Tomeo y Guilherme, al término del choque ante el Burgos el pasado sábado. Tomás Alonso
Real Valladolid

Guilherme y Tomeo, los dos únicos fichajes inscritos en LaLiga

Chuki ha sido el último futbolista formalizado en la competición este martes

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Martes, 12 de agosto 2025, 19:17

La actualidad blanquivioleta pasa por la inscripción contra el reloj de los futbolistas que podrán debutar este viernes (21:30 horas) en el estreno liguero. ... El Real Valladolid ha formalizado la ficha de dos de sus siete fichajes en las últimas 24 horas: el guardameta Guilherme Fernandes –imprescindible para Almada–; y del central Pablo Tomeo.

