona el juego; y en la búsqueda de ese perfil, Víctor Meseguer puede ser la solución para el choque ante el conjunto ceutí esta noche.

El damnificado podría ser Alani, dado que Juric es fijo para el preparador sudamericano. Sin embargo, incluso podría jugar los tres, a tenor de las pruebas realizadas durante la semana.

El cambio de sistema tambien condicionaría la participación de Marcos André; que dejaría su puesto en la punta para que Chuki juegue de media punta, también en esa búsqueda por dar más fluidez al juego del equipo y «hacer de enganche», valoró el pasado jueves Almada.

Serían los principales cambios en el dibujo, mientras que en la defensa todo hace indicar que Pablo Tomeo debutará como titular junto a David Torres en el centro de la defensa tras el experimento con Tamas Nikitscher. El húngaro, que rindió como central en la gira en Chile, no ha estado acertado en los dos últimos partidos y parece que será el damnificado en esta posición.

Cinco fichajes inscritos

La mejor noticia de las últimas horas es que el club ha sido capaz de inscribir a todos los fichajes disponibles para el partido, teniendo en cuenta que Jules Ponceau está lesionado y que Mohamed Jaouab aún no está «con el tono físico» de sus compañeros. De esta manera, Guilherme podrá estar en la portería; y a Tomeo se podrán unir en los laterales Guille Bueno y Trilli, que apuntan a la titularidad. Almada también podrá contar con Iván Alejo si lo considera oportuno.

Todos disponibles y con la duda de si el técnico decidirá contar con Javi Sánchez o Mamadou Sylla, jugadores que ya se han reincorporado a la disciplina del equipo, pero que tienen la puerta abierta para salir.

De hecho, las peticiones del técnico para reforzar el equipo pasan por la liberación de masa salarial, que en el caso de ambos, junto con Amallah (cuya salida se da por hecha), supera los 2,5 millones de euros, fundamentales para fichar.