Guilherme y Tomeo, los dos únicos fichajes inscritos en LaLiga
Chuki ha sido el último futbolista formalizado en la competición este martes
Valladolid
Martes, 12 de agosto 2025, 19:17
La actualidad blanquivioleta pasa por la inscripción contra el reloj de los futbolistas que podrán debutar este viernes (21:30 horas) en el estreno liguero. ... El Real Valladolid ha formalizado la ficha de dos de sus siete fichajes en las últimas 24 horas: el guardameta Guilherme Fernandes –imprescindible para Almada–; y del central Pablo Tomeo.
Hasta el momento son las dos únicas incorporaciones estivales inscritas en LaLiga, a la espera de futbolistas que sí han sido utilizados por el técnico como Guille Bueno, Trilli o Iván Alejo.
El último jugador inscrito ha sido Chuki, que también apunta al once titular ante el Ceuta.
También está ya formalizado Stipe Biuk, al igual que los tres delanteros centro del primer equipo, Marcos André, Latasa y Sylla. El club planea solo dejar sin inscribir esta semana -en relación a los fichajes– al lesionado Ponceau y a Mohamed Jaouab.
