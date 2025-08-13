Altas y bajas en Segunda División: el Pucela, a la vanguardia de los fichajes

Este verano el mercado de fichajes de Segunda está que arde. A falta de unos días para que comience a rodar el balón, los clubes ... se han puesto las pilas y el trajín en los despachos ha sido constante. Ha habido de todo: nombres que han gustado a las aficiones, regresos inesperados, muchas caras nuevas, otras bastante conocidas… y también más de una despedida dolorosa.

* cesión

** fin de cesión

UD Las Palmas

La UD Las Palmas regresa al infierno de la categoría de plata con la necesidad de reinventarse. Y lo está haciendo, aunque no sin sobresaltos. El nuevo proyecto liderado por Luis Helguera en la dirección deportiva y con Luis García Fernández en el banquillo llega con muchas caras nuevas. Tantas, que más que una plantilla, parece una mudanza. Y ojo, que no hablamos de fichajes cualquiera: han llegado Jesé y Jonathan Viera (sí, otra vez), Recoba, Amatucci e Iván Cédric, entre otros. Y aunque el vestuario aún está en plena reconstrucción, en la isla tienen claro que no pueden permitirse otra temporada gris.

Altas: Iván Gil** (Eibar), Sory Kaba** (Elche), Pejiño** (Elche), Enrique Clemente** (Zaragoza), Iván Cédric** (Barça Atlétic), Adam Arvelo (Sporting Portugal), Adri Suárez (Villarreal C), Edward Cedeño (Potros del Este), Sergio Barcia (Legia de Varsovia), Jonathan Viera (Khor Fakkan Club), Jeremía Recoba (Club Nacional de Football), Lorenzo Amatucci* (Fiorentina), Jesé (Johor de Malasia), Cristian Gutiérrez (Eibar), José Antonio Caro (Cádiz CF).

Bajas: Essugo, McBurnie, Fabio Silva, Bajcetic**, Januzaj**, Pelmard**, Campaña, Benito, Álex Muñoz, Cillessen, McKenna, Moleiro, Bassinga*, Iván Cedric.

CD Leganés

Los pepineros vuelven a Segunda con la resaca todavía presente. El descenso dolió, y mucho, sobre todo porque durante buena parte de la temporada pasada parecía que iban a salvarse por los pelos. Pero al final, el fútbol fue cruel en Butarque. Ahora, con Paco López a los mandos, el club madrileño ha querido armar un equipo con empaque y sin hacer demasiadas locuras. Aunque no todo son buenas noticias: el recién llegado, Rubén Pulido, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en su primer entrenamiento.

Altas: Rubén Pulido (Huesca), Lalo Aguilar** (Albacete), Naim García** (Racing Ferrol), Guirao* (Betis B), Rubén Peña (Osasuna), Andrés Campos (Real Madrid Castilla), Álex Millán (Cartagena), Ignasi Miquel (Levante), Sebastián Figueredo (Montevideo Wanderers), San Román (Elche), Benjamin Pauwels (Cambuur), Marvel (Real Madrid Castilla), Amadou Diawara (Eldense), Oscar Plano (Elche CF).

Bajas: Sergio González, Renato Tapia, Brasanac, Neyou, Chicco, Rosier, Munir, Dani Raba, Óscar Rodríguez, Nastasic, Dmitrovic, Adriá Altimira**, Barisic**, Yan Diomande, Javi Hernández*.

Real Valladolid

En Zorrilla se respira una mezcla de renovación y ganas de pasar página. Tras el descenso, la nueva propiedad se ha puesto manos a la obra y ha confiado en un viejo conocido como Víctor Orta para dirigir la parcela deportiva. Y, para qué negarlo, el Real Valladolid ha sido de los que más se ha movido este verano. Han llegado piezas interesantes como Iván Alejo, Tomeo o Ponceau, además de un nuevo entrenador, Guillermo Almada. La afición blanquivioleta quiere creer que esta vez sí hay un plan.

Altas: Biuk** (Hajduk Split), Meseguer** (Racing Santander), Aceves** (Eldense), Iván Alejo (Apoel Nicosia), Guilherme* (Betis), Tomeo (Mirandés), Trilli (Barça), Guille Bueno (Borussia Dortmund), Ponceau (Lorient), Mohamed Jaouab (Stade Rennes).

Bajas: Robert Kenedy*, Aznou**, Anuar, Luis Pérez, Iván Sánchez, Candela**, Florian Grillitsch**, Cenk Özkacar** y Cömert**, Karl Hein**, Mario Martín**, Aidoo**, Arnau Rafús, Darwin Machis, Raúl Moro, André Ferreira.

UD Almería

Lo del Almería es, como mínimo, una revolución. Después de un curso muy por debajo de lo esperado, el club andaluz ha agitado el árbol con fuerza. Y vaya si ha caído fruta… Más de una docena de fichajes y una lista de salidas que parece un parte de guerra. Eso sí, a día de hoy, la gran pregunta es: ¿cuánto tardará este nuevo bloque en funcionar? Porque una cosa es fichar mucho… y otra es que el equipo tenga alma. En Almería saben que, si quieren engancharse a los puestos de arriba, el margen de adaptación tiene que ser mínimo.

Altas: Adrián Embarba** (Rayo), Rubén Quintanilla** (Burgos), Ibrahima Koné** (Al Okhdood), Arvin Appiah** (Nacional), H. Mendes** (Troyes), Marcos Peña** (Marbella), Marciano Sanca** (Betis B), Patrick Soko (Huesca), Chirino (Castellón), Luna (Zaragoza), Álex Muñoz (UD Las Palmas), Dzodic (Montpellier), Andrés Fernández (Levante), Nelson Monte (Málaga), André Horta* (Sporting Braga), Juanma Gutiérrez* (Boston River), Federico Bonini (Catanzaro).

Bajas: Bruno Langa*, Arnau Solà, Rachad Fettal, Marezi*, Pozo*, Kaiky, Marc Pubill, Radovanovic, Juan Manuel Gutiérrez*, Luis Suárez, Arvin Appiah, Marcos Peña, Houboulang Mendes.

Sporting de Gijón

No es fácil explicar lo del Sporting... y mucho menos para su afición, que ya acumula nueve temporadas consecutivas en Segunda. Desde aquel descenso en 2017, el equipo no ha logrado encontrar el camino de vuelta a Primera, y eso pesa. Mucho. A día de hoy, el 'runrún' en El Molinón es constante, y el enfado con la directiva va en aumento. No es para menos: más de 21.000 abonados exigen un proyecto serio... y sobre todo un delantero centro, que es el gran agujero en la plantilla.

Altas: Uros Milovanovic** (Vizela), Álex Lozano** (San Fernando), Álex Corredera (Khimki), Perrin (Hamburgo), Pablo Vázquez (Deportivo), Justin Smith* (Espanyol), Mamadou Loum (Arouca).

Bajas: Cote, Olaetxea, Maras**, Dotor**, Nico Serrano**, Róber Pier, Nacho Méndez, Campuzano, Uros Milovanovic.

CD Mirandés

El Mirandés viene de firmar una temporada que rozó la épica, quedándose a un paso del ascenso tras perder la final del playoff contra el Oviedo. Y claro, después de eso, el listón ha quedado altísimo. Pero como suele pasar con los equipos de perfil más humilde, el verano no ha sido nada fácil. Las cesiones se han terminado, varios pilares han hecho las maletas, y el club se ha visto obligado a reconstruirse casi desde cero.

Para colmo, no jugarán en casa. El mítico Anduva está en obras para adaptarse a los requisitos de LaLiga, y el equipo se mudará temporalmente al estadio de Mendizorroza. Nadie les va a exigir ascender, pero ya sabemos cómo va esto: si encajan las piezas y la chispa aparece, pueden volver a dar guerra. Porque si algo ha demostrado el Mirandés, es que no necesita presupuesto para ser un dolor de cabeza.

Altas: Adrián Pica* (Alavés), Iker Córdoba* (Valencia), Fernando Medrano (Tenerife), Illescas (Algeciras), Juan Palomares (Mérida), Iker Varela* (Athletic), Ismael Barea* (Betis), Pablo Pérez* (Atlético), Aarón Martín* (Al Qadsiah saudí), Gonzalo Petit* (Betis), Igor Nikic (FK Decic Tuzi).

Bajas: Panichelli**, Víctor Parada**, Gorrotxa **, Dadie**, Hugo Rincón**, Egiluz**, Izeta**, Iker Benito**, Álex Calvo**, Joel Roca**, Ander Martín**, Carlo Adriano**, Butzke**, Julio Alonso, Luis López, Alberto Reina, Tachi, Tomeo, Raúl Fernández.

Deportivo de La Coruña

Después de un primer año de regreso a Segunda con altibajos, la ambición está intacta. Antonio Hidalgo ha cogido el timón con la idea de hacer del equipo un candidato serio al ascenso. La afición, que nunca falla, quiere dejar atrás los sustos y volver a vivir tardes grandes. El objetivo está claro: mirar hacia arriba sin complejos.

Altas: Eric Puerto** (Marbella), Davo** (Murcia), Rubén López** (Barça Atlètic), Lucas Noubi (Standard Lieja), Arnau Comas (Basilea), Ochoa* (Lugo), Luismi Cruz (Tenerife), Gragera* (Espanyol), Giacomo Quagliata (Cremonense), Loureiro (Huesca), Daniel Bachmann* (Watford).

Bajas: Pablo Martínez, Gauto**, Tosic** , Jaime Sánchez, Obrador**, Hugo Rama, Pablo Muñoz, Jairo Noriega*, Pablo Vázquez, Barbero, Raúl Alcaina, Simão, Alberto, Kevin Sánchez*, Davo, Mfulu, Helton Leite, Luis Chacón*.

Málaga CF

El Málaga afronta su tercera temporada seguida en Segunda, y eso, para un club de su historia, ya empieza a pesar. El año pasado coquetearon demasiado con la zona baja y acabaron en el puesto 16, salvándose sin excesivo brillo. Este verano, la noticia más sonada no ha sido un fichaje, sino el interés de Juan Pardo (sí, el empresario malagueño que ganó un millón jugando al póker) en comprar el club en un futuro. Entre tanto rumor, el equipo ha intentado reforzarse con cabeza. Eso sí, para ascender habrá que mejorar mucho fuera de casa… porque en Segunda, si no sumas lejos de tu estadio, se te atraganta la temporada. Y aquí no hay comodines.

Altas: Juan Hernández** (Algeciras), Moussa Diarra** (Marbella), Joaquín Muñoz (Huesca), Carlos Dotor* (Celta), Eneko Jauregi (Racing Ferrol), Adrián Niño (Atlético de Madrid), Javi Montero (Racing).

Bajas: Antoñito Cordero, Roko Baturina, Yanis Rahmani, Manu Molina, Kevin Medina, Dioni Villalba, Juan Hernández, Nelson Monte, Luca Sangalli.

Racing de Santander

En Santander no se han quedado precisamente de brazos cruzados. El Racing ha vivido un verano movido tanto en lo deportivo como en los despachos. Y no es un decir: nueva dirección general, cambios en la estructura del club y la llegada de Chema Aragón como director deportivo. Vamos, que han sacudido la casa de arriba abajo. ¿Era necesario? Posiblemente sí, porque la temporada pasada dejó luces, pero también muchas sombras.

Altas: Yeray Cabanzón** (Ponferradina), Plamen Andreev* (Feyenoord), Asier Villalibre* (Deportivo Alavés).

Bajas: Karrikaburu**, Unai Vencedor**, Meseguer**, Rober González**, Pablo Rodríguez**, Pol Moreno, Ekain, Lago Junior, Miguel Parera, Neco Celorio*, Marco Carrascal, Montero.

Granada CF

El Granada llega con cambios importantes y con un reto: reconstruir un equipo competitivo tras un año complicado. La marcha de figuras como Ricard Sánchez o Miguel Rubio, y la pérdida de varias promesas del filial, han obligado a moverse rápido en el mercado. Pacheta buscará un bloque sólido desde el primer día para engancharse a los puestos de arriba y evitar que la temporada se convierta en un eterno quiero y no puedo.

Altas: Pablo Sáenz** (Albacete), Theo Corbeanu** (Toronto), Pedro Alemañ (Valencia Mestalla), Pau Casadesús (Andorra), Ander Astralaga* (Barça), Baïla Diallo (Clermont), Souleymane Faye (Betis), José Arnaiz (Osasuna), Jorge Pascual (Villarreal), Diego Hormigo (Sevilla Atl.).

Bajas: Ricard Sánchez, Tsitaishvili, Abde Rebbach**, Reinier**, Rubén Sánchez**, Siren Diao**, Neva, Marc Martínez, Diego Mariño, Brau, Jozwiak, Borja Bastón, Miguel Rubio, Gonzalo Villar, Gerard Gumbau, Juanma Lendínez.

Cádiz CF

En Cádiz no entienden de medias tintas: o se compite para volver arriba o la temporada se hace eterna. Garitano arranca el curso con un equipo que ha cambiado bastante la cara. La grada del Nuevo Mirandilla seguirá siendo un hervidero, eso seguro. Pero la Segunda no perdona, y aquí no vale con apretar solo en casa. El Cádiz necesitará sumar fuera, evitar las desconexiones y aprovechar ese empuje gaditano que tantas veces ha hecho milagros.

Altas: García Pascual (Sevilla), Suso (Sevilla), Sergio Ortuño (Eldense), Joaquín González (Atlético B), Isaac Obeng (Teruel), David García (Atco. Sanluqueño), Alfred Caicedo* (Genk), Yussi Diarra (Tenerife), Jorge Moreno (CA Osasuna).

Bajas: Zaldua, Carlos Fernández**, Iván Alejo, Youba Diarra, Óscar Melendo, Matos, Caro, Fede San Emeterio, Víctor Chust*, José Antonio Caro.

SD Eibar

En Ipurua no se andan con rodeos: el objetivo es claro, volver a ser un equipo que incomode a todos y pelee por el ascenso. La temporada pasada dejó un sabor amargo y eso ha llevado a una renovación importante. Eso sí, la Segunda no entiende de nombres y en Eibar lo saben de sobra. Mendilibar no está, pero el espíritu de equipo rocoso sigue siendo parte de la identidad.

Altas: Eric Pérez** (Amorebieta), Muguruza* (Barakaldo), Lander Olaetxea (Sporting), Aleix Garrido (Barcelona B), Luis López (Mirandés), Magunazelaia (Real Sociedad), Marco Moreno (Farense), Javi Martón (Athletic), Jair Amador (Zaragoza), Leonardo Buta* (Udinese), Álvaro Rodríguez (Albacete).

Bajas: Eric PPérez*, Merquelanz, Chema Rodríguez, Arnau Comas**, Iván Gil**, Jorge Pascual**, Álex Domínguez**, Matheus Pereira, Antonio Puertas, Jorge Yriarte, Troncho*, Cristian Gutiérrez, Álvaro Carrillo.

SD Huesca

En El Alcoraz este verano no solo ha habido fichajes: el estadio en sí ha cambiado de manos. La SD Huesca apruebó un protocolo con el Gobierno de Aragón para la futura adquisición del estadio de El Alcoraz. El reto para el nuevo técnico, Sergi Guilló, será recuperar la solidez que ha sido marca de la casa en los últimos años.

Altas: Ángel Pérez** (Rayo Cantabria), Manu Rico** (Tarazona), Diego Aznar** (Sestao River), Julio Alonso (Mirandés), Ro Abajas (Valencia Mestalla), Jesús Álvarez (Ibiza), Liberto Beltrán (Mérida), Dani Ojeda (Burgos), Sergio Arribas* (Betis), Íñigo Piña (Eldense), Dani Martín* (Levante), Hugo Pérez* (RCD Espanyol), Samuel Ntamak (FC Annecy), Álvaro Carrillo (SD Eibar).

Bajas: Rubén Pulido, Vilarrasa, Javi Hernández**, Hugo Vallejo, Joaquín Muñoz, Patrick Soko, Jeremy Blasco, Moi Delgado, Javi Pérez, Álex Fita*, Loureiro, Diego González, Ignasi Vilarrasa, Gerard Valentín, Iker Unzueta.

Real Zaragoza

El Zaragoza empieza la temporada con una mudanza curiosa: jugará los próximos dos años en un estadio modular, el Ibercaja Estadio, mientras se construye la nueva Romareda. Con capacidad para poco más de 20.000 espectadores y más de 18.000 abonados ya confirmados, el ambiente promete ser intenso… aunque, por seguridad, aquí no se podrá saltar a la grada como en La Romareda de toda la vida. En lo deportivo, el equipo se ha reforzado con jugadores como Sebas Moyano, Radovanovic o Paulino de la Fuente, además de caras conocidas para apuntalar la defensa. El objetivo es dejar atrás las temporadas de mitad de tabla y volver a competir por cotas mayores.

Altas: Sinan Bakis** (Górnik Zabrze), Gori Gracia** (Ibiza), Juan Sebastián** (Alcorcón), Andrés Borge** (Arenteiro), Luis Carbonell** (Ejea), Sebas Moyano (Oviedo), Tachi (Mirandés), Radovanovic (Almería), Pomares (Oviedo), Paulino de la Fuente (Oviedo), Valery Fernández (Girona FC), Adrían Rodríguez* (Alavés).

Bajas: Alberto Marí**, Enrique Clemente**, Kervin Arriaga**, Adu Ares**, Alberto Vaquero, Joan Femenías, Jair Amador, Liso, Carlos Nieto, Bernardo Vital, Sergi Enrich, Luna, Lluís López, Gori Gracia.

Albacete Balompié

En Albacete no quieren otro año de sustos ni de mirar de reojo la zona baja. Este verano han apretado el acelerador en el mercado y han traído nombres que hacen levantar la ceja: Jesús Vallejo para mandar atrás, Diego Mariño bajo palos y Antonio Puertas para dar colmillo arriba. La idea es clara: competir desde el primer día y evitar los baches que la temporada pasada les dejaron a medio camino de todo. En el Belmonte saben que la Segunda es larga y traicionera, pero también que si este grupo engancha una buena racha, puede dar más de una sorpresa.

Altas: Escriche** (Cartagena), Víctor Valverde (Villarreal), Antonio Puertas (Eibar), Diego Mariño (Granada), Jonathan Gómez (Paok de Salónica), Fran Gámez (Eldense), Jesús Vallejo (Real Madrid), Lorenzo Aguado (Real Madrid Castilla), Jefte Bentancor*(Olympiakos), Antonio David (RM Castilla).

Bajas: Cristian Rivero**, Lalo Aguilar**, Pablo Sáenz**, Javi Martón**, Javi Rueda**, Fidel Chaves, Juanma García, Jaume Costa, Rai Marchán, Juan Mª Alcedo, Bolívar, Kofane, Nabil Touaizi, Álvaro Rodríguez, Antonio David*, Juanma García.

FC Andorra

Nuevo proyecto y muchas caras nuevas en el Principado. El Andorra ha confiado el banquillo a Ibai Gómez, que inicia su aventura como entrenador con una plantilla prácticamente rehecha. Han llegado refuerzos variados: desde juventud nacional como Álex Calvo o Marc Domènech, hasta apuestas internacionales como el surcoreano Min-su Kim o el guardameta georgiano Áron Yaakobishvili. Mucha mezcla y, sobre todo, mucha incógnita sobre cómo encajarán todas las piezas. En Andorra saben que no cuentan con el presupuesto de los grandes de la categoría, pero confían en su estilo y en la altura del Estadi Nacional para sacar puntos importantes.

Altas: Álex Calvo** (Mirandés), Berto Rosas** (Atco. Baleares), Theo Le Normand** (Teruel), Marc Domenech (Ibiza), Thomas Carrique (Ponferradina), Gael Alonso (Celta Fortuna), Jan Encuentra (Betis), Jesús Owono* (Alavés), Min-su Kim* (Girona), Áron Yaakobishvili* (Barça), Javier Vicario (Arenas de Getxo), Imanol García de Albeniz* (Sparta Praga), Aingeru Olabarrieta (Athletic Club), Jastin García* (Girona FC).

Bajas: Pau Casadesús, César Morgado, Pablo Trigueros, Jesús Clemente, Manel Royo, Oriol Busquets, Oier Olazábal, Bilal Achhiba*, Vicario*, Luismi Redondo*, Álvaro Peña, Juanda Fuentes*, Jan Encuentra*, Iván Rodríguez*, Berto Rosas*.

Burgos CF

En El Plantío están demostrando que el fútbol de Burgos no es cosa de un día… ni de una racha. La temporada pasada dejó la sensación de que se podía ir a más, y ahora el reto es claro: recuperar esa fiabilidad defensiva en casa y, además, mejorar por completo fuera. El Plantío sigue siendo un bastión gracias a la grada, pero para aspirar al playoff tendrán que empezar a sumar lejos de Burgos. Con una plantilla más completa y esa memoria colectiva de cuando pocos se atrevían a visitarles... en la ciudad creen que este año pueden volver a incomodar a muchos.

Altas: Ander Martín** (Mirandés), Saúl del Cerro** (Mérida), Iván Chapela (Eldense), Lucas Ricoy* (Móstoles), Brais Martínez (Racing Ferrol), Álex Lizancos (Lugo), Mateo Mejía (Sevilla), Sergio González (Tenerife), Víctor Mollejo (Atlético de Madrid).

Bajas: Dani Ojeda, Tomeu Nadal, Elady Zorrilla, Raúl Navarro, Konan, Álex Sancris, Pipa Ávila**, Rubén Quintanilla**, Borja Sánchez**, Edu Espiau, Mimbacas*.

CD Castellón

Este curso, Castalia va a hervir... sin duda. Desde que logró su histórico ascenso el 5 de mayo de 2024 (celebrado con tres jornadas de antelación tras dominar la Primera RFEF) el club vive un proyecto con foco a medio plazo. Su apuesta se refleja en su presupuesto: más de 25 millones de euros inyectados en proyecto deportivo e infraestructuras, con 15 millones destinados a construir una ciudad deportiva de primer nivel, cuya apertura está prevista para 2026–27.

Altas: Flakus** (Real Murcia), Pere Marco** (Marbella) Pablo Santiago (Barakaldo), Romain Matthys (MVV Maastricht), Beñat Gerenabarrena* (Athletic), Diego Barri (Cultural), Serpeta (Yeclano), Lucas Alcázar (Betis Deportivo), Doué (Ponferradina), Mellot (Tenerife), Agustín Sienra (Defensa y Justicia), Fabrizio Brignani (Mantova), Ronaldo Pompeu (Vicenza), Michal Willmann (Podbeskidzie), Tincho Conde (Celta B).

Bajas: Jetro Willems, Van den Belt**, Gio Zarfino, Raúl Sánchez, Josep Calavera, Milos Jojic, Gonzalo Crettaz, Juan Escobar, Moyita, Chirino, José Albert*, De Miguel, Pere Marco*.

AD Ceuta

Atención al proyecto caballa. Tras 45 años fuera de la Segunda División, Ceuta vuelve con ganas y carta de presentación. No han escatimado en fichajes. El Alfonso Murube también sube de nivel (literalmente): seis millones invertidos para adaptar el estadio con VAR, vestuarios nuevos, sala antidopaje y cabinas de prensa, mientras rebañan cada amigo, vecino y turista para que fiche de abonado. Y ojo, que si las obras no están listas para el debut ante el Sporting el 23 de agosto, el plan B es jugar en el Nuevo Mirandilla, aunque la idea es que el Murube se convierta en una plaza incómoda para cualquiera que se atreva a cruzar el Estrecho.

Altas: El Ftouhi** (Atco Sanluqueño), Anuar (Valladolid), Juanto Ortuño (Eldense), Manu Sánchez (Levante), Manu Vallejo (Racing Ferrol), Bassinga* (Las Palmas), Matos (Cádiz), Yann Bodiger (Tenerife), Diego González (SD Huesca).

Bajas: Martín Bellotti**, Fran Delgado**, Borja López, Dani Aquino, Rodri Ríos, Sofiane, Víctor Corral*, El Ftouhi.

Córdoba CF

En El Arcángel se respira optimismo. El Córdoba ha sido uno de los reyes del mercado veraniego. Fuera del césped, el club vive un momento dulce: más de 17.370 abonados, récord histórico que demuestra que la afición está volcada. Y hay otro dato que no pasa desapercibido: el curso pasado firmaron una racha de 10 partidos seguidos sin perder a domicilio, un registro que pocos equipos pueden presumir en esta categoría. Si consiguen mantener esa solidez como visitantes y hacer de El Arcángel un fortín, el equipo puede convertirse en uno de los grandes animadores de la temporada.

Altas: Sergi Guardiola (Rayo Vallecano), Dalisson (Pontevedra), Adri Fuentes (Tarazona), Juan Mª Alcedo (Albacete), Mariano Carmona (Coria), Iker Álvarez (Villarreal), Fomeyem (Antequera), Álex Martín (Elche), Kevin Medina (Málaga), George Andrews (Atlético Baleares), Diego Bri* (Atlético de Madrid), Dani Requena* (Villarreal), Alberto del Moral* (Oviedo), Ignasi Vilarrasa (SD Huesca).

Bajas: Magunazelaia**, Ander Yoldi**, Marvel**, Alberto del Moral** , Víctor Ruiz, Corbo, Genaro, Ramón Vila, Antonio Casas, Matías Barboza*, Soonsup-Bell, Mariano*, Jude Soonsup-Bell, José Calderón, Jozhua Vertrouwd.

Cultural Leonesa

La Cultural ha pasado de encender velas por un ascenso a Segunda a arrasar con abonos. Con un récord de 9.000 abonados superando la marca de 2002, ya han cerrado la campaña. Mientras tanto, el director deportivo José Manzanera («el arquitecto», como le llaman por ahí) sigue firme en el proyecto tras una pretemporada intensa y con fichajes bien medidos. Todo en un entorno donde, eso sí, el límite salarial les obliga a ser más estrategas que gastadores.

Altas: Nico Toca** (Gimnástica Torrelavega), David López** (Illescas), Rafa Tresaco (Zamora), Edgar Badia (Tenerife), Juan Larios* (Southampton), Arnau Rafús (Real Valladolid Promesas), Thiago Ojeda* (Villarreal), Paraschiv* (Oviedo), Diego Collado (Gil Vicente), Selu Diallo* (Alavés), Luis Chacón* (Deportivo de La Coruña).

Bajas: Diego Barri, Lanchi, Álvaro Martínez, Santi Samanes, Amigo, Víctor Ruiz, Presa, Carlos Calderón, Txus Alba, Artola, Antón Escobar, Adri Castroviejo*, David López*.

Real Sociedad B

En Zubieta hay ganas para esta temporada en Segunda. La Real Sociedad B, que vuelve a la categoría tras su paso por Primera RFEF, mantiene la esencia de cantera: un equipo joven y con el sello de juego que marca todo el club txuri-urdin. El objetivo es claro: consolidarse en Segunda sin renunciar al estilo.

Altas: Jakes Gorosabel** (Arenas), Jon Ansotegi (míster), Dadie** (Mirandés), Kazunari Kita* (Kyoto Sanga).

Bajas: Mikel Goti, Jon Merino, Gorrotxa, Eder García, Guibelalde.