El Real Valladolid inscribe a dos nuevos fichajes en LaLiga

Zaira Varas Jueves, 14 de agosto 2025, 14:13 Comenta Compartir

El Real Valladolid llega al estreno liguero contra el AD Ceuta con el plantel prácticamente cerrado y con caras nuevas que ya pueden entrar en convocatoria, dadas las inscripciones de última hora.

A las fichas de Guilherme y Tomeo se suman ahora las de Iván Alejo y Guille Bueno, dos refuerzos que no solo amplían el abanico de opciones de Guillermo Almada, sino que aportan perfiles distintos para afrontar el primer partido de la temporada. El club quiere evitar las dudas que dejó la pasada campaña y la irregularidad de la pretemporada, y para ello pretende comenzar con todas sus piezas listas y en buen estado físico.

Iván Alejo llega con la etiqueta de futbolista versátil. Su experiencia como extremo y su capacidad para actuar como lateral derecho le dan al Valladolid la posibilidad de cambiar de plan sobre la marcha sin necesidad de agotar cambios. Esa doble función puede ser vital para darle más presencia ofensiva al equipo y surtir de balones a un Latasa que buscará ser la referencia en el área rival.

En el caso de Guille Bueno, su llegada supone una inyección de energía en la banda izquierda. El lateral gallego aporta profundidad y velocidad, cualidades que pueden resultar clave para abrir defensas cerradas. A pesar de la continuidad de Garri durante la pretemporada, disponer de otra opción fiable en ese costado le permitirá al técnico mantener la competencia interna.

El impulso desde la cantera también se deja sentir. Tras el ascenso de Chuki, el Valladolid ha incorporado al primer equipo al guardameta Aceves, al centrocampista Alani y a los delanteros Arnu y Jorge Delgado. Juventud y experiencia se combinan en un Pucela que quiere arrancar la temporada con un golpe de autoridad.